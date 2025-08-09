Live
Arne Slot vezetőedző természetesnek tartja, hogy címvédőként a Liverpool labdarúgócsapatát tartják a Premier League egyik favoritjának. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató sztárcsapat vasárnap az angol szuperkupáért lép pályára.

Teljesen normális, hogy mi vagyunk az egyik esélyes, mert az előző kiírást megnyertük” – jelentette ki a holland szakember a vasárnapi Community Shield-mérkőzés előtt, melyen az FA Kupa-győztes Crystal Palace lesz Szoboszlai Dominikék ellenfele.

Szoboszlai, Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates with the Premier League trophy during an open-top bus victory parade for Liverpool's Premier League title win, in Liverpool, north-west England on May 26, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
2026 májusában sem lenne meglepő, ha Szoboszlai Dominikék utaztatnák meg a PL-trófeát
Fotó: Paul Ellis/AFP

Nem a költekezés miatt esélyesek Szoboszlaiék a PL-ben

Slot arról is beszélt, hogy elsősorban az előző szezon bajnoki aranyérme és remek játéka miatt tartozik az esélyesek közé a Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében három magyar játékost is foglalkoztató Liverpool, nem pedig azért, mert nyáron alaposan megerősítette a keretét. A holland szerint a „költöttek egy kicsit” (alig 300 millió eurót...), ahogy a többiek is, de már eddig is jó játékosaik voltak.

„Az ambíciónk nem változott, ennek a klubnak az a célja, hogy minden trófeát megnyerjen” – mondta magabiztosan Arne Slot.

(MTI)

