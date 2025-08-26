Vannak olyan mérkőzések az életben, amelyeket tényleg mindenkinek látni kellene. Nos, a Liverpool hétfői vendégjátéka ilyen volt a Newcastle ellen. Volt itt VAR utáni piros lap, váratlan gól, 2-0-ás előnyről 2-2-es egyenlítés emberhátrányban, majd a 100. percben egy zseniális Szoboszlai Dominik-labdaátlépés a tizenhatoson belül, majd abból egy liverpooli gól egy 16 éves cserejátékosnak köszönhetően. Ezek után nem is csoda, hogy a Vörösök menedzsere, Arne Slot is lenyűgöző meccsnek nevezte a rangadót, amivel a Liverpool két kör után két győzelemmel áll a Premier League-ben.

Arne Slot elismerősen beszélt Szoboszlai Dominik játékáról

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Arne Slot kiemelte Szoboszlai játékát

A Liverpool menedzsere így foglalta össze a mérkőzést a lefújás után: „Hogyan tudnál összefoglalni egy ilyen estét? Ismerősnek éreztem; azt hiszem, már láttam egy ehhez hasonló meccset, mióta itt vagyok Angliában, és az az Everton elleni meccs volt a múlt szezonban. Ahol annyi minden történt, ahol teljes káosz volt, ahol a szurkolók annyira hangosak voltak, és ott voltak a hazai csapat mellett, és a szurkolóink ​​megpróbáltak segíteni nekünk, amennyire csak tudtak. Hihetetlen hangulat volt, és az, hogy ilyen sokáig erősek maradtunk ebben a légkörben, többet ér nekem, mint amikor minden egyes alkalommal négy-öt-nullás győzelmet aratunk... Ez egy olyan mérkőzés volt, amit jó volt nézni, de nem a taktika vagy a jó futball miatt, hanem azért, mert a meccs minden egyes másodpercében az ember tűkön ült a sok izgalom miatt.”

Természetesen nem mehetett el a vezetőedző Szoboszlai Dominik teljesítménye mellett, aki bő 80 percet játszott jobbhátvédként a meccsen: „A mentalitásról beszélve, nem könnyű hátvédként játszani, ha csak középpályás voltál a karriered során. Egyszer játszott ott a felkészülési szezonban – azt hiszem, a Stoke ellen, amikor zárt kapuk mögött játszottunk –, de abban a meccsben csak nálunk volt a labda, és most sokat kellett védekeznie.