Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutális földrengés rázta meg Törökországot

Link másolása
Vágólapra másolva!
Augusztus 10-én összecsapott egymással az angol Szuperkupa-meccsen az FA-kupa-győztes és a regnáló bajnok. A Crystal Palace és a Liverpool csatáját az előbbi nyerte meg a 2-2-es rendes játékidőt, majd a tizenegyeseket követően. A találkozón a Liverpoolban kezdőként kapott helyet Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

A mérkőzés kapcsán Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka egy Instagram-sztorival jelentkezett vasárnap délután. Buzsik az ifjú pár nemrég született kislányát tette fel egy sztoriba, egészen pontosan egy fotót róla, amelyen a csöppség Liverpool-szerelésbe volt felöltöztetve, valamint még azt írta a kép mellé, hogy: Támogatjuk aput

Szoboszlai Dominik, Liverpool
Szoboszlai Dominik kislánya Liverpool-mezben
Fotó: Buzsik Borka Instagram-oldala

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is jól játszott a meccsen

Mindkét magyar jól játszott a mérkőzésen (az egész meccsen pályán voltak), ez meglátszott a kapott értékelésekből is, ráadásul Szoboszlai adott egy gólpasszt Frimpongnak, valamint a tizenegyespárbajban a kettő sikeres liverpooli lövő közül az egyik volt. A Liverpool 16 győzelem mellett kilencedik alkalommal veszítette el a Szuperkupa-mérkőzést, a Crystal Palace először játszhatott a trófeáért, és rögtön sikerrel járt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!