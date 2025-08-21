A Liverpool a Premier League első fordulójában egy hat gólos mérkőzésen, hazai pályán 4-2-re győzte le a Bournemouth együttesét, míg a Newcastle egy 0-0-ás döntetlent játszott az Aston Villa vendégeként. A Szarkák most hazai pályán javítanának a regnáló bajnok ellen, amelynek vezetőedzője, Arne Slot a hétfő esti összecsapás előtt tartott sajtótájékoztatót. A Vörösök mestere elmondta, hogy Frimpongot még az első fordulóban a combhajlítója miatt kellett a meccs 60. percében lecserélni, hogy megelőzzék a nagyobb gondokat. Azt is hozzátette ez ügyben, hogy sem a Newcastle, sem az Arsenal ellen nem állhat a rendelkezésükre a játékos. Ugyanakkor Slot azt is megemlítette, hogy az orvosi csapatának teljes mértékben igaza volt, mert a combhajlító izomsérülése akár sokkal rosszabbul is alakulhatott volna, ha nem cserélik le, míg most abban bízhatnak teljes joggal, hogy az őszi válogatott szünet után már ismét játszhat a holland válogatott focista. A nagyobbik baj, hogy Conor Bradly sem 100%-os, így került szóba Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik játékára számít Arne Slot

Fotó: Visionhaus / Getty Images Europe

Szoboszlai Dominik mellé két magyar érkezett a Liverpoolba

A két sérült, Bradly és Frimpong, valamint Szoboszlai összefüggésében így nyilatkozott Slot: „Ha ezek a dolgok megtörténnek a szezonban, akkor jelenleg csak két sérültünk van, de sajnos mindkettő ugyanazon a poszton. Ugyanakkor a jó dolog az, hogy valaki ezen a poszton is játszhat, Wata (Wataru Endo - a szerk.) néhány percig játszott ezen a poszton, Szoboszlai Dominik viszont már rendesen játszott ebben a pozícióban. Tehát vannak más lehetőségek is, amelyeket megvizsgálhatunk. Joe Gomez mindenképpen egy közülük.”

Arról már korábban beszámoltunk az Origón, hogy Szoboszlaival együtt immár három magyar focistája is lett a Vörösöknek, Pécsi Ármin (kapus) és Kerkez Milos (hátvéd) érkezett erősítésként Liverpoolba a nyáron.