A címvédő Liverpool pénteken este az Anfielden 4-2-re legyőzte Kerkez Milos korábbi csapatát a Bournemouth-t. A nyáron alaposan szétszedett vendégcsapat 0-2 után képes volt visszajönni a meccsbe, így a Poolnak minden tudására szüksége volt, hogy győzelemmel kezdhesse a Premier League 2025-26-os idényét. A meccs egyik legjobbja ezúttal is Szoboszlai Dominik volt, nem véletlen, hogy a találkozót közvetítő tévécsatorna őt hívta ki interjúra.

Szoboszlai Dominik (pirosban) a Liverpool egyik legjobbja volt a Bournemouth elleni meccsen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai sántikálva érkezett

A riporter azzal kezdte, hogy Szoboszlai sántikálva érkezett, talán megsérült.

„Nem, nem, nincs semmi baj, csak egy kicsit elfáradtam” – mondta Szoboszlai.

„Nem is értem, hogy miben” – válaszolta viccelődve a riporter, Szoboszlai pedig vette a poént.

„Magunk tettük nehézzé a meccset. Az lehetett a probléma, hogy úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy már azt hittük megvan a győzelem. Pedig pont arról beszéltünk, hogy egy Bournemouth ellen játszunk, amelyik tavaly is megnehezítette a dolgunkat. Soha nem adják fel, még 3-0-nál sem, és ezt mai is megmutatták. Visszajöttek 2-2-re, de találkoztak egy olyan csapattal, amelyik még inkább nem adja fel” – mondta Szoboszlai, hozzátéve, hogy olyan keretük van, hogy a kispadról beállók is el tudják dönteni a meccset, ahogy ez pénteken is történt.

„Tedd a szívedre a kezed: Szalah gólja előtt vártad, hogy visszateszi a labdát?” – fogott meg jó érzékkel egy témát a riporter. A válasz pedig önmagáért beszél.

„Nemcsak az előtt, hanem párszor előtte még ott voltam, de... de erről majd valószínű beszélgetni fogok vele is.”

Szoboszlai ugyan mosolygott, és közismert, hogy jóban van az egyiptomi sztárral, de nem hagyott kétséget afelől, hogy jelezni fogja, számítana tiszta helyzetekben egy-egy passzra.

Szoboszlai, az új vezér

Amikor Szoboszlai Liverpoolba igazolt, hogy sokakat meglepett, egyeseket pedig meg is botránkoztatott, hogy a klubtörténelem egyik legnagyobb ikonjának, Steven Gerrardnak a 8-as mezszámát kérte el. Mostanra azonban úgy tűnik, hogy „belenőtt” a mezbe és az azzal járó szerepbe is. A riporternek is feltűnt ugyanis, hogy a Bournemouth ellen végig a magyar sztár irányított, ő diktálta a Liverpool játékának a tempóját. Lehet, hogy ő lesz öltöző rangidőse?