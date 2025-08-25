Azt már a meccs előtt tudtuk, hogy Szoboszlai és Kerkez is kezdőként lépnek majd pályára a Newcastle otthonában. Azt azonban biztosra csak Arne Slot vezetőedzőtől tudhattuk, hogy Szoboszlai a Liverpool színeiben életében először tétmeccsen jobb bekk lesz, mivel Frimpong sérült, Bradley és Gomez pedig csak annyira vannak jó állapotban, hogy a kispadra felférjenek. Slot kiemelte, hogy Szoboszlai, aki amúgy támadó középpályás, a munkabírása miatt ideális védő lehet, plusz az előszezonban már egy felkészülési meccsen volt már ő jobb hátvéd a Liverpoolban.
Az már a találkozó elejétől látszott, hogy a liverpooli kényszermegoldást a Newcastle tudatosan támadta, azaz a jobb oldalon próbálkoztak szemmel láthatóan többet a támadásokkal. A rengeteg szabálytalansággal tarkított első félidőben ennek ellenére az első kaput eltaláló lövést a Liverpool jegyezte. Wirtz a 13. perc végén jó 12 méterről csavart kapura, de Pope szögletre mentett.
Aztán a 28. percben egy tetszetős Newcastle-támadás végén Gordon fejelt éppen hogy kapu fölé, majd egy perccel később Gordon már lábbal próbálkozott közelről, de a nyakán ott volt Szoboszlai, aki ügyesen akadályozta meg a gólszerzési lehetőséget. Aztán a 35. perc végén jött a csattanó, egy látszólag veszélytelen helyzetből Gravenberch gondolt egyet, és 17-18 méterről laposan ellőtte mindenki lába mellett, alatt és máris 1-0 lett a vendégeknek. A félidő végén aztán történt még egy fontos dolog: a Newcastle játékosa, Gordon teljesen indokolatlanul, durván rácsúszott Van Dijk támasztó lábára. Elsőre a játékvezető sárga lapot adott, majd jött a VAR, és a sárgából piros lett, így a szünetre ember- és gólhátrányba kerültek a hazaiak.
A második félidőből konkrétan nem telt el 30 másodperc, amikor egy vendég támadás végén Ekitiké lőtt a tizenhatoson belülről, és a kapufa segítségével a labda utat talált a Newcastle hálójába, ezzel már 2-0 lett a Liverpoolnak. Ezután a vendégek láthatóan sokkal magabiztosabban játszottak, azonban a hazaiak nem adták fel tíz emberrel sem, és a 60. perc előtt Bruno Guimaraes fejese révén 2-1-re szépítettek. Ezután is derekasan próbálkoztak a Szarkák, de nem tudtak gólt szerezni.
Szoboszlai az utolsó bő tíz percre fellélegezhetett, ugyanis Slot beküldte a kispadról Bradley-t, így a magyar válogatott játékosa feljebb léphetett a védelemből. Amikor már úgy tűnt, hogy marad a vendég siker, a 88. percben a kapus, Pope ívelte fel a labdát és azt már a tizenhatoson belül a tíz perccel korábban csereként beállt Osula passzolta be Alisson mellett, ezzel 2-2 lett az állás a hajrára. Ráadásul a játékvezető legalább 11! percnyi hosszabbítást mutatott fel, rendesen megdolgoztatva a csapatokat.
Érdekes volt látni, hogy az utolsó periódusban volt, hogy a tíz emberes Newcastle beszorította a Liverpoolt, amely az utolsó percekre szintén nyomás alá helyezte a hazaiakat. Ennek a 100. percben meg is lett az eredménye ekkor Szoboszlai a tizenhatoson belül remek ütemben lépte át a labdát és a majdnem 17 éves Rio Ngumoha fantasztikus gólt lőtt, 3-2 lett ezzel a Liverpoolnak, amely megnyerte a meccset.