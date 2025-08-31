A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool papíron remek eredményekkel kezdte a szezont. Arne Slot együttese a nyitófordulóban 4-2-re legyőzte az Anfielden a Bournemouth együttesét, hétfőn pedig a Newcastle otthonában aratott 3-2-es drámai győzelmet. A St. James' Parkban rendezett mérkőzést mindkét magyar válogatott focista végigjátszott, a meccs emberének pedig a jobbhátvédként futballozó Szoboszlait választották, akinek a 100. percben bemutatott zseniális mozdulata győzelmet ért a Liverpoolnak.

Szoboszlai Dominik volt a Newcastle elleni meccs hőse

Fotó: Andy Buchanan/AFP

Szoboszlaiék ugyan két győzelemmel kezdték a szezont, a Vörösök azonban rengeteg kritikát kapnak, ugyanis a csapat védekezése látványosan nem működik. Ebben nyilván szerepe van az újonnan érkezőknek, valamint a sérülteknek is – aki miatt Szoboszlai jobbhátvéd posztra kényszerült az előző meccsen.

Szoboszlaiék a szezon legnehezebb meccsére készültek

A Liverpool ellenfele az az Arsenal volt, amely szintén két győzelemmel kezdte a szezont, csakhogy amíg a Mersey-parti csapat két meccsen már négy gólt is kapott, addig az észak-londoni együttes mindkét találkozóját lehozta nullára. Ráadásul Mikel Arteta együttesében a múlt hétvégén megszerezte első két gólját a nyáron igazolt Viktor Gyökeres is, így a magyar származású svéd válogatott támadó önbizalomtól duzzadva érkezett az Anfieldre.

Viktor Gyökeres duplázott a Leeds United elleni meccsen

Fotó: Henry Nicholls/AFP

A Liverpool edzője a mérkőzés előtt elmondta, hogy Conor Bradley ismét teljes értékű edzésmunkát végez, míg az argentin világbajnok Alexis Mac Allister is visszatért sérüléséből, így a holland Jeremie Frimpong kivételével mindenkire számíthatott a holland szakember.

Arteta helyzete már korántsem volt ennyi ideális, ugyanis a Leeds United elleni meccsen Bukayo Saka, az Arsenal legveszélyesebb játékosa combhajlító-sérülést szenvedett, míg a csapatkapitány Martin Ødegaardnak a válla sérült meg egy ütközés után.

Bár Bradley felépült, Szoboszlai Dominik annyira kiemelkedő volt jobbhátvédként a Newcastle United elleni meccsen, hogy a Liverpool edzője ismét ezen a poszton vette számításban, balhátvédként pedig ott volt a másik oldalon Kerkez Milos is.

A Liverpool az Alisson - Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Wirtz, Gakpo - Ekitiké összeállításban kezdte a meccset, míg az Arsenal a Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Merino, Zubimendi, Rice - Madueke, Gyökeres, Martinelli kezdő futott ki az Anfield gyepszőnyegére.