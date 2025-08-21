A könyv címe: „Bajnokok ünnepi albuma”, és minden jel arra mutat, hogy nem egy statisztikákkal teli szezonértékelésről van szó, hanem inkább egy emlékkötetről. Ilyenkor a klub rendszerint az utolsó nagy sikert örökíti meg: sok fotó, rövid játékosidézetek, konfettis és buszos ünneplős pillanatok, archív emlékek. A Liverpool magyarjai, Szoboszlai és Kerkez pedig rögtön a kezükbe vehették.



Szoboszlai és Kerkez az elsők között lapozhatott bele az új könyve

Az igazi sztár azonban nem a könyv lett, hanem Conor Bradley, a fiatal védő, akinek a visszatérése uralta a hozzászólásokat. A kommentek szinte kórusban ünnepelték: „De jó, hogy Bradley visszatért!”, „Végre újra pályán a 12-es!”. Mások rögtön jelezték, hogy szeretnék megszerezni a könyvet, akadt, aki Curtis Jones elmélyült arckifejezésén nevetett, és persze voltak olyanok is, akik inkább új igazolásokat követeltek, mondván: az Arsenal és a City elhúz, ha nem erősít a Liverpool. Ez persze csak poén, hiszen a Vörösök elképesztő összegeket költöttek az új szerzeményekre.

Díaz lájkol, Szoboszlai autogramot ad

Az edzés előtti pillanatokról egy videót is közölt a Liverpool Instagram-oldala, amelyen ki-ki a kedvenc kávéját kéri ki, majd Szoboszlai Curtis Jones 'poolos könyvét aláírja.

Ez a poszt is elindította a szurkolók fantáziáját. Visszatérő motívum, hogy Luis Díaz szinte minden klubbejegyzést kedvel, a drukkerek már külön poénokat is gyártanak ebből. Szoboszlai külseje több megjegyzést is kapott: volt, aki „hibátlan hajjal gitározó kávéházi zenésznek” képzelte ( „Imagine Szoboszlai flawless hair playing a guitar at the cafe every morning” ), más szerint úgy festett, „mint egy Disney-hercegnő” ( „Szobo is looking like a Disney princess” ), és akadt, aki hozzátette: „Szoboszlai a legjobb” ( „Szoboszlai is the best” ).

Kerkez pedig kikéri magának... Persze, szó sincs balhéról, a balhátvéd csak a szokásos flat white italát rendeli meg a könyvolvasás mellé.

Sokan érdeklődtek, pontosan mi ez a könyv, amit a poszt megemlít, más szurkolók pedig türelmesen válaszoltak: a klub új, bajnoki címről szóló emlékkötetéről van szó.