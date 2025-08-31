Szoboszlai Dominik az első szabadrúgásgólját lőtte a Liverpool színeiben. Nem mellesleg a találat rendkívül emlékezetesre sikeredett, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitánya 29,5 méterről talált a hálóba, márpedig az idei Premier League-szezonban még senki nem lőtt gólt ilyen távolról.

Szoboszlai Dominik először lőtt gólt szabadrúgásból a Liverpoolban

Fotó: Liverpool FC/X

Szoboszlai gólja teljesen elvarázsolta Gary Neville-t, a Manchester United korábbi legendás futballistáját, aki a mérkőzés után a magyar középpályását Cristiano Ronaldóhoz hasonlította.

​Szoboszlait Ronaldóhoz hasonlította az MU-legenda

Szoboszlai Dominik pályafutása 16. gólját lőtte a Liverpool színeiben, Neville-nek azonban nem csak a gólja miatt tetszett a magyar középpályás játéka.

Már a gólja előtt is ő volt a mérkőzés legjobbja. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és nem volt joga gólt szerezni abból a helyzetből. Az Arsenal kapusa sem akarta elhinni. Valami különleges volt. Minden megvolt benne: az erő, a csavar, a sebesség. Világklasszis, Cristiano Ronaldo-szerű”

– mondta a Sky Sports stúdiójában Gary Neville, aki 2003 és 2009 között együtt futballozott Ronaldóval a Manchester Unitedban.



