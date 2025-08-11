„Egy döntőben az, hogy milyen szépen játszik egy labdarúgó vagy milyen szépen hozza ki a csapat a labdát, az nem számít. Csak a végeredmény számít, mi pedig sajnos alulmaradtunk. De tanulni fogunk ebből a meccsből is. A Crystal Palace a tavalyi szezonban a 12. helyen végzett, és megnehezítették a dolgunkat. Sőt, megvertek minket. Remélem, most mindenki elgondolkodik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupákért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát” – nyilatkozta Szoboszlai a mérkőzést közvetítő Spíler TV-nek.
A 24 éves játékos a mérkőzés nagy részében mélységi irányítóként, a hatos pozícióban szerepelt, de a cserék érkezése után előrébb került a pályán. Így ekkor azon a helyen futballozott, ahol az előző szezonban is láthattuk, és úgy tűnt, hogy jobban is érzi magát szemben a kapuval.
„Szerintem minden játékos jobban szeret szemben lenni a kapuval. De ott játszom, ahová éppen raknak. Úgy gondolom, hogy ha hátul megkapom a labdát, onnan kényszerítőkkel egész jól tudok fölfelé menni vagy akár egy az egyben megverni valakit, majd ütni a nagykeresztet (hosszú keresztlabdát adni - a szerk.), vagy akár lőni 30-on belülről. Meglátjuk, hogy a mester hol számol velem. A lényeg, hogy számoljon” – fogalmazott a középpályás, aki a nyáron két magyar csapattársat is kapott Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében.
Figyelek rájuk, amennyire tudok. Segítek nekik, de inkább Milosra kell odafigyelni, mert Ármin kicsit nyugisabb típus
– mosolyodott el Szoboszlai, hozzáfűzve, hogy mindkét játékos profi, így természetesen egyedül is megoldják a problémáikat.
De a csapat többi tagjaival is remek viszonyt ápol, a régebbi és az újabb társakkal egyaránt.
„Nemcsak Milossal, szerintem mindenkivel jó a viszonyom akár a pályán, akár a pályán kívül is. De azért lehet látni, hogy ki az, aki megérti a másikat még egy fokkal jobban. Szerintem Flo (Wirtz) is ide tartozik, de a másik oldal is rendben van, akár Móval (Szalah), Jeremie-vel (Frimpong). Meg kell ismerni még egymást, mert sok az új játékosunk elöl és a két szélen, de szerintem az elmúlt négy hét és amelyik még most jön, elég lesz arra, hogy minél jobban összecsiszolódjunk. Aztán szezon közben majd még jobban meg fogjuk ismerni egymást.”
Frimpong egy lecsúszott beadásból szerzett gólt a kupadöntőben, amire már Szoboszlai esetében is volt példa. De melyik volt a látványosabb? „Szerintem az én Brighton elleni gólom szebb volt, mert arra mondhattam volna, hogy lövésnek szántam. De őszinte voltam. Ez most biztos, hogy beadás volt, sajnos. De én örülök, mert így gólpasszt tudtam adni.”
Nemrég megszületett Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya, így felmerül a kérdés, a labdarúgó hogyan tudja otthon kipihenni magát.
„Az alvásomra oda tudok figyelni, hála a feleségemnek, ő van a leginkább porondon éjszaka, kivéve, amikor szünnapunk van, mert akkor besegítek neki, amennyire tudok.
De nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap, mert nem akarok megsérülni, és oda kell tennem magam minden edzésen azért, hogy hétvégén számoljanak velem
– tette hozzá végül a Liverpool magyar középpályása.