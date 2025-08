A Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool 2022 nyarán 85 millió euróért igazolta le a portugál Benfica csapatától Darwin Núñezt.

Szoboszlai Dominik két évet futballozott együt Darwin Núñezzel

Fotó: Hendrik Schmidt/dpa Picture-Alliance via AFP

Az uruguayi támadó akkor ezzel a klub történetének legdrágább játékosa lett – most a harmadik a rangsorban, mert a 95 millió euróért szerződtetett Hugo Ekitiké, valamint a 125 millió euróért igazolt Florian Wirtz is megelőzte idén nyáron.

Szoboszlai csapattársa Szaúd-Arábiába igazol

Az uruguayi támadó az elmúlt három szezonban 143 mérkőzésen 40 gólt és 26 gólpasszt adott, azonban a Liverpool vezetői ennél sokkal többet vártak tőle. Darwin Núñez az elmúlt években rengeteg helyzetet hagyott ki a Liverpool csapatában, folyamatosan mémek születtek róla, így egy idő után az önbizalma is teljesen elment.

A 26 éves támadó a 2024/25-ös szezon második felében már teljesen kiszorult a Liverpoolból, Arne Slot tavasszal többnyire már csak a cserék közé jelölte, így várható volt, hogy távozni fog. A The Athletic most azt írja, hogy a szaúdi Al-Hilal megállapodott a Liverpoollal Darwin Núñez 53 millió eurós vételáráról, és a játékos is hajlik a váltásra.

Darwin Núñez nagy reményekkel érkezett, de nem tudott húzóemberré válni Liverpoolban

Fotó: Paul Ellis/AFP

Az átigazolással kapcsoltban már csak apró részleteket kell tisztáznia a két klubnak, az uruguayi játékosa azonban engedélyt kapott a Liverpool, hogy szabadon tárgyalhasson a szaúdi klubbal, ha pedig lezárják az üzletet, Darwin Núñez csatlakozhat a Németországban edzőtáborozó Al-Hilal csapatához.

Darwin Núñez távozása már régóta lógott a levegőben. A Liverpool múlt pénteken mutatta be a vadonatúj hazai és idegenbeli szerelését, amely már az Adidasszal kötött rekordösszegű megállapodás keretében készült.

Mo and Flo 😮‍💨 pic.twitter.com/gncLr8g9xi — Liverpool FC (@LFC) August 1, 2025

A mezbemutatónak többek között Mohamed Szalah, Florian Wirtz és Ryan Gravenberch is részese volt, míg az uruguayi támadó látványosan lemaradt a promóciós képekből, így sejthető volt, hogy távozni fog a klubtól.