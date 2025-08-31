Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának csúcsrangadóján a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1-0-ra legyőzte az Anfielden az Arsenalt. A találkozót Szoboszlai és Kerkez is a Liverpool hátsó alakzatában játszotta végig, a győztes gólt ráadásul a magyar válogatott csapatkapitánya lőtte egy fantasztikusan elvégzett szabadrúgásból.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool papíron remek eredményekkel kezdte a szezont. Arne Slot együttese a nyitófordulóban 4-2-re legyőzte az Anfielden a Bournemouth együttesét, hétfőn pedig a Newcastle otthonában aratott 3-2-es drámai győzelmet. A St. James' Parkban rendezett mérkőzést mindkét magyar válogatott focista végigjátszott, a meccs emberének pedig a jobbhátvédként futballozó Szoboszlait választották, akinek a 100. percben bemutatott zseniális mozdulata győzelmet ért a Liverpoolnak. 

Szoboszlai, Szoboszlai Dominik, Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai reacts during the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik volt a Newcastle elleni meccs hőse
Fotó: Andy Buchanan/AFP

Szoboszlaiék ugyan két győzelemmel kezdték a szezont, a Vörösök azonban rengeteg kritikát kapnak, ugyanis a csapat védekezése látványosan nem működik. Ebben nyilván szerepe van az újonnan érkezőknek, valamint a sérülteknek is – aki miatt Szoboszlai jobbhátvéd posztra kényszerült az előző meccsen. 

Szoboszlaiék a szezon legnehezebb meccsére készültek

A Liverpool ellenfele az az Arsenal volt, amely szintén két győzelemmel kezdte a szezont, csakhogy amíg a Mersey-parti csapat két meccsen már négy gólt is kapott, addig az észak-londoni együttes mindkét találkozóját lehozta nullára. Ráadásul Mikel Arteta együttesében a múlt hétvégén megszerezte első két gólját a nyáron igazolt Viktor Gyökeres is, így a magyar származású svéd válogatott támadó önbizalomtól duzzadva érkezett az Anfieldre. 

Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyokeres celebrates scoring the team's fifth goal from the penalty spot during the English Premier League football match between Arsenal and Leeds United at the Emirates Stadium in London on August 23, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Viktor Gyökeres duplázott a Leeds United elleni meccsen
Fotó: Henry Nicholls/AFP

A Liverpool edzője a mérkőzés előtt elmondta, hogy Conor Bradley ismét teljes értékű edzésmunkát végez, míg az argentin világbajnok Alexis Mac Allister is visszatért sérüléséből, így a holland Jeremie Frimpong kivételével mindenkire számíthatott a holland szakember.

Arteta helyzete már korántsem volt ennyi ideális, ugyanis a Leeds United elleni meccsen Bukayo Saka, az Arsenal legveszélyesebb játékosa combhajlító-sérülést szenvedett, míg a csapatkapitány Martin Ødegaardnak a válla sérült meg egy ütközés után. 

Bár Bradley felépült, Szoboszlai Dominik annyira kiemelkedő volt jobbhátvédként a Newcastle United elleni meccsen, hogy a Liverpool edzője ismét ezen a poszton vette számításban, balhátvédként pedig ott volt a másik oldalon Kerkez Milos is.

A Liverpool az Alisson - Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Wirtz, Gakpo - Ekitiké összeállításban kezdte a meccset, míg az Arsenal a Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Merino, Zubimendi, Rice - Madueke, Gyökeres, Martinelli kezdő futott ki az Anfield gyepszőnyegére. 

Az Arsenal számára rosszul indult a mérkőzés, ugyanis már az 5. percben le kellett cserélni a csapat egyik legfontosabb játékosát, a középső védő William Salibát, aki térdsérülést szenvedett. A helyére a nyáron igazolt Cristhian Mosquera lépett pályára, aki a Valencia együttesétől érkezett. Az észak-londoni csapat többet birtokolta a labdát, főleg a brazil válogatott Gabriel Martinelli révén próbált meg veszélyt teremteni a bal szélen, de Szoboszlai Dominik remekül védekezett a villámléptű támadóval szemben. 

A 21. percben Kerkez Milos is megvillant. Az angol válogatott Noni Madueke kapott remek indítást a jobb szélen, betört a tizenhatoson belülre, de mielőtt lőhetett volna, a magyar válogatott bal hátvéd becsúszva szerelni tudta. A szöglet után Madueke próbálkozott egy 18 méteres bombával, de Alisson vetődve védeni tudott. 

Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister (L) and Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi (C) battles for the ball during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az első félidőben mindkét csapat a biztonságra törekedett
Fotó: Darren Staples/AFP

A folytatásban kiegyenlített volt a játék, túl sok kockázatot egyik csapat sem vállalt fel. A következő helyzetre egészen a 36. percig kellett várni, ekkor Madueke tört be jobbról befelé, kilenc méterről lőtt, de Kerkez az utolsó pillanatban blokkolta a lövést. 

Ezt követően már egyik csapatnak sem volt lehetősége, így gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre a csapatok. Az első félidőben a Liverpool 0.09-es xG-t dolgozott ki, míg az Arsenal 0.34-gyel, egy kaput eltaláló lövéssel zárta a játékrészt. 

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) plays the ball under pressure from Arsenal's Spanish midfielder #23 Mikel Merino (L) during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos rendkívül hasznosan futballozott az első félidőben
Fotó: Darren Staples/AFP

A rendkívül alacsony színvonalú első félidő ellenére a szünetben egyik edző sem akart belenyúlni a mérkőzésbe. A második félidő első lehetőségecskéje ismét Maduekéhez kapcsolódott. Az Arsenal szélsője az 54. percben ismét betört a tizenhatoson belülre, éles szögből megpróbálkozott egy lövéssel, de ezúttal is érkezett Kerkez, aki egy remek blokkal szögletre tisztázott. 

A 60. percben aztán kis híján megszerezte a vezetést a Liverpool. A sokat kritizált Florian Wirtz egy szép cselt követően 14 méterről kapura bombázott, a lövése kipattant David Rayáról, az érkező Hugo Ekitiké pedig közelről a hálába sodorta a labdát, azonban a Chris Kavanagh játékvezető nem adta meg a gólt, mert a francia támadó lesről indult a kipattanóra. 

Ezt követően a liverpooli közönség elkezdte hajszolni a csapatot, amely elkezdett sokkal aktívabban futballozni, míg az Arsenal teljesen passzív volt. Mikel Arteta is érezte a bajt, így a 70. percben pályára küldte a csapatkapitány Martin Ødegaardt, valamint az angol válogatott Eberechi Ezét, akit az Arsenal múlt héten igazolt a Crystal Palace-tól. 

Arsenal's Italian defender #33 Riccardo Calafiori (L) shadows Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Mohamed Szalah nem sokat mutatott az Arsenal elleni meccsen
Fotó: Darren Staples/AFP

A 72. percben Szoboszlai megvillantott kivételes technikai tudását. A magyar válogatott csapatkapitány egy 60 méteres indítás rajzolt oda a bal szélen felfutó Wirtz lábára, majd egy remek levételt követően a német játékos középre tette a labdát az érkező Mohamed Szalah elé, de az egyiptomi támadó lövését Jurriën Timber blokkolni tudta. 

A következő említésre méltó eseményre tíz percet kellett várni, de nagyon megérte. A Liverpool szabadrúgást kapott 22 méterre az Arsenal kapujától, a labda mögé pedig Szoboszlai Dominik állt oda. A magyar válogatott csapatkapitánya nekifutott, majd védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-0). 

  • Szoboszlai Dominiknak ez volt az első szabarúgásgólja a Liverpool színeiben. 

Az utolsó szűk negyedórában az Arsenal ment előre az egyenlítésért, de a Liverpool védelme remekül zárt, az észak-londoni csapatnak pedig esélye sem volt az egyenlítésre, így a Liverpool a harmadik meccsét is megnyerte az idei szezonban. 

A találkozót a Liverpool mindkét magyar válogatott játékosa végigjátszotta, ráadásul a gyönyörű gólt szerző Szoboszlai először volt győztes csapat tagja egy Arsenal elleni mérkőzésen. 

Premier League, 3. forduló:
Liverpool-Arsenal 1-0 (0-0)
gólszerző: Szoboszlai (83.)

  • kapcsolódó cikkek:
Őrült dolgokat írnak Szoboszlai Dominikról Angliában a nagy rangadó előtt
Az angolok 15 éves Messije Szoboszlaiék ellen írhat történelmet
Szalah bevallotta, szereti piszkálni Szoboszlait
Ettől az újabb részlettől még nagyobb bravúrnak tűnik, ahogy Szoboszlai gólt rúgatott fiatal csapattársával
Arne Slot olyat mondott Szoboszlairól, amire mindenki felkapta a fejét
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!