Ezekre a tünetekre figyeljen: évről évre nő a szörnyű betegség áldozatainak száma!

Mint ismert, a címvédő Liverpool FC 3-2-re nyert a Newcastle United otthonában az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A meccset Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta, előbbi pedig a századik percben ismét bebizonyította, hogy igazi zseni.

A Liverpool őrült meccsen győzte le 3-2-re a Newcastle együttesét a Premier League 2. fordulójában, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik pedig végigjátszotta a meccset, Pécsi Ármin nem volt tagja a vendégek keretének.

Newcastle United's Brazilian midfielder #39 Bruno Guimaraes (L) vies with Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) during the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik olyan dolgokat tud a labdával, amiket nem lehet tanítani 
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai igazi zseni

Ami a meccset illeti, az első harminc percben egyértelmű fölényben játszottak a - Liverpoolhoz hasonlóan Bajnokok Ligája-szereplő - hazaiak, több gólhelyzetük is volt, Ryan Gravenberch remekül helyezett lövésével mégis a vendégek szereztek vezetést a 35. percben. A szünet előtt Anthony Gordon kiállítása miatt ráadásul emberhátrányba került a Newcastle. A második félidőt a házigazdák kezdték, 23 másodperc elteltével Hugo Ekitike révén mégis ismét a Liverpool volt eredményes. Az 57. percben egy bedobást követően Bruno Guimaraes találatával szépített a Newcastle, majd a 88. percben William Osula egyenlített, aki egy szabadrúgás utáni liverpooli védelmi hibát kihasználva lőtt a hálóba.

A végeredményt a századik percben - a négy perccel korábban becserélt - Rio Ngumoha állította be. Ekkor jött el az a pillanat, amely bizonyítja Szoboszlai Dominik elképesztő játékintelligenciáját. 

A Liverpool 16 éves csodatinije, az első PL-meccsén góllal debütáló Ngumoha ugyanis úgy került nagy helyzetbe, hogy Szoboszlai a tizenegyespontnál remek érzékkel átlépte a labdát.

Íme, Szoboszlai Dominik zseniális megmozdulása:

