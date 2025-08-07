A Liverpool 116 millió fontos rekordközeli nyári igazolása, Florian Wirtz jelentős átrendeződést hozott a csapat szerkezetében, amely többek között Szoboszlai Dominiket is érinti.

Szoboszlai Dominikra az új idényben is nagyon fontos szerep várhat a Liverpoolban

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Wirtz-hatás: Szoboszlai Dominik is versenyhelyzetbe került az Anfielden

A német válogatott középpályás érkezése – akit hamis kilencesként vagy bal szélsőként is be lehet vetni, de elsősorban irányítóként, tízesként képzelik el – érthető módon változtatásokat követel meg Arne Slot vezetőedzőtől - írja az elemzésében a The Athletic.

Wirtz mellett olyan játékosok csatlakoztak még a bajnokcsapathoz, mint az előretolt támadó pozícióban bevethető Hugo Ekitike, valamint a szélsőhátvédek, Jeremie Frimpong és Kerkez Milos, így a Liverpool szurkolók és szakmai stábja egyaránt újraértékelik, hogyan néz ki a legerősebb kezdőtizenegy.

Ebben az új felállásban a három tavalyi kulcsfigura a középpályán, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik, akiket Slot rendszeresen együtt szerepeltetett – 21-szer léptek pályára közösen a 38 bajnokiból, és ezek 81%-át megnyerték – egyik pillanatról a másikra rotációs játékosokká válhatnak.

Szoboszlai tavalyi szezonja: a "láthatatlan hős"

Szoboszlai tavaly tízesként játszott kulcsszerepet a Liverpool játékában. Nemcsak labdával, hanem labda nélkül is döntő fontosságú volt a játéka. Ő vezette a Liverpool letámadását, folyamatosan mozgott, sokszor Mohamed Szalah mögött is lezárta a területeket. Fáradhatatlan munkabírása miatt a szakmai stáb az egyik legmegbízhatóbb játékosaként tekintett rá.

Azonban támadó számai – nyolc gól és kilenc gólpassz 49 mérkőzésen – csak jó statisztikáknak számítanak, nem kiemelkedőnek. Az idény elején Slot egyértelműen jelezte: aki ebben a pozícióban játszik, annak gólokkal és gólpasszokkal kell hozzájárulnia, a magyar játékos kreativitása és munkabírása csak részben tudta ezt kompenzálni.

Itt lép be a képbe Wirtz, aki technikailag és kreativitásban is többet kínál — legalábbis papíron. Mégis, Slot a szezon során többször hangsúlyozta, mennyire fontos Szoboszlai jelenléte, különösen a védekezésben.