A Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool rendkívül aktív az átigazolási piacon. A Mersey-parti klubnál már több mint 300 millió eurót költöttek erősítésekre. Megszerezték a Bundesliga legjobbjának megválasztott Florian Wirtzet, a francia Hugo Ekitikét, a magyar válogatott Kerkez Milost, valamint a holland Jeremie Frimpongot is.

Fotó: Yunus Dalgic/Anadolu via AFP

A Liverpool-szurkolóat az utóbbi hetekben már aggasztotta a csapat orrnehézsége, ugyanis a klub csak támadószellemű játékosokat igazolt – beleértve a védelem két szélén futballozó Kerkezt és Frimpongot is –, most azonban a védelembe is érkezhet egy klasszis.

Szoboszlai csapat angol válogatott védőt igazolhat

A Liverpool védelmének középre létszámban nincs meg. A 34 éves Virgil van Dijk mellett ott van a francia Ibrahima Konaté, aki rendkívül sérülékeny, ráadásul a jövő nyári lejáró szerződését sem akarja egyelőre meghosszabbítani. Kettejük mögött ott van még rotációban Joe Gómez, azonban az angol is védő is gyakran küzd sérülésekkel.

A Liverpoolnak kulcsfontosságú egy védő megszerzése is, most pedig úgy tűnik, hogy az angol válogatott Marc Guéhi lesz a klub legújabb szerzeménye.

Marc Guéhi csapatkapitányként emelhette magasba a Szuperkupa-trófeát a Liverpool legyőzése után

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy a Liverpool a személyes feltételekben már megállapodott a 23-szoros angol válogatott védővel, már csak a Crystal Palace-szal kell egyezségre jutni. Romano kiemelte, hogy a játékos vételára körülbelül 35 millió font körül lesz.

El kellene adnunk, ha jó ajánlat érkezik érte. Az, hogy egy ilyen kaliberű játékos ingyen távozzon, problémát jelent. Volt egy ajánlatunk tavaly nyáron, de Joachim Andersen a Fulhamhez ment, és nem engedhettük meg magunknak, hogy elveszítsük mindkét védőnket”

– mondta a vasárnap megnyert Szuperkupa-mérkőzés után Steve Parish, a Crystal Palace elnöke.

Marc Guéhi szerződése jövő nyárig érvényes a dél-londoni klubnál, így ha most nem adják el, akkor jövőre ingyen távozhat a klubtól, az pedig tudható, hogy nem szándékozik szerződést hosszabbítani.