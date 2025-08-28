A legendás focisták éles kritikát fogalmaztak meg az angol bajnoki címvédő Liverpool nyári átalakulásáról, ami Szoboszlai Dominik csapatban betöltött szerepét is komolyan érintette.
Gary Lineker – 80-szoros angol válogatott csatár volt, nem mellesleg BEK-győztes a Barcelonával –, és Alan Shearer – aki 260 találatával a Premier League történetének gólrekordere – egyetértenek abban, hogy
a méregdrága Florian Wirtz érkezésével és erőltetésével felborult a Liverpool egyensúlya, aminek korábban Szoboszlai volt az egyik záloga.
A legendás focisták a „The Rest is Football” címet viselő podcastben tárgyalták ki Wirtz szerepét és a gyenge kezdését (gólja, gólpassza, de még csak sikeres csele vagy kulcspassza sincs a németnek) a Liverpoolban – szúrta ki a Magyar Nemzet.
A ritmusuk meg sem közelíti a korábbi szintet, amikor igazán jól játszottak. Nehezen vonják be Wirtzet a játékba, ráadásul sokkal nyitottabbá is váltak
– mondta Alan Shearer.
Wirtz érkezésének következményeként Szoboszlai Dominiknek komoly változásokhoz kellett alkalmazkodnia – írja a Lineker és Shearer véleményét szemléző Tbrfootball.com. Kiemelik, hogy Szoboszlai jobbhátvédként is meggyőző volt a Newcastle ellen, ő lett a meccs embere is.
„Hosszabb távon Szoboszlai többre hivatott annál, minthogy csak betömködje a lyukakat, még akkor is, ha rendszeresen egy mélyebben játszó középpályás szerepet kaphat. Ez egyértelműen olyan helyzet, amit Slotnak figyelemmel kell kísérnie és változtatnia kell” – írják a cikkben.