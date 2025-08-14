A Liverpool magyar idő szerint pénteken 21.00-kor lép pályára Kerkez Milos korábbi csapata, a Bournemouth ellen hazai környezetben. A Premier League címvédőjének edzője csütörtökön délelőtt megtartotta a szezon első mérkőzése előtti sajtótájékoztatóját, ahol általánosságban beszélt az együttesről, valamint mellette Szoboszlai Dominik is szóba került egy újságírói kérdésre válaszolva. De előtte még általánosságban arról beszélt, ha megnézik a labdával való játék minőségét, akkor azzal nagyon elégedett volt. A labda nélkül is tíz esetből nyolcszor nagyon jók voltak, de a Liverpool célja nem az, hogy tíz esetből nyolcszor, hanem az, hogy tíz esetből tízszer legyenek jók, és ezt a finomhangolást még meg kell találniuk a védekezésben. Ez a felkészülési időszakban egyszer jobban sikerült, mint a másik alkalommal a Bilbao ellen.

Arne Slot rendkívül elismerően beszélt Szoboszlai Dominik képességeiről

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik ebben a világ egyik legjobbja

Az újságíró arra volt kíváncsi, milyen szerepben játszik majd a magyar válogatott csapatkapitánya, mivel a felkészülés során látta azt is, hogy a szokásos helyéhez képest mélyebben játszott. Slot így válaszolt a kérdésre: "Szerintem mindkét szerepet nagyon jól tudja játszani, mindkettőben megvannak az erősségei és a fejlesztendő pontjai.

Dominik esetében az a legkiemelkedőbb, ahogyan nyomást tud gyakorolni. Szerintem kevés olyan középpályás van a világon, aki olyan intenzíven tud nyomást gyakorolni, mint ő.

De ha 10-es pozícióban játszik, akkor szerintem javulhatna abban, ahogy a vonalak között játszik, azaz a labdakeresésben és megszerzésben. Ha pedig a labda mögött játszik, akkor szerintem ez nem új neki, de a múlt szezonban nem sokat játszott ott, ezért néha alkalmazkodnia kell a csapattársaihoz és a pozíciójához, de szerintem nagyon jó előszezont zárt. A Palace ellen nem játszott a legjobban, de a többi meccsen nagyon jól szerepelt."