A Fradi számolt be róla a Facebook-oldalán, hogy a Liverpool magyar játékosai meglepték a focistáikat. Az éppen Angliában tartózkodó ferencvárosi U15-ös játékosokat meglátogatta Szoboszlai Dominik, Pécsi Ármin és Milos Kerkez.

Arról az Origón is beszámoltunk már korábban, hogy a nyáron Szoboszlai Dominik mellé erősítésként Liverpoolba érkezett még két magyar játékos, név szerint Pécsi Ármin (kapus) és Kerkez Milos is (hátvéd). Az immár három magyar focistát is foglalkoztató angol bajnok hétfőn lép majd legközelebb pályára a Premier League második fordulójában a Newcastle ellen, idegenben. Az első körben 4-2-re verték a Vörösök Kerkez korábbi csapatát, a Bournemouth-ot. De most nem emiatt írunk a három hazai futballistáról.

Szoboszlai, Kerkez, Pécsi, Fradi
Szoboszlai, Kerkez és Pécsi a Fradi játékosaival
Fotó: Ferencvárosi Torna Club  

Szoboszlai, Kerkez és Pécsi a Fradi fiataljaival

Ahogy a Fradi Facebook-oldala is beszámol a történtekről, Szoboszlai, Kerkez és Pécsi meglátogatta az U15-ös csapatot, amely Liverpoolban szerepel éppen egy nemzetközi tornán. Ráadásul a fotók tanulsága alapján a klasszis futballisták nem üres kézzel érkeztek a fiatal titánokhoz.

Szoboszlai nagyon koncentrált
Fotó: Ferencvárosi Torna Club

 

