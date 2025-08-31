A két együttes az előző szezonban kiemelkedett a Premier League mezőnyéből és vélhetően a mostani kiírásban is harcban lesznek a bajnoki címért, ezért is kiemelten fontos lesz mindkét gárda számára a liverpooli összecsapás. Az első két fordulóban egyaránt hat pontot gyűjtöttek a felek, amire rajtuk kívül csak a Tottenham Hotspur volt még képes, igaz az Európa-ligában címvédő londoniak aztán meglepetésre kikaptak Kerkez Milos volt csapatától a Bournemouth-tól a hétvégén, így már csupán Szoboszlaiék és hétvégi riválisuk maradt százszázalékos a bajnokságban.
A vasárnapi rangadó előzetesen teljesen nyíltnak mondható, de amíg a hazai pálya a Liverpool mellett szól, addig a mutatott játék alapján eddig az Arsenal tűnik meggyőzőbbnek. Mikel Arteta együttese ugyanis még gólt sem kapott és legutóbb 5-0-ra kiütötte az újonc Leedset, Arne Slot csapata viszont az előző fordulóban emberelőnyben adta el kétgólos előnyét a Newcastle-lal szemben, s csak a 100. percben lőtt góllal tudott nyerni. Newcastle-ben a győztes találatban kulcsszerepet játszott az ezúttal jobbhátvédként szereplő Szoboszlai, valamint Kerkez is végig a pályán volt, és minden bizonnyal az Arsenal ellen is számít rájuk a holland szakember. Könnyen lehet, hogy Szoboszlai ismét a védelemben kap majd szerepet.
Bár az Arsenal jelentősen megerősödött a nyáron, Arne Slot szerint a rivális játékstílusa nem változott, így hasonló rangadóra vár, mint a tavalyiak voltak.
„Az ellenfél játékstílusa nem változott sokat az elmúlt időszakban, de fontos különbség, hogy az idén már más típusú kilencessel támad. Gyökeres Viktor klasszikus középcsatár, és sokkal többet mozog a védelem mögé, mint posztriválisa, Kai Havertz, aki viszont amolyan hamis kilences” – fogalmazott a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Arne Slot, majd hozzátette, hogy az eddigiekhez képest sok mindenben javulnia kell a Liverpoolnak, ha le akarja győzni a londoniakat.
Az előző szezonban a két csapat mindkét egymás elleni találkozója 2-2-es döntetlennel végződött. A londoniakat minden bizonnyal motiválja, hogy a csapat legutóbb 2012-ben tudta idegenben legyőzni a Liverpoolt, még Arsene Wenger irányításával. Igaz, a Vörösöknek sem igazán megy bajnokin az utóbbi időben az Arsenal ellen, ugyanis legutóbb 2022-ben győzték le a londoniakat, az Anfielden pedig 2021 novemberében arattak négygólos győzelmet.
Szoboszlai Dominiknak sem volt eddig túl sok szerencséje az Ágyúsok ellen, tétmeccsen ugyanis még soha nem nyert ellenük, csupán egy tavaly augusztusi felkészülési meccsen. A magyar válogatott csapatkapitánya negyedik alkalommal játszhat majd az Arsenal ellen a Premier League-ben, az eddigi három bajnokin mindannyiszor döntetlen született – igaz a két csapat májusi találkozóján gólpasszt adott.