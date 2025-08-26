A Liverpool csapatában kezdett a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Newcastle elleni, idegenbeli bajnokin. A Liverpool új védője, Jeremie Frimpong megsérült, így nagy kérdés volt, hogy a címvédő csapatában ki lesz majd a jobbhátvéd. A lehetséges jelöltek között volt Szoboszlai Dominik is, végül pedig be is igazolódott az, amit Arne Slot sugallt, Szoboszlai szélső védő volt, így a bal és a jobb oldalon is magyar focista volt a liverpooli védelemben Kerkez, illetve Szoboszlai révén.

Szoboszlai Dominik a mezőny legjobbja volt

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai oldalát támadta a Newcastle, drámai meccset játszott a Liverpool

Szoboszlai Dominik tehát a védelem jobb, Kerkez Milos a védelem bal oldalán szerepelt. A Newcastle gyakran támadta Szoboszlai oldalát, és néha kicsit zavarba is hozták a magyar válogatott csapatkapitányát, aki azonban hamar felvette a tempót. A Liverpool az első félidőben Gravenberch góljával szerzett vezetést, majd Gordon kapott piros lapot, miután letarolta Virgi Van Dijkot. Az emberelőnyben szereplő Liverpool a második félidőben is gólt szerzett Ekitike révén, majd hatalmas meglepetésre egyenlített a Newcastle. A 11 perces ráadásban jött a 16 éves Rio Ngumoha, aki Szoboszlai tökéletes átlépése után szerezte meg a győztes gólt, így 3-2-re nyert a Liverpool.

Szoboszlai a mezőny legjobbja

A Liverpool Echo nem fukarkodott, a mezőnyben egyedül Szoboszlainak adott 9-es osztályzatot. „Hihetetlen mennyit dolgozott beugróként is a jobbhátvéd poszton és sokszor jól is védekezett. Jól meglátta a területeket támadásban, amikor emberelőnybe került a Liverpool. Később visszakerült a középpályára, majd fantasztikus megoldást választott a győztes gól előtt” – írták.

16 évesen és 361 naposan Rio Ngumoha a Liverpool történetének legfiatalabb gólszerzője lett.

Kerkez 6-os osztályzatot kapott, összességében jól védekezett Elanga ellen, de könnyen megadta magát Guimaraes ellenében a Newcastle első gólja előtt.

Kerkez nagyot küzdött

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A This is Anfield is a mezőny legjobbjának látta Szoboszlait (8): „A menedzser új szerepet szánt neki, és gyorsan felvette a ritmust. Voltak jó labdaszerzései, hosszú passzaival a támadásokat is segítette. Nagyon keményen dolgozott az ideiglenes szerepkörében, majd a fiatal Rio Ngumoha győztes gólját is előkészítette – világklasszis teljesítmény” – áradoztak róla.