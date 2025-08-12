Az Empire of the Kop keddi írásában kiemeli, hogy a szélsőhátvéd-posztokon a legnagyobb a csata. A jobbszélen Conor Bradley és az újonc Jérémie Frimpong vív párharcot, a bal oldalon pedig a Wembleyben kezdő Kerkez Milos küzd Andy Robertsonnal. Slot 4-2-3-1-es rendszerében a szélső védők kulcsszereplők, és bár Kerkez atletikussága, dinamikus felfutásai és agresszív labdaszerzései nagyon jól néznek ki, az idényrajtra a menedzser az évek óta stabil, vezérnek számító Robertson rutinja mellett dönthet. A Palace elleni, büntetőkkel elbukott döntőben látott védekezési bizonytalanságok után Slot könnyen az „első körben a biztos megyek”-elvet választhatja, és a csapatkapitányi karizmával rendelkező skótot küldheti pályára. De mi lesz a középpályával és Szoboszlai Dominikkel?

Kerkeznek és Szoboszlainak meg kell küzdeni a kezdőbe kerülésért, de ez egy Liverpool-szintű csapatnál teljesen természetes

Fotó: instagram.com/liverpoolfc/

Hol fér el Szoboszlai a Liverpoolban?

A Liverpool Echo szerint a középpályán Alexis Mac Allister szinte biztosan kezdeni fog, és mellette az egyik pozícióra három jelölt van: Szoboszlai, Curtis Jones és Wataru Endo. A Community Shielden Szoboszlai és Jones játszottak a dupla szűrőben, előttük az új rekordigazolás, Florian Wirtz kapta a 10-est.

Ryan Gravenberch hiánya – párja szülése miatt – kényszermegoldást szült, de visszatérésével ismét összeállhat az Arne Slot által kedvelt Gravenberch-Mac Allister páros. Ha ez megtörténik, a kreatív, hosszú indításokra és pontrúgásokra építő Szoboszlai kiszorulhat, főleg, ha a menedzser a nyitómeccsen a védekezési stabilitást és a labdabiztos, posztfegyelmezett kettőst részesíti előnyben.

Endo és Jones ebben a tekintetben biztonságosabb választásnak tűnhet – ugyanakkor, ha Slot bátrabban, az ellenfélre nehezedve akar kezdeni, Szoboszlai plusz áttörő ereje és támadó kreativitása döntő tényező lehet Wirtz mögött vagy mellett.

A Community Shield tanulsága

A Crystal Palace elleni 2-2 után, büntetőkkel elbukott fináléban ugyan az új fiúk (Frimpong, Ekitike) remekeltek, de a Liverpool védekezése ingatag volt. Ezt az Empire of the Kop szerint Slot aligha viszi át változtatás nélkül a bajnoki rajtra. A bal oldal biztosabb lezárására logikus válasz lehet Robertson visszahívása Kerkez helyére, középen pedig a Gravenberch–Mac Allister páros visszaállításával csökkentheti a kockázatot, ami Szoboszlai helyét teszi kérdésessé a nyitányra.