A két együttes az előző szezonban kiemelkedett a Premier League mezőnyéből és vélhetően a mostani kiírásban is harcban lesznek a bajnoki címért, ezért is kiemelten fontos lesz mindkét gárda számára a liverpooli összecsapás. Az első két fordulóban egyaránt hat pontot gyűjtöttek a felek, amire rajtuk kívül csak a Tottenham Hotspur volt még képes, igaz az Európa-ligában címvédő londoniak aztán meglepetésre kikaptak Kerkez Milos volt csapatától a Bournemouth-tól a hétvégén, így már csupán Szoboszlaiék és hétvégi riválisuk maradt százszázalékos a bajnokságban.

Szoboszlaiék legutóbb már bajnokként fogadták az Arsenalt

Fotó: PETER POWELL / AFP

Döntő fontosságú lehet a liverpooli rangadó

A vasárnapi rangadó előzetesen teljesen nyíltnak mondható, de amíg a hazai pálya a Liverpool mellett szól, addig a mutatott játék alapján eddig az Arsenal tűnik meggyőzőbbnek. Mikel Arteta együttese ugyanis még gólt sem kapott és legutóbb 5-0-ra kiütötte az újonc Leedset, Arne Slot csapata viszont az előző fordulóban emberelőnyben adta el kétgólos előnyét a Newcastle-lal szemben, s csak a 100. percben lőtt góllal tudott nyerni. Newcastle-ben a győztes találatban kulcsszerepet játszott az ezúttal jobbhátvédként szereplő Szoboszlai, valamint Kerkez is végig a pályán volt, és minden bizonnyal az Arsenal ellen is számít rájuk a holland szakember. Könnyen lehet, hogy Szoboszlai ismét a védelemben kap majd szerepet.

Szoboszlai Dominik minden poszton bevethető Liverpoolban

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Bár az Arsenal jelentősen megerősödött a nyáron, Arne Slot szerint a rivális játékstílusa nem változott, így hasonló rangadóra vár, mint a tavalyiak voltak.

„Az ellenfél játékstílusa nem változott sokat az elmúlt időszakban, de fontos különbség, hogy az idén már más típusú kilencessel támad. Gyökeres Viktor klasszikus középcsatár, és sokkal többet mozog a védelem mögé, mint posztriválisa, Kai Havertz, aki viszont amolyan hamis kilences” – fogalmazott a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Arne Slot, majd hozzátette, hogy az eddigiekhez képest sok mindenben javulnia kell a Liverpoolnak, ha le akarja győzni a londoniakat.

Először nyerne Szoboszlai az Arsenal ellen

Az előző szezonban a két csapat mindkét egymás elleni találkozója 2-2-es döntetlennel végződött. A londoniakat minden bizonnyal motiválja, hogy a csapat legutóbb 2012-ben tudta idegenben legyőzni a Liverpoolt, még Arsene Wenger irányításával. Igaz, a Vörösöknek sem igazán megy bajnokin az utóbbi időben az Arsenal ellen, ugyanis legutóbb 2022-ben győzték le a londoniakat, az Anfielden pedig 2021 novemberében arattak négygólos győzelmet.