Szoboszlai Dominik ezúttal is jobbhátvédként kapott szerepet a Liverpool csapatában, és ismét kiemelkedett a mezőnyből. A magyar válogatott csapatkapitánya remekül védekezett a brazil Gabriel Martinellin, aki az egész találkozó során észrevehetetlen volt.

Szoboszlai és Kerkez is remekelt az Arsenal elleni meccsen

Fotó: Darren Staples/AFP

Ráadásul Szoboszlai nem csak a játékával vált hőssé, hanem azzal is, hogy megszerezte első szabadrúgásgólját a Liverpool csapatában.

​Olyat még senki nem tett, mint Szoboszlai

A Liverpoolnak megítélt szabadrúgás elvégzése előtt a csapat legnagyobb sztárja, a gólkirály Mohamed Szalah is ott volt a kupaktanácsban, de végül Szoboszlai lőhetett.

„Ha tizenegyes van, mindig megfogom a labdát, aztán odaadom neki. Amikor meg szabadrúgás van, ő adja nekem többnyire a labdát. Biztos voltam benne, hogy el fogom rúgni. Ez pozíciótól és megbeszéléstől is függ, de mivel távol volt és erőből kellett rúgni, ezért rám jött ki. Úgyhogy megfogtam a labdát, és nem kérdeztem semmit” – mondta a Spíler TV kamerája előtt a mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai 29,5 méterről lőtte az Arsenal elleni gólját. Az idei Premier League-szezonban még senki nem lőtt gólt ilyen távolról.

A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is a védelem jobb oldalán nyújtott kiemelkedő teljesítményt.

Amíg a csapatnak szüksége van rám, itt játszom. Ha a vezetőedző oda tesz, akkor ott fogok játszani. De ő is tudja, hogy középpályás vagyok. De ha jobbhátvéd leszek, akkor azon a poszton fogom ezt a teljesítményt nyújtani”

– folytatta a 25 éves játékos, aki végezetül elmondta, milyen pozitívuma van annak, ha szélső védőként játszik.

Nem is a több védekezés a lényeg, hiszen ezt a melót tavaly is megcsináltam. Kicsit távolabb vagyok a kaputól, de ami pozitívumként tudok említeni, hogy jobb hátvédként kevésbé figyelnek rám, így több területem van támadásban”

– tette hozzá Szoboszlai Dominik, aki pályafutása 16. gólját lőtte a Liverpool csapatában.