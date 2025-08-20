Még nem értek véget a Bajnokok Ligája playoff küzdelmei, augusztus 27-én este zárulnak le a csaták (köztük a Fradi párharca is). A regnáló angol bajnok, Liverpool és benne már három magyar focista (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin) elég kemény ősz elé néz, de még ebből a sorozatból is kilóghat az október, amikor három Premier League-meccs kezdési időpontja is változik a BL miatt.

Szoboszlai Dominik lett a változás arca, úgymond

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik és a Liverpool sűrű október elé néz

A kiírás szerint a Vörösökre októberben a bajnokságban a Chelsea, a szebb napokat is látott Manchester United és a Brentford is vár majd. A változásokat bemutató képen Szoboszlai Dominiket választották a Liverpool illetékesei a szöveg mellé.