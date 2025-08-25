Azt már a meccs előtt tudtuk, hogy Szoboszlai és Kerkez is kezdőként lépnek majd pályára a Newcastle otthonában. Azt azonban biztosra csak Arne Slot vezetőedzőtől tudhattuk, hogy Szoboszlai a Liverpool színeiben életében először tétmeccsen jobb bekk lesz, mivel Frimpong sérült, Bradley és Gomez pedig csak annyira vannak jó állapotban, hogy a kispadra felférjenek. Slot kiemelte, hogy Szoboszlai, aki amúgy támadó középpályás, a munkabírása miatt ideális védő lehet, plusz az előszezonban már egy felkészülési meccsen volt már ő jobb hátvéd a Liverpoolban.

Szoboszlai jobb hátvédként játszott

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Newcastle Szoboszlai Dominik oldalát támadta

Az már a találkozó elejétől látszott, hogy a liverpooli kényszermegoldást a Newcastle tudatosan támadta, azaz a jobb oldalon próbálkoztak szemmel láthatóan többet a támadásokkal. A rengeteg szabálytalansággal tarkított első félidőben ennek ellenére az első kaput eltaláló lövést a Liverpool jegyezte. Wirtz a 13. perc végén jó 12 méterről csavart kapura, de Pope szögletre mentett.

Aztán a 28. percben egy tetszetős Newcastle-támadás végén Gordon fejelt éppen hogy kapu fölé, majd egy perccel később Gordon már lábbal próbálkozott közelről, de a nyakán ott volt Szoboszlai, aki ügyesen akadályozta meg a gólszerzési lehetőséget. Aztán a 35. perc végén jött a csattanó, egy látszólag veszélytelen helyzetből Gravenberch gondolt egyet, és 17-18 méterről laposan ellőtte mindenki lába mellett, alatt és máris 1-0 lett a vendégeknek. A félidő végén aztán történt még egy fontos dolog: a Newcastle játékosa, Gordon teljesen indokolatlanul, durván rácsúszott Van Dijk támasztó lábára. Elsőre a játékvezető sárga lapot adott, majd jött a VAR, és a sárgából piros lett, így a szünetre ember- és gólhátrányba kerültek a hazaiak.

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A második félidőből konkrétan nem telt el 30 másodperc, amikor egy vendég támadás végén Ekitiké lőtt a tizenhatoson belülről, és a kapufa segítségével a labda utat talált a Newcastle hálójába, ezzel már 2-0 lett a Liverpoolnak. Ezután a vendégek láthatóan sokkal magabiztosabban játszottak, azonban a hazaiak nem adták fel tíz emberrel sem, és a 60. perc előtt Bruno Guimaraes fejese révén 2-1-re szépítettek. Ezután is derekasan próbálkoztak a Szarkák, de nem tudtak gólt szerezni.