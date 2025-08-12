Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokkoló fordulat: megkezdődött a nők kényszerű mozgósítása Ukrajnában

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szörnyű tragédiáról számolt be a Dunaszerdahelyi AC (DAC) labdarúgócsapata. A klub a közösségi oldalán adta hírül, hogy tragikus körülmények között meghalt a saját nevelésű labdarúgója, a mindössze 19 éves Szelle Norbert.

A 19 éves Szelle Norbert közlekedési balesetben veszítette életét. A fiatal labdarúgó az autójával Albárból Vásárút felé haladt, és egyelőre tisztázatlan okokból letért az útról, majd egy fának ütközött. Az ütközés olyan erős volt, hogy a motor kiszakadt a járműből, a futballista az ütközés következtében a helyszínen életét vesztette – számolt be a tragikus hírről a kisalfold.hu.

Szelle Norbert
19 évesen elhunyt Szelle Norbert
Fotó: facebook.com/fcdac

Szelle Norbertet gyászolja a DAC

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában tegnap tragikus balesetben elhunyt Szelle Norbert, klubunk saját nevelésű futballistája. 

Fiatal játékosunk Nádszegen szerepelt kölcsönjátékon. Osztozunk a család fájdalmában és emlékét örökké őrizni fogjuk. Nyugodj békében, Norbi!

– áll a DAC Facebook-bejegyzésében.

Szelle legutóbb a Nádszeg csapatában játszott, ott 24 mérkőzésen lépett pályára a 2024/2025-ös szezonban, ahol hat gólt szerzett. Korábban a DAC és a Bős együttesében is futballozott.

Kapcsolódó cikkek

Szörnyű tragédia: holtan találtak rá a 27 éves focistára, aki úszni ment a barátnőjével
Tragikus balesetben meghalt a fiatal magyar focista
Szörnyű tragédia: megsérült a meccsen, majd meghalt a magyar focista

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!