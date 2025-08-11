Montse Tomé Jorge Vilda mellett másodedzőként dolgozott a női spanyol fociválogatottnál, amikor az története során először, 2023-ban világbajnoki címet szerzett. Tomé ezután átvette a szövetségi kapitányi posztot Vildától, és azóta is jönnek a spanyol sikerek: a csapat tavaly megnyerte a Nemzetek Ligája első kiírását, idén pedig először jutott el Európa-bajnoki fináléig, amelyet aztán tizenegyespárbajban elveszített. A párizsi olimpián elbukott bronzmérkőzés óta a spanyol válogatott mindössze egy vereséget szenvedett (Angliától), ismét bejutott az NL négyes döntőjébe, ám a folytatást már nem Toméval képzeli el a szövetség: sajtóhírek szerint nem hosszabbítják meg az augusztus végén lejáró szerződését.

A spanyol focikapitány emiatt távozhat a női válogatott éléről

Montse Tomé már korábban elárulta, hogy a szerződéshosszabbítás egyáltalán nem biztos, és a válogatotthoz közel álló források alapján hétfőn be is jelentik, hogy nem közösen folytatják a munkát. Úgy tudni,

a döntés azért is születhet meg, mert Spanyolországban a sikerek ellenére a 43 éves szakember ellen van a közönség nagy része,

tudniillik Tomét is Luis Rubiales-pártinak tartják – a vb-döntős csókbotrányba belebukott RFEF-elnök mellett ugyanis Vilda kiállt az eset után, és Tomé azok közé tartozott a stábtagok közül, akik nem határolódtak el az akkori szövetségi kapitány kijelentésétől.

Az egykori olimpiai bajnok spanyol kapus, a 46-szoros válogatott Santiago Canizares is biztos abban, hogy nem az elveszített Eb-döntő az oka annak, hogy nem hosszabbítanak szerződést a sikerkapitánnyal.

A játékosként a Levante és a Barcelona csapatával is spanyol bajnok Montse Tomé 37 mérkőzésen irányította a spanyol női válogatottat, ezeken 28 győzelem mellett 4 döntetlen és 5 vereség volt a mérlege. A Nemzetek Ligája októberi, svédek elleni elődöntős párharca során a spanyol válogatottat a Marca szerint Sonia Bermúdez vagy José Luis Sánchez Vera fogja irányítani.