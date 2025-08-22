Arról az Origón is beszámoltunk már korábban, hogy a nyáron Szoboszlai Dominik mellé erősítésként Liverpoolba érkezett még két magyar játékos, név szerint Pécsi Ármin (kapus) és Kerkez Milos is (hátvéd). Az immár három magyar focistát is foglalkoztató angol bajnok hétfőn lép majd legközelebb pályára a Premier League második fordulójában a Newcastle ellen, idegenben. Az első körben 4-2-re verték a Vörösök Kerkez korábbi csapatát, a Bournemouth-ot. De most nem emiatt írunk a három hazai futballistáról.

Szoboszlai, Kerkez és Pécsi a Fradi játékosaival

Fotó: Ferencvárosi Torna Club

Szoboszlai, Kerkez és Pécsi a Fradi fiataljaival

Ahogy a Fradi Facebook-oldala is beszámol a történtekről, Szoboszlai, Kerkez és Pécsi meglátogatta az U15-ös csapatot, amely Liverpoolban szerepel éppen egy nemzetközi tornán. Ráadásul a fotók tanulsága alapján a klasszis futballisták nem üres kézzel érkeztek a fiatal titánokhoz.