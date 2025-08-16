A meccs papíron jól indult a Premier League-ben címvédő Liverpoolnak: gyorsan kétgólos előnyt szerzett, ám a Bournemouth visszajött a meccsbe, és 2-2-re egyenlített. A hajrában egy nem várt hős mentette meg a Vörösöket, akik Federico Chiesa góljával ismét előnybe kerültek, majd a 94. percben Mohamed Szalah is betalált, 4-2-vel lezárva a mérkőzést.

Mohamed Szalah elérzékenyült Diogo Jota dala hallatán

Fotó: AFP/PAUL ELLIS

De az igazi történet csak ezután kezdődött. Már a mérkőzést megelőző percek is a megemlékezés jegyében teltek, egyperces gyászszünettel az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota és öccse, André Silva tiszteletére. A 20. percben a Jotának írt dalt énekelték a szurkolók, miközben a lelátókon a futballista arcával ellátott molinók és sálak lengtek. A játékosok pedig fekete karszalagot viseltek, és a gólörömök is mind Jotának szóltak.

Szalah meghatódott a Liverpool meccse után

A lefújás után a szurkolók nem mentek haza, a játékosok sem rohantak az öltözőbe. Közülük is Szalah maradt utoljára a pályán. Csendben állt, figyelte a drukkereket, hallgatta Jota dalát. Nem tudta visszafogni az érzelmeit, kijöttek a könnyei, és ezek a pillanatok még a győzelemnél is mélyebbre hatoltak.

A meccs után Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője sem tudta palástolni meghatottságát.

Amikor 2-2 volt az állás, tudtam, kire néznék – Diogo Jotára. De borzalmas okból nem tehettem. A szurkolók azonban megtették azt, amit ő is mindig: mindenkit felemeltek maguk körül.

Slot hozzátette: – Mo (Szalah) biztosan érezte, milyen különleges pillanat volt ez. Jota felesége és gyerekei is ott voltak, ők is hallhatták, mennyire szeretik Diogót itt. De ugyanúgy éreztük a fájdalmat is, ami bennük volt.

Ezt Szalah könnyei is bizonyították.