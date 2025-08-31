Live
A Premier League 3. fordulójában Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásból szerzett góljával a Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool 1-0-ra nyert az Arsenal ellen az Anfielden. A találkozó után a győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik elmondta, miért ő lőtte a szabadrúgást és mesélt arról is, milyen jobbhátvédként játszani.

Szoboszlai Dominik ezúttal is jobbhátvédként kapott szerepet a Liverpool csapatában, és ismét kiemelkedett a mezőnyből. A magyar válogatott csapatkapitánya remekül védekezett a brazil Gabriel Martinellin, aki az egész találkozó során észrevehetetlen volt.

Szoboszlai, Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) walks off with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai és Kerkez is remekelt az Arsenal elleni meccsen
Fotó: Darren Staples/AFP

Ráadásul Szoboszlai nem csak a játékával vált hőssé, hanem azzal is, hogy megszerezte első szabadrúgásgólját a Liverpool csapatában.

​Olyat még senki nem tett, mint Szoboszlai

A Liverpoolnak megítélt szabadrúgás elvégzése előtt a csapat legnagyobb sztárja, a gólkirály Mohamed Szalah is ott volt a kupaktanácsban, de végül Szoboszlai lőhetett. 

„Ha tizenegyes van, mindig megfogom a labdát, aztán odaadom neki. Amikor meg szabadrúgás van, ő adja nekem többnyire a labdát. Biztos voltam benne, hogy el fogom rúgni. Ez pozíciótól és megbeszéléstől is függ, de mivel távol volt és erőből kellett rúgni, ezért rám jött ki. Úgyhogy megfogtam a labdát, és nem kérdeztem semmit” – mondta a Spíler TV kamerája előtt a mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai 29,5 méterről lőtte az Arsenal elleni gólját. Az idei Premier League-szezonban még senki nem lőtt gólt ilyen távolról. 

A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is a védelem jobb oldalán nyújtott kiemelkedő teljesítményt. 

Amíg a csapatnak szüksége van rám, itt játszom. Ha a vezetőedző oda tesz, akkor ott fogok játszani. De ő is tudja, hogy középpályás vagyok. De ha jobbhátvéd leszek, akkor azon a poszton fogom ezt a teljesítményt nyújtani”

 – folytatta a 25 éves játékos, aki végezetül elmondta, milyen pozitívuma van annak, ha szélső védőként játszik.

Nem is a több védekezés a lényeg, hiszen ezt a melót tavaly is megcsináltam. Kicsit távolabb vagyok a kaputól, de ami pozitívumként tudok említeni, hogy jobb hátvédként kevésbé figyelnek rám, így több területem van támadásban” 

– tette hozzá Szoboszlai Dominik, aki pályafutása 16. gólját lőtte a Liverpool csapatában. 

