A Liverpool őrült meccsen győzte le 3-2-re a Newcastle együttesét a Premier League 2. fordulójában, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik pedig végigjátszotta a meccset, Pécsi Ármin nem volt tagja a vendégek keretének.

Szoboszlai Dominik olyan dolgokat tud a labdával, amiket nem lehet tanítani

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai igazi zseni

Ami a meccset illeti, az első harminc percben egyértelmű fölényben játszottak a - Liverpoolhoz hasonlóan Bajnokok Ligája-szereplő - hazaiak, több gólhelyzetük is volt, Ryan Gravenberch remekül helyezett lövésével mégis a vendégek szereztek vezetést a 35. percben. A szünet előtt Anthony Gordon kiállítása miatt ráadásul emberhátrányba került a Newcastle. A második félidőt a házigazdák kezdték, 23 másodperc elteltével Hugo Ekitike révén mégis ismét a Liverpool volt eredményes. Az 57. percben egy bedobást követően Bruno Guimaraes találatával szépített a Newcastle, majd a 88. percben William Osula egyenlített, aki egy szabadrúgás utáni liverpooli védelmi hibát kihasználva lőtt a hálóba.

A végeredményt a századik percben - a négy perccel korábban becserélt - Rio Ngumoha állította be. Ekkor jött el az a pillanat, amely bizonyítja Szoboszlai Dominik elképesztő játékintelligenciáját.

A Liverpool 16 éves csodatinije, az első PL-meccsén góllal debütáló Ngumoha ugyanis úgy került nagy helyzetbe, hogy Szoboszlai a tizenegyespontnál remek érzékkel átlépte a labdát.

Íme, Szoboszlai Dominik zseniális megmozdulása: