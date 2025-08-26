A Newcastle szurkolói pokoli hangulatot teremtettek a Liverpool elleni rangadón hétfő este. A mérkőzésen volt minden: VAR-csekkolás után adott piros lap a félidő vége előtt, váratlan gól a középkezdés után, emberhátrányban a Newcastle két gólos hátrányt dolgozott le, majd a 100. percben egy zseniális Szoboszlai-mozdulat után jött egy 16 éves cserejátékos, és belőtte a mindent eldöntő harmadik Liverpool-gólt, ezzel 3-2 lett a Vörösöknek ez az őrült rohanás. A magyar válogatott csapatkapitánya tétmeccsen életében először kezdett jobbhátvédként a sérülések miatt, de 80 percig remekül megoldotta ezt a feladatot is. Utána Arne Slot beküldte Bradley-t, így Szoboszlai mehetett feljebb, a középpályára. A vendégek menedzsere is elégedett volt a 8-as számú játékosával a lefújást követően, hát még a szurkolók.

Szoboszlai jobbhátvédként is kiválóan játszott

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai jobb hátvédként is maradandót alkotott

A Liverpool a saját YouTube-oldalán még hétfőn későn este közzétette a meccsről készített összefoglalóját, amit magyar idő szerint kedd reggel 8.00-ig majdnem 1,4 millió ember megnézett már. Ráadásul nemcsak látták a videót, hanem sokan kommenteltek is, és nagyrészt Szoboszlait méltatták a Liverpool-szurkolók. Több magyar hozzászóló is volt (angolul), de a felhasználónevek alapján nem pusztán csak hazánk fiai és lányai voltak elégedettek a játékával. Valaki egyenesen azt írta és sok like-ot is kapott érte, hogy: „Le a kalappal a magyar talizmánunk előtt”. Más azt emelte ki, hogy: „Szoboszlai a meccs embere nálam. A tudatossága, az elszántsága. Túl alulértékelt ebben a csapatban.” Érdemes végiggörgetni a kommenteket a videó alatt.