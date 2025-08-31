A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool papíron remek eredményekkel kezdte a szezont. Arne Slot együttese a nyitófordulóban 4-2-re legyőzte az Anfielden a Bournemouth együttesét, hétfőn pedig a Newcastle otthonában aratott 3-2-es drámai győzelmet. A St. James' Parkban rendezett mérkőzést mindkét magyar válogatott focista végigjátszott, a meccs emberének pedig a jobbhátvédként futballozó Szoboszlait választották, akinek a 100. percben bemutatott zseniális mozdulata győzelmet ért a Liverpoolnak.
Szoboszlaiék ugyan két győzelemmel kezdték a szezont, a Vörösök azonban rengeteg kritikát kapnak, ugyanis a csapat védekezése látványosan nem működik. Ebben nyilván szerepe van az újonnan érkezőknek, valamint a sérülteknek is – aki miatt Szoboszlai jobbhátvéd posztra kényszerült az előző meccsen.
A Liverpool ellenfele az az Arsenal volt, amely szintén két győzelemmel kezdte a szezont, csakhogy amíg a Mersey-parti csapat két meccsen már négy gólt is kapott, addig az észak-londoni együttes mindkét találkozóját lehozta nullára. Ráadásul Mikel Arteta együttesében a múlt hétvégén megszerezte első két gólját a nyáron igazolt Viktor Gyökeres is, így a magyar származású svéd válogatott támadó önbizalomtól duzzadva érkezett az Anfieldre.
A Liverpool edzője a mérkőzés előtt elmondta, hogy Conor Bradley ismét teljes értékű edzésmunkát végez, míg az argentin világbajnok Alexis Mac Allister is visszatért sérüléséből, így a holland Jeremie Frimpong kivételével mindenkire számíthatott a holland szakember.
Arteta helyzete már korántsem volt ennyi ideális, ugyanis a Leeds United elleni meccsen Bukayo Saka, az Arsenal legveszélyesebb játékosa combhajlító-sérülést szenvedett, míg a csapatkapitány Martin Ødegaardnak a válla sérült meg egy ütközés után.
Bár Bradley felépült, Szoboszlai Dominik annyira kiemelkedő volt jobbhátvédként a Newcastle United elleni meccsen, hogy a Liverpool edzője ismét ezen a poszton vette számításban, balhátvédként pedig ott volt a másik oldalon Kerkez Milos is.
A Liverpool az Alisson - Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Wirtz, Gakpo - Ekitiké összeállításban kezdte a meccset, míg az Arsenal a Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Merino, Zubimendi, Rice - Madueke, Gyökeres, Martinelli kezdő futott ki az Anfield gyepszőnyegére.
Az Arsenal számára rosszul indult a mérkőzés, ugyanis már az 5. percben le kellett cserélni a csapat egyik legfontosabb játékosát, a középső védő William Salibát, aki térdsérülést szenvedett. A helyére a nyáron igazolt Cristhian Mosquera lépett pályára, aki a Valencia együttesétől érkezett. Az észak-londoni csapat többet birtokolta a labdát, főleg a brazil válogatott Gabriel Martinelli révén próbált meg veszélyt teremteni a bal szélen, de Szoboszlai Dominik remekül védekezett a villámléptű támadóval szemben.
A 21. percben Kerkez Milos is megvillant. Az angol válogatott Noni Madueke kapott remek indítást a jobb szélen, betört a tizenhatoson belülre, de mielőtt lőhetett volna, a magyar válogatott bal hátvéd becsúszva szerelni tudta. A szöglet után Madueke próbálkozott egy 18 méteres bombával, de Alisson vetődve védeni tudott.
A folytatásban kiegyenlített volt a játék, túl sok kockázatot egyik csapat sem vállalt fel. A következő helyzetre egészen a 36. percig kellett várni, ekkor Madueke tört be jobbról befelé, kilenc méterről lőtt, de Kerkez az utolsó pillanatban blokkolta a lövést.
Ezt követően már egyik csapatnak sem volt lehetősége, így gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre a csapatok. Az első félidőben a Liverpool 0.09-es xG-t dolgozott ki, míg az Arsenal 0.34-gyel, egy kaput eltaláló lövéssel zárta a játékrészt.
A rendkívül alacsony színvonalú első félidő ellenére a szünetben egyik edző sem akart belenyúlni a mérkőzésbe. A második félidő első lehetőségecskéje ismét Maduekéhez kapcsolódott. Az Arsenal szélsője az 54. percben ismét betört a tizenhatoson belülre, éles szögből megpróbálkozott egy lövéssel, de ezúttal is érkezett Kerkez, aki egy remek blokkal szögletre tisztázott.
A 60. percben aztán kis híján megszerezte a vezetést a Liverpool. A sokat kritizált Florian Wirtz egy szép cselt követően 14 méterről kapura bombázott, a lövése kipattant David Rayáról, az érkező Hugo Ekitiké pedig közelről a hálába sodorta a labdát, azonban a Chris Kavanagh játékvezető nem adta meg a gólt, mert a francia támadó lesről indult a kipattanóra.
Ezt követően a liverpooli közönség elkezdte hajszolni a csapatot, amely elkezdett sokkal aktívabban futballozni, míg az Arsenal teljesen passzív volt. Mikel Arteta is érezte a bajt, így a 70. percben pályára küldte a csapatkapitány Martin Ødegaardt, valamint az angol válogatott Eberechi Ezét, akit az Arsenal múlt héten igazolt a Crystal Palace-tól.
A 72. percben Szoboszlai megvillantott kivételes technikai tudását. A magyar válogatott csapatkapitány egy 60 méteres indítás rajzolt oda a bal szélen felfutó Wirtz lábára, majd egy remek levételt követően a német játékos középre tette a labdát az érkező Mohamed Szalah elé, de az egyiptomi támadó lövését Jurriën Timber blokkolni tudta.
A következő említésre méltó eseményre tíz percet kellett várni, de nagyon megérte. A Liverpool szabadrúgást kapott 22 méterre az Arsenal kapujától, a labda mögé pedig Szoboszlai Dominik állt oda. A magyar válogatott csapatkapitánya nekifutott, majd védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-0).
Az utolsó szűk negyedórában az Arsenal ment előre az egyenlítésért, de a Liverpool védelme remekül zárt, az észak-londoni csapatnak pedig esélye sem volt az egyenlítésre, így a Liverpool a harmadik meccsét is megnyerte az idei szezonban.
A találkozót a Liverpool mindkét magyar válogatott játékosa végigjátszotta, ráadásul a gyönyörű gólt szerző Szoboszlai először volt győztes csapat tagja egy Arsenal elleni mérkőzésen.
Premier League, 3. forduló:
Liverpool-Arsenal 1-0 (0-0)
gólszerző: Szoboszlai (83.)