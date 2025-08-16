Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pénteken este lejátszotta első bajnoki meccsét a Premier League-címvédő Liverpool. A találkozó egyik legjobbja Szoboszlai Dominik volt, nem véletlen, hogy őt kérte interjúra a meccset közvetítő angol tévécsatorna. A magyar támadó a szurkolóknak jó, csapattársának, Mohamed Szalahnak viszont egy rossz hírrel szolgált.

A címvédő Liverpool pénteken este az Anfielden 4-2-re legyőzte Kerkez Milos korábbi csapatát a Bournemouth-t. A nyáron alaposan szétszedett vendégcsapat 0-2 után képes volt visszajönni a meccsbe, így a Poolnak minden tudására szüksége volt, hogy győzelemmel kezdhesse a Premier League 2025-26-os idényét. A meccs egyik legjobbja ezúttal is Szoboszlai Dominik volt, nem véletlen, hogy a találkozót közvetítő tévécsatorna őt hívta ki interjúra.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) vies with Athletic Bilbao's Spanish midfielder #18 Mikel Jauregizar Alboniga during the second of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Szoboszlai Dominik (pirosban) a Liverpool egyik legjobbja volt a Bournemouth elleni meccsen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai sántikálva érkezett

A riporter azzal kezdte, hogy Szoboszlai sántikálva érkezett, talán megsérült.

„Nem, nem, nincs semmi baj, csak egy kicsit elfáradtam” – mondta Szoboszlai.

„Nem is értem, hogy miben” – válaszolta viccelődve a riporter, Szoboszlai pedig vette a poént. 

„Magunk tettük nehézzé a meccset. Az lehetett a probléma, hogy úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy már azt hittük megvan a győzelem. Pedig pont arról beszéltünk, hogy egy Bournemouth ellen játszunk, amelyik tavaly is megnehezítette a dolgunkat. Soha nem adják fel, még 3-0-nál sem, és ezt mai is megmutatták. Visszajöttek 2-2-re, de találkoztak egy olyan csapattal, amelyik még inkább nem adja fel” – mondta Szoboszlai, hozzátéve, hogy olyan keretük van, hogy a kispadról beállók is el tudják dönteni a meccset, ahogy ez pénteken is történt.

„Tedd a szívedre a kezed: Szalah gólja előtt vártad, hogy visszateszi a labdát?” – fogott meg jó érzékkel egy témát a riporter. A válasz pedig önmagáért beszél.

„Nemcsak az előtt, hanem párszor előtte még ott voltam, de... de erről majd valószínű beszélgetni fogok vele is.”

Szoboszlai ugyan mosolygott, és közismert, hogy jóban van az egyiptomi sztárral, de nem hagyott kétséget afelől, hogy jelezni fogja, számítana tiszta helyzetekben egy-egy passzra.

Szoboszlai, az új vezér

Amikor Szoboszlai Liverpoolba igazolt, hogy sokakat meglepett, egyeseket pedig meg is botránkoztatott, hogy a klubtörténelem egyik legnagyobb ikonjának, Steven Gerrardnak a 8-as mezszámát kérte el. Mostanra azonban úgy tűnik, hogy „belenőtt” a mezbe és az azzal járó szerepbe is. A riporternek is feltűnt ugyanis, hogy a Bournemouth ellen végig a magyar sztár irányított, ő diktálta a Liverpool játékának a tempóját. Lehet, hogy ő lesz öltöző rangidőse?

LIVERPOOL, ENGLAND - FEBRUARY 26: Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates scoring his team's first goal during the Premier League match between Liverpool FC and Newcastle United FC at Anfield on February 26, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Joe Prior/Visionhaus via Getty Images)
Szoboszlai Dominik élvezi a rá osztott új szerepet
Fotó: Visionhaus / Getty Images Europe

„Rangidős még nem akarok lenni, mert az azt jelentené, hogy öregszem. Egyébként csak ugyanazt csinálom, amit az előző szezonban, megcsinálom azt a melót, amit bele kell rakni. Remélem, hogy minél többet ott tudok lenni a kapu előtt, gólt rúgni, gólpasszt adni, még sikeresebb szezont futni, mint tavaly.”

A taktikában betöltött szerepéről így beszélt Szoboszlai:

„Próbálok minél többet labdába érni. Most nem a támadások utolsó vonalában játszom, hátrébb helyezkedek egy vagy két sorral, ott azért védők már nekem adják a labdát. Szerintem nekem ez jobban is fekszik. Azt szeretem, ha többet van nálam a labda, akkor tudom adni a hosszú passzokat, a mélységi labdákat. És, ha harmincon belülre kerülök, már lőni is tudok” – zárta Szoboszlai.

Kapcsolódó cikkek:

Szoboszlai és Kerkez is kezdett, váratlan hős mentette meg a Liverpoolt
Szoboszlai hibáját az edzője is kiemelte, de így is a nyitómeccs egyik legjobbja volt
Szoboszlai megitta az istenek italát, majd örökbe fogadták

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!