Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutális helyszíni fotók a szörnyű balesetről: több embert is kórházba kellett szállítani

Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokáig emlékezetes marad a Premier League 2025/26-os idényének nyitánya, de nem csupán a Liverpool 4-2-es győzelme miatt a Bournemouth ellen. Az este legkülönlegesebb pillanatait nem a gólok hozták el, hanem a tragikusan elhunyt Diogo Jota előtti tisztelgés annyira megható volt, hogy még Mohamed Szalah is elérzékenyült a pályán.

A meccs papíron jól indult a Premier League-ben címvédő Liverpoolnak: gyorsan kétgólos előnyt szerzett, ám a Bournemouth visszajött a meccsbe, és 2-2-re egyenlített. A hajrában egy nem várt hős mentette meg a Vörösöket, akik Federico Chiesa góljával ismét előnybe kerültek, majd a 94. percben Mohamed Szalah is betalált, 4-2-vel lezárva a mérkőzést.

Mohamed Szalah elérzékenyült Diogo Jota dala hallatán
Mohamed Szalah elérzékenyült Diogo Jota dala hallatán
Fotó: AFP/PAUL ELLIS

De az igazi történet csak ezután kezdődött. Már a mérkőzést megelőző percek is a megemlékezés jegyében teltek, egyperces gyászszünettel az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota és öccse, André Silva tiszteletére. A 20. percben a Jotának írt dalt énekelték a szurkolók, miközben a lelátókon a futballista arcával ellátott molinók és sálak lengtek. A játékosok pedig fekete karszalagot viseltek, és a gólörömök is mind Jotának szóltak.

Szalah meghatódott a Liverpool meccse után

A lefújás után a szurkolók nem mentek haza, a játékosok sem rohantak az öltözőbe. Közülük is Szalah maradt utoljára a pályán. Csendben állt, figyelte a drukkereket, hallgatta Jota dalát. Nem tudta visszafogni az érzelmeit, kijöttek a könnyei, és ezek a pillanatok még a győzelemnél is mélyebbre hatoltak.

A meccs után Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője sem tudta palástolni meghatottságát.

Amikor 2-2 volt az állás, tudtam, kire néznék – Diogo Jotára. De borzalmas okból nem tehettem. A szurkolók azonban megtették azt, amit ő is mindig: mindenkit felemeltek maguk körül.

Slot hozzátette: – Mo (Szalah) biztosan érezte, milyen különleges pillanat volt ez. Jota felesége és gyerekei is ott voltak, ők is hallhatták, mennyire szeretik Diogót itt. De ugyanúgy éreztük a fájdalmat is, ami bennük volt.

Ezt Szalah könnyei is bizonyították.

 

Egy kerekesszékes drukker rasszista őrjöngése miatt kellett félbeszakítani Szoboszlaiék meccsét – videó
Szoboszlai megunta, most már el fog beszélgetni Szalahval
Szoboszlai hibáját az edzője is kiemelte, de így is a nyitómeccs egyik legjobbja volt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!