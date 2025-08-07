Live
Amikor a magyar válogatott csapatkapitánya 2023 júliusában aláírt a Liverpoolhoz, azonnal megkapta az egyik legnagyobb presztízzsel bíró mezt, a klub legendás 8-as számát, amit korábban egy olyan ikon viselt, mint például Steven Gerrard. A mez átvétele szimbolikus jelentőséggel bírt, ám most, a 2025/2026-os szezon küszöbén nemcsak a mez, hanem maga a nyolcas szerepkör is kiélezett versengés tárgya lett – és minden jel arra utal, hogy Szoboszlai Dominik lehet az, aki újra birtokba veheti ezt a pozíciót a középpályán, még ha a korábbiaktól valamelyest eltérő módon is.

A Liverpool 116 millió fontos rekordközeli nyári igazolása, Florian Wirtz jelentős átrendeződést hozott a csapat szerkezetében, amely többek között Szoboszlai Dominiket is érinti.

Szoboszlai Dominik az új idényre készül a Liverpool edzőmeccsein, felesége pedig otthon babázik
Szoboszlai Dominikra az új idényben is nagyon fontos szerep várhat a Liverpoolban
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Wirtz-hatás: Szoboszlai Dominik is versenyhelyzetbe került az Anfielden

A német válogatott középpályás érkezése – akit hamis kilencesként vagy bal szélsőként is be lehet vetni, de elsősorban irányítóként, tízesként képzelik el – érthető módon változtatásokat követel meg Arne Slot vezetőedzőtől - írja az elemzésében a The Athletic.

Wirtz mellett olyan játékosok csatlakoztak még a bajnokcsapathoz, mint az előretolt támadó pozícióban bevethető Hugo Ekitike, valamint a szélsőhátvédek, Jeremie Frimpong és Kerkez Milos, így a Liverpool szurkolók és szakmai stábja egyaránt újraértékelik, hogyan néz ki a legerősebb kezdőtizenegy.

Ebben az új felállásban a három tavalyi kulcsfigura a középpályán, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik, akiket Slot rendszeresen együtt szerepeltetett – 21-szer léptek pályára közösen a 38 bajnokiból, és ezek 81%-át megnyerték – egyik pillanatról a másikra rotációs játékosokká válhatnak.

Szoboszlai tavalyi szezonja: a "láthatatlan hős"

Szoboszlai tavaly tízesként játszott kulcsszerepet a Liverpool játékában. Nemcsak labdával, hanem labda nélkül is döntő fontosságú volt a játéka. Ő vezette a Liverpool letámadását, folyamatosan mozgott, sokszor Mohamed Szalah mögött is lezárta a területeket. Fáradhatatlan munkabírása miatt a szakmai stáb az egyik legmegbízhatóbb játékosaként tekintett rá.

Azonban támadó számai – nyolc gól és kilenc gólpassz 49 mérkőzésen – csak jó statisztikáknak számítanak, nem kiemelkedőnek. Az idény elején Slot egyértelműen jelezte: aki ebben a pozícióban játszik, annak gólokkal és gólpasszokkal kell hozzájárulnia, a magyar játékos kreativitása és munkabírása csak részben tudta ezt kompenzálni.

Itt lép be a képbe Wirtz, aki technikailag és kreativitásban is többet kínál — legalábbis papíron. Mégis, Slot a szezon során többször hangsúlyozta, mennyire fontos Szoboszlai jelenléte, különösen a védekezésben.

A januári Ipswich elleni 4–1-es siker után a holland edző lelkesen nyilatkozott Szoboszlairól, azt mondta, hogy alábecsült játékos, akinek elképesztő a munkabírása. Slot utalt arra is, hogy Szoboszlai nem szorul háttérbe, hanem hosszú távon is a csapat magját képezi.

A nyolcas szerep újrafogalmazása

2025 nyarán új dinamikák kezdtek kialakulni. Amexis Mac Allister, az előző szezon második felének talán legmeghatározóbb középpályása, sérülés miatt kihagyta az utolsó két meccset és csúszva kezdte a felkészülést is. Ez idő alatt Szoboszlai megragadta az alkalmat, és új szerepkörben is bizonyított: nem tízesként, hanem a baloldali nyolcas pozícióban.

A magyar válogatott csapatkapitánya kiváló formában játszott. Kezdte tízesként a Preston ellen, majd jobbhátvédként (!) kapott szerepet a Stoke City ellen – bizonyítva sokoldalúságát. Az utóbbi három felkészülési meccsen azonban szinte végig baloldali nyolcasként játszott.

Ebben a mélyebb szerepben sokkal kevesebb nyomás nehezedett rá gólok és gólpasszok szempontjából, és könnyebben tudta megcsillogtatni labdajáratási képességeit, passzpontosságát és fizikális jelenlétét. Klasszikus box-to-box középpályásként tűnt fel. Jó példa erre az Athletic Bilbai elleni meccs, ahol az átlöbbölt labdája Frimponghoz jutott el a jobb oldalon, majd távoli helyezkedésével támadásban is ott termett, bár Gakpo végül inkább maga próbálkozott.

Szoboszlai nemcsak támadásban kimagasló, hanem labdát is szerez. Ugyanezen a meccsen az ellenfél térfelén letámadva szerzett labdát, majd a saját tizenhatosnál is becsúszva szerelt – ilyen típusú kétirányú munkavégzést ritkán látni. A magassága (186 cm) miatt ráadásul azon kevés középpályás közé tartozik, aki fizikális előnyben lehet.

Mac Allister és Jones: a riválisok

Mac Allister viszont nem adja könnyen a helyét. A Tottenham elleni 5–1-es bajnokin klasszis teljesítményt nyújtott, nyugalmat és kontrollt vitt a középpályára. Kevésbé fizikális, mint Szoboszlai, de jobban olvassa a játékot, nem fárad olyan könnyen, és átgondoltabb labdakezelésével fontos láncszem a labdakihozatalban a lap szerint.

Ráadásul Curtis Jones is képbe került már többször is. A 2024/25-ös szezonban többször játszott nyolcas pozícióban, és most is erőteljes előszezont produkál. Sokoldalú  játékos, aki képes mindhárom középpályás poszton bevethető módon játszani. Ő is éhes a játékpercekre.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (rear) celebrates with Liverpool's English midfielder #17 Curtis Jones (front) after scoring his team first goal during the English Premier League football match between Southampton and Liverpool at St Mary's Stadium in Southampton, southern England on November 24, 2024. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Sokan pályáznak Szoboszlai helyére, többek között Curtis Jones is
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az új idény előtt tehát Arne Slot egyre inkább egy kellemes dilemmával találja magát szemben: hogyan ossza el a játékidőt Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Curtis Jones és az ifjú tehetségek között? A középpályán most olyan mélység van, amely lehetővé teszi a rotációt, és ezzel talán elkerülhetők lesznek a szezon hajrájában kialakuló formaingadozások a fáradtság miatt.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Szoboszlai és Mac Allister rotációja taktikai előnyökkel is járhat. Egyikük atletikus, robbanékony, másikuk megfontolt, technikás és jól olvassa a játékot. Ha Slot megfelelően váltogatja őket, mindketten frissek maradhatnak a szezon legfontosabb időszakára.

És akkor még nem beszéltünk az olyan potenciális fejleményekről, mint Alexander Isak esetleges érkezése, aki szintén átformálhatja a támadósort és ezzel a középpálya funkcióját is. Ekitike már most is új dinamikát hozott, Szoboszlai szempontjából ez még több győztes szituációhoz vezethet.

Szoboszlai készen áll az új kihívásra

Szoboszlai Dominik nemcsak hogy él az új helyzet adta lehetőséggel, hanem újraértelmezi Liverpoolban a nyolcas szerepkört. Noha Wirtz érkezése elvette tőle a tízes pozíciót, a mélyebb szerep lehetőséget kínál számára, hogy még komplexebb, még elengedhetetlenebb tagja legyen a kezdőcsapatnak. Fizikuma, labdabirtoklási technikája, dinamizmusa és mindenekelőtt vezetői kvalitásai minden meccsen megmutatkoznak.

