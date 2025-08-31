Szoboszlai Dominik elképesztő! A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanis egy héten belül a második meccset nyerte meg a Liverpool számára. A Premier League 2. fordulójában a Newcastle ellen adott zseniális gólpassza után ezúttal az Arsenal elleni rangadót döntötte el a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik ismét bizonyította zsenialitását

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai zseniális gólt lőtt

A magyar játékos ezúttal is jobbhátvédként kezdte a meccset, és, ahogy a múlt héten, úgy most is a mezőny egyik legjobbja volt. Újabb klasszis teljesítményét aztán a 83. percben egy fantasztikus szabadrúgásgóllal koronázta meg: közel 30 méterről leadott lövésénél esélyes sem volt a londoniak kapusának, Rayának.