Az év első igazán komoly rangadója jön a Premier League-ben. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató, címvédő Liverpool a legutóbb ezüstérmes Arsenallal csap össze az Anfield Roadon angol labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában. Bár még csak az idény elején járunk, a rangadó akár döntő fontosságú is lehet a bajnoki címért folytatott versenyfutásban, ráadásul Szoboszlainak van törleszteni valója, hiszen még soha nem nyert tétmeccsen az Ágyúsok ellen.

A két együttes az előző szezonban kiemelkedett a Premier League mezőnyéből és vélhetően a mostani kiírásban is harcban lesznek a bajnoki címért, ezért is kiemelten fontos lesz mindkét gárda számára a liverpooli összecsapás. Az első két fordulóban egyaránt hat pontot gyűjtöttek a felek, amire rajtuk kívül csak a Tottenham Hotspur volt még képes, igaz az Európa-ligában címvédő londoniak aztán meglepetésre kikaptak Kerkez Milos volt csapatától a Bournemouth-tól a hétvégén, így már csupán Szoboszlaiék és hétvégi riválisuk maradt százszázalékos a bajnokságban.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai controls the ball during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on May 11, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlaiék legutóbb már bajnokként fogadták az Arsenalt
Fotó: PETER POWELL / AFP

Döntő fontosságú lehet a liverpooli rangadó

A vasárnapi rangadó előzetesen teljesen nyíltnak mondható, de amíg a hazai pálya a Liverpool mellett szól, addig a mutatott játék alapján eddig az Arsenal tűnik meggyőzőbbnek. Mikel Arteta együttese ugyanis még gólt sem kapott és legutóbb 5-0-ra kiütötte az újonc Leedset, Arne Slot csapata viszont az előző fordulóban emberelőnyben adta el kétgólos előnyét a Newcastle-lal szemben, s csak a 100. percben lőtt góllal tudott nyerni. Newcastle-ben a győztes találatban kulcsszerepet játszott az ezúttal jobbhátvédként szereplő Szoboszlai, valamint Kerkez is végig a pályán volt, és minden bizonnyal az Arsenal ellen is számít rájuk a holland szakember. Könnyen lehet, hogy Szoboszlai ismét a védelemben kap majd szerepet.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai reacts during the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik minden poszton bevethető Liverpoolban
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Bár az Arsenal jelentősen megerősödött a nyáron, Arne Slot szerint a rivális játékstílusa nem változott, így hasonló rangadóra vár, mint a tavalyiak voltak. 

„Az ellenfél játékstílusa nem változott sokat az elmúlt időszakban, de fontos különbség, hogy az idén már más típusú kilencessel támad. Gyökeres Viktor klasszikus középcsatár, és sokkal többet mozog a védelem mögé, mint posztriválisa, Kai Havertz, aki viszont amolyan hamis kilences” – fogalmazott a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Arne Slot, majd hozzátette, hogy az eddigiekhez képest sok mindenben javulnia kell a Liverpoolnak, ha le akarja győzni a londoniakat.

Először nyerne Szoboszlai az Arsenal ellen

Az előző szezonban a két csapat mindkét egymás elleni találkozója 2-2-es döntetlennel végződött. A londoniakat minden bizonnyal motiválja, hogy a csapat legutóbb 2012-ben tudta idegenben legyőzni a Liverpoolt, még Arsene Wenger irányításával. Igaz, a Vörösöknek sem igazán megy bajnokin az utóbbi időben az Arsenal ellen, ugyanis legutóbb 2022-ben győzték le a londoniakat, az Anfielden pedig 2021 novemberében arattak négygólos győzelmet. 

Szoboszlai Dominiknak sem volt eddig túl sok szerencséje az Ágyúsok ellen, tétmeccsen ugyanis még soha nem nyert ellenük, csupán egy tavaly augusztusi felkészülési meccsen. A magyar válogatott csapatkapitánya negyedik alkalommal játszhat majd az Arsenal ellen a Premier League-ben, az eddigi három bajnokin mindannyiszor döntetlen született – igaz a két csapat májusi találkozóján gólpasszt adott.

