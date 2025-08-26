A Liverpool csapatában kezdett a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Newcastle elleni, idegenbeli bajnokin. A Liverpool új védője, Jeremie Frimpong megsérült, így nagy kérdés volt, hogy a címvédő csapatában ki lesz majd a jobbhátvéd. A lehetséges jelöltek között volt Szoboszlai Dominik is, végül pedig be is igazolódott az, amit Arne Slot sugallt, Szoboszlai szélső védő volt, így a bal és a jobb oldalon is magyar focista volt a liverpooli védelemben Kerkez, illetve Szoboszlai révén.
Szoboszlai Dominik tehát a védelem jobb, Kerkez Milos a védelem bal oldalán szerepelt. A Newcastle gyakran támadta Szoboszlai oldalát, és néha kicsit zavarba is hozták a magyar válogatott csapatkapitányát, aki azonban hamar felvette a tempót. A Liverpool az első félidőben Gravenberch góljával szerzett vezetést, majd Gordon kapott piros lapot, miután letarolta Virgi Van Dijkot. Az emberelőnyben szereplő Liverpool a második félidőben is gólt szerzett Ekitike révén, majd hatalmas meglepetésre egyenlített a Newcastle. A 11 perces ráadásban jött a 16 éves Rio Ngumoha, aki Szoboszlai tökéletes átlépése után szerezte meg a győztes gólt, így 3-2-re nyert a Liverpool.
A Liverpool Echo nem fukarkodott, a mezőnyben egyedül Szoboszlainak adott 9-es osztályzatot. „Hihetetlen mennyit dolgozott beugróként is a jobbhátvéd poszton és sokszor jól is védekezett. Jól meglátta a területeket támadásban, amikor emberelőnybe került a Liverpool. Később visszakerült a középpályára, majd fantasztikus megoldást választott a győztes gól előtt” – írták.
16 évesen és 361 naposan Rio Ngumoha a Liverpool történetének legfiatalabb gólszerzője lett.
Kerkez 6-os osztályzatot kapott, összességében jól védekezett Elanga ellen, de könnyen megadta magát Guimaraes ellenében a Newcastle első gólja előtt.
A This is Anfield is a mezőny legjobbjának látta Szoboszlait (8): „A menedzser új szerepet szánt neki, és gyorsan felvette a ritmust. Voltak jó labdaszerzései, hosszú passzaival a támadásokat is segítette. Nagyon keményen dolgozott az ideiglenes szerepkörében, majd a fiatal Rio Ngumoha győztes gólját is előkészítette – világklasszis teljesítmény” – áradoztak róla.
Kerkez itt csak 4-es osztályzatot kapott, elsősorban azért, mert sokszor elveszettnek tűnt. Van Dijknak sokszor kellett rászólnia és Bruno Guimaraes fejesgólja előtt elfordította a fejét.
A Liverpool.com-nál Szoboszlai mellet Van Dijk és Gravenberch kapott 8-as osztályzatot. „Szoboszlai Dominik kiválóan teljesített új pozíciójában, és sokat tett azért, hogy csapata idegenben is nagy győzelmet arathasson. A jobbhátvéd pozíciójában a magyar játékos bizonyított: ilyen nehéz és intenzív mérkőzésen is jól tudja betölteni ezt a szerepet. Amint megnyert egy párharcot, máris a következőre készült, és nem adta fel, nem hibázott” – írták Szoboszlairól, miközben Kerkezt is dicsérték, aki 7-est kapott.
„Anthony Elanga ellen minden gyorsaságát és trükkjét be kellett vetnie. Néha veszélyesen közel került a szabálytalan belépőkhöz, de akkor, amikor úgy tűnt, hogy megteszi, elkerülte a butaságot” – írták Kerkezről.
A címvédő Liverpool harmadik a bajnokságban, a Premier League harmadik körében az Arsenal csapatát fogadja majd vasárnap.