Szoboszlai Dominik ismét bizonyította a zsenialitását. Az előző fordulóban adott álomgólpassza után ezúttal egy irtózatosan nagy, szabadrúgásból elért bombagóllal nyert meccset a Liverpoolnak Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik elképesztő! A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanis egy héten belül a második meccset nyerte meg a Liverpool számára. A Premier League 2. fordulójában a Newcastle ellen adott zseniális gólpassza után ezúttal az Arsenal elleni rangadót döntötte el a magyar válogatott csapatkapitánya.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) strikes the ball over the wall from a free kick to score the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik ismét bizonyította zsenialitását
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai zseniális gólt lőtt

A magyar játékos ezúttal is jobbhátvédként kezdte a meccset, és, ahogy a múlt héten, úgy most is a mezőny egyik legjobbja volt. Újabb klasszis teljesítményét aztán a 83. percben egy fantasztikus szabadrúgásgóllal koronázta meg: közel 30 méterről leadott lövésénél esélyes sem volt a londoniak kapusának, Rayának.

 

