A legendás focisták éles kritikát fogalmaztak meg az angol bajnoki címvédő Liverpool nyári átalakulásáról, ami Szoboszlai Dominik csapatban betöltött szerepét is komolyan érintette.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool is bánhatja egyelőre Florian Wirtz érkezését

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai ennél többet érdemel

Gary Lineker – 80-szoros angol válogatott csatár volt, nem mellesleg BEK-győztes a Barcelonával –, és Alan Shearer – aki 260 találatával a Premier League történetének gólrekordere – egyetértenek abban, hogy

a méregdrága Florian Wirtz érkezésével és erőltetésével felborult a Liverpool egyensúlya, aminek korábban Szoboszlai volt az egyik záloga.

A legendás focisták a „The Rest is Football” címet viselő podcastben tárgyalták ki Wirtz szerepét és a gyenge kezdését (gólja, gólpassza, de még csak sikeres csele vagy kulcspassza sincs a németnek) a Liverpoolban – szúrta ki a Magyar Nemzet.

A ritmusuk meg sem közelíti a korábbi szintet, amikor igazán jól játszottak. Nehezen vonják be Wirtzet a játékba, ráadásul sokkal nyitottabbá is váltak

– mondta Alan Shearer.

Wirtz érkezésének következményeként Szoboszlai Dominiknek komoly változásokhoz kellett alkalmazkodnia – írja a Lineker és Shearer véleményét szemléző Tbrfootball.com. Kiemelik, hogy Szoboszlai jobbhátvédként is meggyőző volt a Newcastle ellen, ő lett a meccs embere is.