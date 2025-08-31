A Liverpool ma Premier League-rangadót játszik az Arsenal ellen, a 17.30-kor kezdődő meccsen a címvédő fogadja az Anfielden az előző idény ezüstérmesét. A meccs előtt az egyik legnagyobb angol lap, a The Guardian közölt terjedelmes írást Szoboszlai Dominikről, szúrta ki a Magyar Nemzet.

Szoboszlai Dominik őrült szavakkal lett méltatva Angliában. Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Az angol szerzőt a magyar játékos Newcastle United elleni győztes gólt érő, remek helyzetfelismerése ihlette meg, amikor a labdát átlépve hozta ziccerbe a 16 éves Rio Ngumohát, aki nem hibázott. Abból indul ki a publicisztika, hogy az emberek és a gépek egyre közelebb kerülnek egymáshoz.

„Ez nem egy fejvesztett rohanás valami vészjósló szingularitás felé, ahol egy reggel Darth Vader-maszkban ébredsz, és úgy döntesz, soha többé nem veszed azt le. Amúgy sem tudnád, mert nincs se kezed, se karod, se arcod, és egy hétéves Kindle vagy némi pornófüggőséggel, a neved pedig K-277771003” – ilyen messziről indít az írás a Liverpool magyar középpályásáról.

A The Guardian szerzője oda lyukad ki, hogy a modern futball is elgépiesedik, és a Szoboszlaihoz hasonló, fegyelmezett, nagy munkabírású játékosokat elit futóegységeknek, kígyócsípőjű rendszer-avataroknak, gépembereknek nevezi. És emiatt is érzi óriási dolognak, hogy a Premier League-ben az elmúlt hét legszebb pillanatát épp a Liverpool középpályása hozta össze, amikor zseniálisan felismerve a helyzetet, átlépte a labdát.

Dominik Szoboszlai was the only Liverpool outfield player who didn’t touch the ball in the build-up to Rio Ngumoha’s winner v Newcastle…



But his dummy created it 🤌 pic.twitter.com/ld3I4M90Sm — Premier League (@premierleague) August 28, 2025

Szoboszlai Dominik és Liechtenstein trónörököse

Ezt követi az egyre inkább előre programozottá váló futballt ösztönösen művészi szintre emelő Szoboszlai méltatása:

„Ez egy művészi pillanat volt, játékosság a forró, zajos közegben. Szoboszlai nem csupán a tökéletes pillanatban engedte el a labdát – mintha tárgyakat és szögeket szkennelt volna –, hanem klasszikus szellemfutással szökkent át fölötte. Egy rögtönzött megtévesztés, egy másodpercre kibillentve a napot a tengelyéből.

És különösen jó volt, hogy mindezt Szoboszlai tette. Egy nagyon jó, szimpatikus futballista.

Amikor 90 percet játszott, a Liverpool csak kétszer kapott ki – az egyik az a káoszmeccs volt a Spurs ellen két évvel ezelőtt. Szoboszlai felhőtlen 24 éves. Hihetetlenül atletikus és fókuszált. Ráadásul olyan, mintha egy jak-szőrrel bélelt síkunyhóban lakna, és minden reggel Liechtenstein trónörökösével játszana padelt.”