A Liverpool a szezonbeli első Anfielden rendezett felkészülési mérkőzésén 4-1-re legyőzte a spanyol Athletic Bilbao csapatát. A két csapat között első este hatkor sorra kerülő találkozóján a három magyar közül csak Pécsi Ármin kapott lehetőséget, a 20 éves kapus pedig egy hatalmas bravúrral mutatkozott be a Liverpool-szurkolóknak. Este kilenctől viszont jött a folytatás, ezúttal a Liverpool legerősebb csapata mérte össze tudását a baszk együttessel, a kezdőben pedig ott volt Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is, valamint az első meccsen becserélt Pécsi Ármin is leülhetett a kispadra.

Szoboszlai Dominik rendkívül aktív volt az első félidőben

Fotó: Darren Staples/AFP

Szoboszlai és Kerkez is kezdett a Liverpoolban

A Liverpool a Mamardashvili - Frimpong, Endo, Konate, Kerkez - Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo - Wirtz, Ekitike, Szalah összeállításban kezdte a meccset, és az első perctől kezdve órási iramot diktált. Az angol csapat játékán látható volt, hogy Szoboszlai gyakran lépett vissza a védelem elé, és ő indította a Liverpool támadásait. A Mersey-parti csapat első nagy helyzete is a magyar válogatott csapatkapitánya előtt adódott. Mohamed Szalah gurított le neki egy 16 méteres szabadrúgást, Szoboszlai bombáját azonban védeni tudta a spanyol válogatott Unai Simon.

A 14. percben aztán góllá érett a Liverpool fölénye.

Egy labdaszerzés után Szoboszlai indította bal szélen Hugo Ekitikét, a francia támadó elszáguldott, majd a középre tett labdája Mohamed Szalah-t találta meg, aki 11 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-0). A folytatásban lendületben maradt a Liverpool, Arne Slot csapata folyamatosan dolgozta ki a helyzeteket, ezekben azonban Kerkez Milos nem igazán vett rész, ugyanis a magyar válogatott balhátvéd többnyire hátul maradt biztosítani.

A Liverpool-szurkolók a 20. percben ezúttal is megemlékeztek Diogo Jotáról

Fotó: Darren Staples/AFP

A 29. percben aztán a semmiből egyenlített a Bilbao.

Egy szabadrúgásra Dani Vivian robbant be a hosszú oldalon, középre tette a labdát az érkező Oihan Sancetnek, aki 11 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-1). A bekapott gól után támadásban maradt a Liverpool, a 32. percben pedig ismét Szoboszlai villanhatott volna. Egy begyakorolt szöglet-figura végén a tizenhatoson kívül helyezkedő Szoboszlai kapta a labdát, a kapáslövése azonban fél méterrel elkerülte a kaput.

A fordulás után is a Liverpool diktálta a tempót, és végre Kerkez Milos is megmutathatta klasszisát.

Az 54. percben egy gyors kontratámadás végén a magyar szélső sprintelt el a bal szélen, megkapta a labdát Ekitikétől, majd a beadására a francia támadó érkezett, aki lefejelte a labdát Cody Gakpónak, de a holland támadó közeli lövését Unai Simon hárítani tudta. A következő akcióban viszont már megszerezte a vezetést a Liverpool. A holland Ryan Gravenberch távoli lövését Unai Simon csak kiütni tudta, a kipattanóra viszont Gakpo érkezett, aki közelről a hálóba pöckölte a labdát (2-1).