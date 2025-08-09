A júliusi női labdarúgó Európa-bajnokságon Anglia megvédte 2022-ben megszerzett Európa-bajnoki címét. A végső diadalhoz a vb-címvédő (és a döntőben éppen az angolokat legyőző) spanyolok ellen kellett nyerni, ami végül büntetőpárbaj után sikerült. A győzelemben oroszlánrészt vállalt az angolok kapusa, Hannah Hampton, aki védései mellett szemtelen húzással is segítette a csapatát.

Hannah Hampton szemtelen húzása Eb-aranyat ért az angol válogatottnak

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Hannah Hampton szemtelen húzása

A Chelsea 25 éves, 22-szeres válogatott kapusáról már ország-világ tudja, hogy nem ismer lehetetlent: gyerekkorában több műtéten is átesett, az is kérdéses volt, hogy tud-e teljes életet élni, így aztán megtanulta, hogy mit jelent harcolni és vert helyzetből talpra állni.

Az angoloknak a döntőben is 0-1-ről kellett hosszabbításra menteniük a meccset, 120 perc után pedig jöhettek a 11-esek, és eljött Hannah Hampton nagy pillanata. A kapus a talkSport podcastjében mesélte el, milyen trükkel segítette a csapatát.

Észrevette, hogy a spanyol kapus, Catalina Coll a kulacsára ragasztotta a szóba jöhető angol 11-es rúgók legvalószínűbb választásainak listáját. Csakhogy az Eb egyik szponzorának jóvoltából mindenkinek ugyanolyan kulacsa volt, így aztán miközben Coll a kapu felé sétált, Hampton felkapta a kulacsát, mintha csak a sajátja lenne, meghúzta, majd kidobta a kapu mögött álló angol szurkolók közé.

🤷‍♂️ "I chucked her bottle into the English fans so she can't have it!"



🫢 "She was so confused and I was trying to not burst out laughing!"



This is a sensational story from @HannahHampton_ on how she helped @Lionesses win the Euros! 🤣👏 pic.twitter.com/3PqB7bKzSI — talkSPORT (@talkSPORT) August 8, 2025

„Láttam, hogy keresi a kulacsát, de csak az enyémet találta ott, ahol korábban az övé is volt. Meglepődött, de nem tudott mit tenni. Amikor elsétáltunk egymás mellett nagyon kellett koncentrálnom, hogy ne nevessem el magam” – mesélte Hampton.

Coll klasszisát jelzi, hogy két angol 11-est így is hárított, de miután a spanyolok sorozatban háromszor is hibáztak, így az Eb-címvédő angolok 3-1-re nyerték a szétlövést, és megőrizték helyüket a kontinens trónján.

Kapcsolódó cikkek: