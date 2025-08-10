Magyar szurkoló legyen a talpán, akinek nem dobbant meg jobban a szíve arra a hírre, hogy az angol Szuperkupán a Liverpool színeiben nem egy, hanem kettő magyar játékos is helyet kapott a kezdőben. Szoboszlai Dominik mondhatni már régi motoros a Vörösöknél, míg Kerkez Milos éles meccsen most mutatkozott be először új klubjában. A kezdő sípszó előtt egy perc néma tiszteletadással emlékeztek meg Diogo Jota és testvére tragikus haláláról, amíg az óriási kivetítőn megjelent a két fiatalember fotója.
Hamar átvette az irányítást a mérkőzésen a Liverpool, ennek a negyedik percben meg is lett az eredménye, mert a nyáron a Frankfurtból érkezett Ekitiké az első tétmeccsén egy gyönyörű góllal mutatkozott be, 16 méterről laposan lőtte ki a sarkot (ITT lehet megnézni). Ezután kicsit felébredt a Palace, de igazán nem tudott veszélyes helyzeteket kialakítani, míg a 14. percben egy villámgyors kontra végén a Liverpool kapufáig jutott. De mire mindezt leírom, már egy tizenegyest kapott a Palace, Van Dijk volt szemmel láthatóan szabálytalan (azért a VAR is megnézte az esetet). Mateta a 17. percben állt a labda mögé és kíméletlenül bevágta azt, ezzel 1-1-re módosította az eredményt (ITT lehet megnézni).
Amint belépett a mérkőzés a 21. percbe, a közönség elkezdte éltetni Diogo Jotát, akinek 20-as volt a mezszáma. A szintén a nyáron érkezett Frimpong a lehető legszebben emlékezett meg az elhunyt focistáról, szépen ment el a jobb oldalon, majd valószínűleg be akarta adni a labdát, ami végül a Palace kapujában kötött ki, 2-1 lett ezzel a Liverpoolnak (ITT lehet megnézni a gólt). Igaz, ezzel Szoboszlai neve mellé is beírhattunk egy gólpasszt. Hihetetlenül magas intenzitású volt a meccs első félidőjének első fele, amelynek a 25. percében a meleg miatt ivószünetet rendelt el a játékvezető. Ezután az iram egy kicsit visszaeset, de fogalmazzunk úgy, hogy volt honnan.
Az első félidő végén többek között az ivószünet miatt is hét perces hosszabbítást rendelt el a játékvezető, de több gól már nem esett ekkor, így 2-1-es liverpooli előnnyel mentek a csapatok a rövid pihenőre. A második 45 perc nem kezdődött akkora elánnal, mint az első, kicsit megfontoltabb játék vette kezdetét, ugyanakkor a Palace próbálkozott az egyenlítéssel, de a liverpooli védelem, vagy Alisson, amikor kellett, a helyén volt. Különösen így volt ez a 62. perc végén, amikor a középpályán Szoboszlai adta el a labdát és ebből egészen a kapuig vezette a Palace az akciót, a végén egy lövéssel a rövidre.
Lassan csordogált a mérkőzés, aztán a 77. percben egy liverpooli labdavesztés után gyorsan felért a kapu elé a Palace és Sarr a kapufáról talált be, 2-2-re módosítva az állást a hajrára (ITT lehet megnézni a gólt). Két perccel később ismét támadt a Palace, Sarr volt megint aktív, de végül szöglet lett a dologból, ezek az FA Kupa-győztes percei voltak a meccsen.
A 83. perc elején egy tetszetős Liverpool-támadás Szoboszlain és Kerkezen is átfutott, utóbbi adta be a kapu elé, ahol Szalah érkezett, de pont a kapusba lőtte a labdát, maradt a 2-2. A szabályok értelmében pedig a lefújás után már nem a 2x15 perces hosszabbítás, hanem egyből a tizenegyesek jöhetnek, illetve jöttek is az ötperces hosszabbítást követően (bár a 96. percben a frissen beállt Palace-játékos, Devenny lövése centiméterekkel kerülte el a Liverpool kapuját).
Az idegek csatáját a Liverpool-szurkolói előtt Szalah kezdte meg, és az egyiptomi csatár óriási meglepetésre csúnyán fölé rúgta a sajátját. Ezután a Palace nem hibázott Mateta révén, előnybe került az FA Kupa-győztes. Jöhetett megint a Pool, Mac Allister állt a tizenegyespont mögé és ugyan ő eltalálta a kaput, de Henderson hatalmasat védett, kettőből kettő kimaradt ezzel a Vörösöknek. Eze érkezett, de Alisson is megvillantotta a tehetségét, így négyből három tizenegyes kezdésnek kimaradt. Gakpo volt az első a liverpooliak közül, aki nem hibázott, micsoda izgalmak kérem. Sarr sem remegett meg, 2-1 lett ezzel a Palace-nak, a negyedik körben jött Elliott, de megint Henderson győzött, ez is kimaradt. Sosa eldönthette volna a kupa sorsát a Palace-nál, de a felső lécre bombázott, így jöhetett az utolsó sorozatra Szoboszlai Dominik, hogy a Liverpool esélyei még életben maradjanak. A magyar csapatkapitány nem hibázott, azonban volt még vissza egy Palace lövő, aki, ha betalál, megvan a Szuperkupa. Devenny érkezett a kulcsfontosságú tizenegyeshez és irgalmatlan erővel vágta be, ezzel a Szuperkupa a Crystal Palace-hoz került.