Augusztus utolsó napján magyar idő szerint délután 17.30-kor lép pályára a Liverpool az Arsenal ellen az Anfield Roadon. A Premier League 3. fordulójának rangadóján két hibátlan mérlegű csapat néz farkasszemet egymással, ami azért is érdekes, mert rajtuk kívül csak a Tottenham bír ilyen statisztikával. Ebből adódóan a Szoboszlait és Kerkezt a soraiban tudó Liverpool vagy az Arsenal elveszíti a tökéletes mérlegét vasárnap este.

Szoboszlai a Liverpool edzésén

Forrás: Liverpool FC

Szoboszlai és Kerkez is fontos szereplő lehet a hétvégén

A Liverpool gőzerővel készül a nagy mérkőzésre, és a pénteki tréning kapcsán ki is tettek egy kisebb galériát a hivatalos Facebook-oldalukra, ahol vagy véletlenül vagy éppen direkt, de éppen a két magyar mezőnyjátékossal kezdték a fotósorozatukat, ahogy az lentebb is látható.