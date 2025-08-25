Angliában már egy ideje azt találgatják, a Newcastle elleni hétfő esti Premier League-meccsen vajon ki lesz a Liverpool jobbhátvédje. A Vörösök ügyeiben bennfentes Liverpool Echo szakírói szerint mindent egybevetve az egyaránt sérült Conor Bradley és Jeremie Frimpong hiányában Szoboszlai Dominik a legjobb megoldás. Annyi biztos, hogy Szoboszlai, akárcsak Kerkez, ott lesz a kezdőben, és ha a magyar válogatott csapatkapitánya valóban hátul futballozik majd, akkor az egészen különleges konstelláció lesz.

Szoboszlai is ott lesz a Liverpool kezdőjében a Newcastle ellen

Fotó: Matt McNulty / Getty Images Europe

Szoboszlai és Kerkez is pályára lép

A Liverpool egy 4-2-es hazai győzelemmel kezdte a bajnokságot a Bournemouth ellen, a Newcastle pedig az Aston Villa otthonában 0-0-át játszott.