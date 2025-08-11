A mérkőzés kapcsán Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka egy Instagram-sztorival jelentkezett vasárnap délután. Buzsik az ifjú pár nemrég született kislányát tette fel egy sztoriba, egészen pontosan egy fotót róla, amelyen a csöppség Liverpool-szerelésbe volt felöltöztetve, valamint még azt írta a kép mellé, hogy: „Támogatjuk aput”.

Szoboszlai Dominik kislánya Liverpool-mezben

Fotó: Buzsik Borka Instagram-oldala

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is jól játszott a meccsen

Mindkét magyar jól játszott a mérkőzésen (az egész meccsen pályán voltak), ez meglátszott a kapott értékelésekből is, ráadásul Szoboszlai adott egy gólpasszt Frimpongnak, valamint a tizenegyespárbajban a kettő sikeres liverpooli lövő közül az egyik volt. A Liverpool 16 győzelem mellett kilencedik alkalommal veszítette el a Szuperkupa-mérkőzést, a Crystal Palace először játszhatott a trófeáért, és rögtön sikerrel járt.