Magyar szurkoló legyen a talpán, akinek nem dobbant meg jobban a szíve arra a hírre, hogy az angol Szuperkupán a Liverpool színeiben nem egy, hanem kettő magyar játékos is helyet kapott a kezdőben. Szoboszlai Dominik mondhatni már régi motoros a Vörösöknél, míg Kerkez Milos éles meccsen most mutatkozott be először új klubjában. A kezdő sípszó előtt egy perc néma tiszteletadással emlékeztek meg Diogo Jota és testvére tragikus haláláról, amíg az óriási kivetítőn megjelent a két fiatalember fotója.

Diogo Jotára emlékeztek a meccs előtt, amelyen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget

Fotó: Darren Staples/AFP

Szoboszlai Dominik egy gólpasszt adott a meccsen

Hamar átvette az irányítást a mérkőzésen a Liverpool, ennek a negyedik percben meg is lett az eredménye, mert a nyáron a Frankfurtból érkezett Ekitiké az első tétmeccsén egy gyönyörű góllal mutatkozott be, 16 méterről laposan lőtte ki a sarkot (ITT lehet megnézni). Ezután kicsit felébredt a Palace, de igazán nem tudott veszélyes helyzeteket kialakítani, míg a 14. percben egy villámgyors kontra végén a Liverpool kapufáig jutott. De mire mindezt leírom, már egy tizenegyest kapott a Palace, Van Dijk volt szemmel láthatóan szabálytalan (azért a VAR is megnézte az esetet). Mateta a 17. percben állt a labda mögé és kíméletlenül bevágta azt, ezzel 1-1-re módosította az eredményt (ITT lehet megnézni).

Amint belépett a mérkőzés a 21. percbe, a közönség elkezdte éltetni Diogo Jotát, akinek 20-as volt a mezszáma. A szintén a nyáron érkezett Frimpong a lehető legszebben emlékezett meg az elhunyt focistáról, szépen ment el a jobb oldalon, majd valószínűleg be akarta adni a labdát, ami végül a Palace kapujában kötött ki, 2-1 lett ezzel a Liverpoolnak (ITT lehet megnézni a gólt). Igaz, ezzel Szoboszlai neve mellé is beírhattunk egy gólpasszt. Hihetetlenül magas intenzitású volt a meccs első félidőjének első fele, amelynek a 25. percében a meleg miatt ivószünetet rendelt el a játékvezető. Ezután az iram egy kicsit visszaeset, de fogalmazzunk úgy, hogy volt honnan.

A Liverpool és a Palace izgalmas meccset játszott egymással

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az első félidő végén többek között az ivószünet miatt is hét perces hosszabbítást rendelt el a játékvezető, de több gól már nem esett ekkor, így 2-1-es liverpooli előnnyel mentek a csapatok a rövid pihenőre. A második 45 perc nem kezdődött akkora elánnal, mint az első, kicsit megfontoltabb játék vette kezdetét, ugyanakkor a Palace próbálkozott az egyenlítéssel, de a liverpooli védelem, vagy Alisson, amikor kellett, a helyén volt. Különösen így volt ez a 62. perc végén, amikor a középpályán Szoboszlai adta el a labdát és ebből egészen a kapuig vezette a Palace az akciót, a végén egy lövéssel a rövidre.