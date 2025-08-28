Live
Világszenzáció a Mazdától: itt a benzines motor, amely nem szennyez

A Premier League legdrágább nyári igazolása, Florian Wirtz miatt felborult a Liverpool előző idényben aranyat érő egyensúlya – vélekedik Gary Lineker és Alan Shearer. Szoboszlai Dominik szerepe lényegesen megváltozott a német sztár erőltetése miatt, ami hosszú távon luxus Arne Slot csapatának. Az viszont biztos, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya többet ér ennél.

A legendás focisták éles kritikát fogalmaztak meg az angol bajnoki címvédő Liverpool nyári átalakulásáról, ami Szoboszlai Dominik csapatban betöltött szerepét is komolyan érintette.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai gestures during the pre-season friendly football match between Preston North End and Liverpool at Deepdale stadium in Preston, north-west England on July 13, 2025. Liverpool are to retire Diogo Jota's number 20 shirt in honour of the Portugal forward who was killed in a car crash this month. The club return to action for the first time since the July 3 tragedy at English Championship side Preston today. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik és a Liverpool is bánhatja egyelőre Florian Wirtz érkezését 
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai ennél többet érdemel

Gary Lineker – 80-szoros angol válogatott csatár volt, nem mellesleg BEK-győztes a Barcelonával –, és Alan Shearer – aki 260 találatával a Premier League történetének gólrekordere – egyetértenek abban, hogy 

a méregdrága Florian Wirtz érkezésével és erőltetésével felborult a Liverpool egyensúlya, aminek korábban Szoboszlai volt az egyik záloga.

A legendás focisták a „The Rest is Football” címet viselő podcastben tárgyalták ki Wirtz szerepét és a gyenge kezdését (gólja, gólpassza, de még csak sikeres csele vagy kulcspassza sincs a németnek) a Liverpoolban – szúrta ki a Magyar Nemzet.

A ritmusuk meg sem közelíti a korábbi szintet, amikor igazán jól játszottak. Nehezen vonják be Wirtzet a játékba, ráadásul sokkal nyitottabbá is váltak

 – mondta Alan Shearer.

Wirtz érkezésének következményeként Szoboszlai Dominiknek komoly változásokhoz kellett alkalmazkodnia – írja a Lineker és Shearer véleményét szemléző Tbrfootball.com. Kiemelik, hogy Szoboszlai jobbhátvédként is meggyőző volt a Newcastle ellen, ő lett a meccs embere is.

„Hosszabb távon Szoboszlai többre hivatott annál, minthogy csak betömködje a lyukakat, még akkor is, ha rendszeresen egy mélyebben játszó középpályás szerepet kaphat. Ez egyértelműen olyan helyzet, amit Slotnak figyelemmel kell kísérnie és változtatnia kell” – írják a cikkben.

