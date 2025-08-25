Live
A Premier League második fordulójának záró mérkőzése igazi rangadó volt. A Newcastle fogadta a Liverpoolt, amelyben Szoboszlai Dominik liverpooli pályafutása során először jobb hátvéd poszton játszott. A meccs egészen elképesztően alakult, a Liverpool a második félidő elején már 2-0-ra vezetett, ráadásul a Newcastle ekkorra már tíz emberre olvadt, azonban még innen is volt visszaút, aztán a 100. percben jött a csattanó.

Azt már a meccs előtt tudtuk, hogy Szoboszlai és Kerkez is kezdőként lépnek majd pályára a Newcastle otthonában. Azt azonban biztosra csak Arne Slot vezetőedzőtől tudhattuk, hogy Szoboszlai a Liverpool színeiben életében először tétmeccsen jobb bekk lesz, mivel Frimpong sérült, Bradley és Gomez pedig csak annyira vannak jó állapotban, hogy a kispadra felférjenek. Slot kiemelte, hogy Szoboszlai, aki amúgy támadó középpályás, a munkabírása miatt ideális védő lehet, plusz az előszezonban már egy felkészülési meccsen volt már ő jobb hátvéd a Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik, Liverpool
Szoboszlai jobb hátvédként játszott
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Newcastle Szoboszlai Dominik oldalát támadta

Az már a találkozó elejétől látszott, hogy a liverpooli kényszermegoldást a Newcastle tudatosan támadta, azaz a jobb oldalon próbálkoztak szemmel láthatóan többet a támadásokkal. A rengeteg szabálytalansággal tarkított első félidőben ennek ellenére az első kaput eltaláló lövést a Liverpool jegyezte. Wirtz a 13. perc végén jó 12 méterről csavart kapura, de Pope szögletre mentett.

Aztán a 28. percben egy tetszetős Newcastle-támadás végén Gordon fejelt éppen hogy kapu fölé, majd egy perccel később Gordon már lábbal próbálkozott közelről, de a nyakán ott volt Szoboszlai, aki ügyesen akadályozta meg a gólszerzési lehetőséget. Aztán a 35. perc végén jött a csattanó, egy látszólag veszélytelen helyzetből Gravenberch gondolt egyet, és 17-18 méterről laposan ellőtte mindenki lába mellett, alatt és máris 1-0 lett a vendégeknek. A félidő végén aztán történt még egy fontos dolog: a Newcastle játékosa, Gordon teljesen indokolatlanul, durván rácsúszott Van Dijk támasztó lábára. Elsőre a játékvezető sárga lapot adott, majd jött a VAR, és a sárgából piros lett, így a szünetre ember- és gólhátrányba kerültek a hazaiak.

Liverpool's Dutch midfielder #38 Ryan Gravenberch (2R) celebrates with teammates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A második félidőből konkrétan nem telt el 30 másodperc, amikor egy vendég támadás végén Ekitiké lőtt a tizenhatoson belülről, és a kapufa segítségével a labda utat talált a Newcastle hálójába, ezzel már 2-0 lett a Liverpoolnak. Ezután a vendégek láthatóan sokkal magabiztosabban játszottak, azonban a hazaiak nem adták fel tíz emberrel sem, és a 60. perc előtt Bruno Guimaraes fejese révén 2-1-re szépítettek. Ezután is derekasan próbálkoztak a Szarkák, de nem tudtak gólt szerezni.

Szoboszlai az utolsó bő tíz percre fellélegezhetett, ugyanis Slot beküldte a kispadról Bradley-t, így a magyar válogatott játékosa feljebb léphetett a védelemből. Amikor már úgy tűnt, hogy marad a vendég siker, a 88. percben a kapus, Pope ívelte fel a labdát és azt már a tizenhatoson belül a tíz perccel korábban csereként beállt Osula passzolta be Alisson mellett, ezzel 2-2 lett az állás a hajrára. Ráadásul a játékvezető legalább 11! percnyi hosszabbítást mutatott fel, rendesen megdolgoztatva a csapatokat.

Érdekes volt látni, hogy az utolsó periódusban volt, hogy a tíz emberes Newcastle beszorította a Liverpoolt, amely az utolsó percekre szintén nyomás alá helyezte a hazaiakat. Ennek a 100. percben meg is lett az eredménye ekkor Szoboszlai a tizenhatoson belül remek ütemben lépte át a labdát és a majdnem 17 éves Rio Ngumoha fantasztikus gólt lőtt, 3-2 lett ezzel a Liverpoolnak, amely megnyerte a meccset.

 

