Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: apokaliptikus tűz tombol a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Community Shielden látottak után Arne Slotnak több komoly döntést is meg kell hoznia a pénteki, Bournemouth elleni Premier League-rajt előtt. A nyáron bajnokként, új sztárokkal megerősített Liverpool kerete bő, ezért óriási a versengés a kezdőbe kerülésért, ez pedig egyszerre áldás és átok. A Liverpool Echo szerint a jelenlegi helyzetben a két magyar válogatott játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatba kerülése sem mondható biztosra, pedig a Szuperkupa-döntőben mindketten a kezdőben voltak.

Az Empire of the Kop keddi írásában kiemeli, hogy a szélsőhátvéd-posztokon a legnagyobb a csata. A jobbszélen Conor Bradley és az újonc Jérémie Frimpong vív párharcot, a bal oldalon pedig a Wembleyben kezdő Kerkez Milos küzd Andy Robertsonnal. Slot 4-2-3-1-es rendszerében a szélső védők kulcsszereplők, és bár Kerkez atletikussága, dinamikus felfutásai és agresszív labdaszerzései nagyon jól néznek ki, az idényrajtra a menedzser az évek óta stabil, vezérnek számító Robertson rutinja mellett dönthet. A Palace elleni, büntetőkkel elbukott döntőben látott védekezési bizonytalanságok után Slot könnyen az „első körben a biztos megyek”-elvet választhatja, és a csapatkapitányi karizmával rendelkező skótot küldheti pályára. De mi lesz a középpályával és Szoboszlai Dominikkel?

Kerkez, Szoboszlai
Kerkeznek és Szoboszlainak meg kell küzdeni a kezdőbe kerülésért, de ez egy Liverpool-szintű csapatnál teljesen természetes
Fotó: instagram.com/liverpoolfc/

Hol fér el Szoboszlai a Liverpoolban?

A Liverpool Echo szerint a középpályán Alexis Mac Allister szinte biztosan kezdeni fog, és mellette az egyik pozícióra három jelölt van: Szoboszlai, Curtis Jones és Wataru Endo. A Community Shielden Szoboszlai és Jones játszottak a dupla szűrőben, előttük az új rekordigazolás, Florian Wirtz kapta a 10-est.

Ryan Gravenberch hiánya – párja szülése miatt – kényszermegoldást szült, de visszatérésével ismét összeállhat az Arne Slot által kedvelt Gravenberch-Mac Allister páros. Ha ez megtörténik, a kreatív, hosszú indításokra és pontrúgásokra építő Szoboszlai kiszorulhat, főleg, ha a menedzser a nyitómeccsen a védekezési stabilitást és a labdabiztos, posztfegyelmezett kettőst részesíti előnyben.

Endo és Jones ebben a tekintetben biztonságosabb választásnak tűnhet – ugyanakkor, ha Slot bátrabban, az ellenfélre nehezedve akar kezdeni, Szoboszlai plusz áttörő ereje és támadó kreativitása döntő tényező lehet Wirtz mögött vagy mellett.

A Community Shield tanulsága

A Crystal Palace elleni 2-2 után, büntetőkkel elbukott fináléban ugyan az új fiúk (Frimpong, Ekitike) remekeltek, de a Liverpool védekezése ingatag volt. Ezt az Empire of the Kop szerint Slot aligha viszi át változtatás nélkül a bajnoki rajtra. A bal oldal biztosabb lezárására logikus válasz lehet Robertson visszahívása Kerkez helyére, középen pedig a Gravenberch–Mac Allister páros visszaállításával csökkentheti a kockázatot, ami Szoboszlai helyét teszi kérdésessé a nyitányra.

August 10, 2025: Adam Wharton (20 Crystal Palace) in action against Dominik Szoboszlai (8 Liverpool) during the 2025 FA Community Shield game between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium in London, England. (Credit Image: © Sport Press Photo via ZUMA Press)
Nem Szoboszlain (j) múlt a Szuperkupa-siker, a középpályás gólpasszt adott és berúgta a saját büntetőjét 
Fotó: Sport Press Photo / Sport Press Photo/ZUMA Press/Northfoto

Összkép a rajt előtt

A jelek szerint Slot nem büntet, hanem mérlegel: az első fordulóban a rutin és a szerkezeti stabilitás előnyt élvezhet. Ebből következik, hogy

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kimaradhat a kezdőből. Egyikük sem kieső, inkább az egész szezonra vetített rotáció része lehet, ahol formától, ellenféltől és meccsállástól függően kaphatnak komoly szerepet.

Az Empire of the Kop is erre a „kellemes fejfájás” narratívára fűzi fel Slot dilemmáit: a megerősödött keret egyszerre teszi nehézzé és izgalmassá a választást.

A középpályás versenyfutást tovább élesíti Ryan Gravenberch visszatérése. A Football Insider beszámolója szerint a holland középpályás Virgil van Dijktól kapott kemény üzenetet a Community Shield kihagyása után, és elszántan készül visszaszerezni helyét a kezdőben – ez Szoboszlai számára újabb komoly riválist jelenthet a szezonnyitón.

Gravenberch a Bournemouth ellen még nem játszhat

A középpályás versenyfutást tovább élesíti Ryan Gravenberch visszatérése – még ha a Bournemouth ellen nem is léphet pályára, mivel piros lapot kapott a 2024-25-ös idény utolsó fordulójában, a Crystal Palace elleni mérkőzésen. A Football Insider emlékeztet: a döntőben gyengélkedő csapatkapitány, Virgil van Dijk kemény Instagram-üzenetében önkritikát gyakorolt és javulást sürgetett, Gravenberch pedig lájkkal jelezte, hogy készen áll visszatérni és beszállni a harcba.

Ez pedig Szoboszlai számára újabb komoly kihívót jelenthet, amint a holland ismét bevethető lesz

A magyar válogatott csapatkapitányát persze jól ismerjük, kész felvenni a kesztyűt, hogy idén is húzóembere lehessen a Premier League címvédőjének.

  • Még több cikk

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!