Az Empire of the Kop keddi írásában kiemeli, hogy a szélsőhátvéd-posztokon a legnagyobb a csata. A jobbszélen Conor Bradley és az újonc Jérémie Frimpong vív párharcot, a bal oldalon pedig a Wembleyben kezdő Kerkez Milos küzd Andy Robertsonnal. Slot 4-2-3-1-es rendszerében a szélső védők kulcsszereplők, és bár Kerkez atletikussága, dinamikus felfutásai és agresszív labdaszerzései nagyon jól néznek ki, az idényrajtra a menedzser az évek óta stabil, vezérnek számító Robertson rutinja mellett dönthet. A Palace elleni, büntetőkkel elbukott döntőben látott védekezési bizonytalanságok után Slot könnyen az „első körben a biztos megyek”-elvet választhatja, és a csapatkapitányi karizmával rendelkező skótot küldheti pályára. De mi lesz a középpályával és Szoboszlai Dominikkel?
A Liverpool Echo szerint a középpályán Alexis Mac Allister szinte biztosan kezdeni fog, és mellette az egyik pozícióra három jelölt van: Szoboszlai, Curtis Jones és Wataru Endo. A Community Shielden Szoboszlai és Jones játszottak a dupla szűrőben, előttük az új rekordigazolás, Florian Wirtz kapta a 10-est.
Ryan Gravenberch hiánya – párja szülése miatt – kényszermegoldást szült, de visszatérésével ismét összeállhat az Arne Slot által kedvelt Gravenberch-Mac Allister páros. Ha ez megtörténik, a kreatív, hosszú indításokra és pontrúgásokra építő Szoboszlai kiszorulhat, főleg, ha a menedzser a nyitómeccsen a védekezési stabilitást és a labdabiztos, posztfegyelmezett kettőst részesíti előnyben.
Endo és Jones ebben a tekintetben biztonságosabb választásnak tűnhet – ugyanakkor, ha Slot bátrabban, az ellenfélre nehezedve akar kezdeni, Szoboszlai plusz áttörő ereje és támadó kreativitása döntő tényező lehet Wirtz mögött vagy mellett.
A Crystal Palace elleni 2-2 után, büntetőkkel elbukott fináléban ugyan az új fiúk (Frimpong, Ekitike) remekeltek, de a Liverpool védekezése ingatag volt. Ezt az Empire of the Kop szerint Slot aligha viszi át változtatás nélkül a bajnoki rajtra. A bal oldal biztosabb lezárására logikus válasz lehet Robertson visszahívása Kerkez helyére, középen pedig a Gravenberch–Mac Allister páros visszaállításával csökkentheti a kockázatot, ami Szoboszlai helyét teszi kérdésessé a nyitányra.
A jelek szerint Slot nem büntet, hanem mérlegel: az első fordulóban a rutin és a szerkezeti stabilitás előnyt élvezhet. Ebből következik, hogy
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kimaradhat a kezdőből. Egyikük sem kieső, inkább az egész szezonra vetített rotáció része lehet, ahol formától, ellenféltől és meccsállástól függően kaphatnak komoly szerepet.
Az Empire of the Kop is erre a „kellemes fejfájás” narratívára fűzi fel Slot dilemmáit: a megerősödött keret egyszerre teszi nehézzé és izgalmassá a választást.
A középpályás versenyfutást tovább élesíti Ryan Gravenberch visszatérése. A Football Insider beszámolója szerint a holland középpályás Virgil van Dijktól kapott kemény üzenetet a Community Shield kihagyása után, és elszántan készül visszaszerezni helyét a kezdőben – ez Szoboszlai számára újabb komoly riválist jelenthet a szezonnyitón.
A középpályás versenyfutást tovább élesíti Ryan Gravenberch visszatérése – még ha a Bournemouth ellen nem is léphet pályára, mivel piros lapot kapott a 2024-25-ös idény utolsó fordulójában, a Crystal Palace elleni mérkőzésen. A Football Insider emlékeztet: a döntőben gyengélkedő csapatkapitány, Virgil van Dijk kemény Instagram-üzenetében önkritikát gyakorolt és javulást sürgetett, Gravenberch pedig lájkkal jelezte, hogy készen áll visszatérni és beszállni a harcba.
Ez pedig Szoboszlai számára újabb komoly kihívót jelenthet, amint a holland ismét bevethető lesz
A magyar válogatott csapatkapitányát persze jól ismerjük, kész felvenni a kesztyűt, hogy idén is húzóembere lehessen a Premier League címvédőjének.