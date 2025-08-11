„Egy döntőben az, hogy milyen szépen játszik egy labdarúgó vagy milyen szépen hozza ki a csapat a labdát, az nem számít. Csak a végeredmény számít, mi pedig sajnos alulmaradtunk. De tanulni fogunk ebből a meccsből is. A Crystal Palace a tavalyi szezonban a 12. helyen végzett, és megnehezítették a dolgunkat. Sőt, megvertek minket. Remélem, most mindenki elgondolkodik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupákért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát” – nyilatkozta Szoboszlai a mérkőzést közvetítő Spíler TV-nek.

Szoboszlai Dominik állítja, bárhol szívesen játszik, ahol lehetőséget kap Arne Slottól

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A 24 éves játékos a mérkőzés nagy részében mélységi irányítóként, a hatos pozícióban szerepelt, de a cserék érkezése után előrébb került a pályán. Így ekkor azon a helyen futballozott, ahol az előző szezonban is láthattuk, és úgy tűnt, hogy jobban is érzi magát szemben a kapuval.

„Szerintem minden játékos jobban szeret szemben lenni a kapuval. De ott játszom, ahová éppen raknak. Úgy gondolom, hogy ha hátul megkapom a labdát, onnan kényszerítőkkel egész jól tudok fölfelé menni vagy akár egy az egyben megverni valakit, majd ütni a nagykeresztet (hosszú keresztlabdát adni - a szerk.), vagy akár lőni 30-on belülről. Meglátjuk, hogy a mester hol számol velem. A lényeg, hogy számoljon” – fogalmazott a középpályás, aki a nyáron két magyar csapattársat is kapott Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében.

Szoboszlai remek viszonyt ápol a csapattársakkal

Figyelek rájuk, amennyire tudok. Segítek nekik, de inkább Milosra kell odafigyelni, mert Ármin kicsit nyugisabb típus

– mosolyodott el Szoboszlai, hozzáfűzve, hogy mindkét játékos profi, így természetesen egyedül is megoldják a problémáikat.

Kerkez Milos remekül játszott első liverpooli tétmeccsén

Fotó: YUNUS DALGIC / ANADOLU

De a csapat többi tagjaival is remek viszonyt ápol, a régebbi és az újabb társakkal egyaránt.

„Nemcsak Milossal, szerintem mindenkivel jó a viszonyom akár a pályán, akár a pályán kívül is. De azért lehet látni, hogy ki az, aki megérti a másikat még egy fokkal jobban. Szerintem Flo (Wirtz) is ide tartozik, de a másik oldal is rendben van, akár Móval (Szalah), Jeremie-vel (Frimpong). Meg kell ismerni még egymást, mert sok az új játékosunk elöl és a két szélen, de szerintem az elmúlt négy hét és amelyik még most jön, elég lesz arra, hogy minél jobban összecsiszolódjunk. Aztán szezon közben majd még jobban meg fogjuk ismerni egymást.”