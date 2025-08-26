Live
Rendkívüli

Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

A Premier League 2. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool drámai meccsen nyert 3-2-re a Newcastle United otthonában. A Liverpool-szurkolók Szoboszlait választották a mérkőzés legjobbjának, aki kulcsszerepet játszott csapata győztes góljában, nem mellesleg jobbhátvédként nyújtott klasszis teljesítményt. A mérkőzés után Mersey-parti csapat szurkolói folyamatosan áradoznak a magyar válogatott csapatkapitányáról, a mémgyárosok pedig most találtak neki egy új posztot is.

Szoboszlai Dominik szenzációsan játszott jobbhátvédként a Newcastle United otthonában, a 100. percben bemutatott átlépős csele pedig világklasszis mozdulat volt, melyek köszönhetően a Liverpool rendkívül fontos három pontot szerzett. 

Szoboszlai, Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik minden poszton megállja a helyét
Fotó: szoboszlaidominik@instagram

A találkozó után a Liverpool-szurkolók Szoboszlait választották a mérkőzés legjobbjának, Arne Slott pedig a meccs utáni sajtótájékoztatón külön is kiemelte a magyar válogatott csapatkapitányát. 

Szoboszlait megint új poszton vethetik be?

Szoboszlai Dominik elképesztően komplex futballista. A liverpooli pályafutása során játszott már jobb oldali 8-ast, bal oldali 8-ast, 10-est, hamis 9-est, idén pedig kétszer is 6-osként, vagyis védekező középpályásként vette őt számításba a Liverpool edzője. Szoboszlai a Newcastle elleni mérkőzésen jobbhátvédként nyújtott kiemelkedőt, a Liverpool-szurkolók pedig úgy látják, bárhová rakhatják a 25 éves magyart, mindenhol ki fog emelkedni. 

A közösségi oldalakat a meccs után el is lepték a Szoboszlairól készült mémek, melyek kapusként ábrázolják a magyar válogatott csapatkapitányát, hiszen kis túlzással csak ezen a poszton nem szerepelt mióta Liverpoolban futballozik. 

Szoboszlai csapata vasárnap este a százszázalékos Arsenalt fogadja az Anfielden. A magyar középpályás egy ilyen mérkőzés után biztosan a kezdőcsapat tagja lesz, de hogy milyen poszton fog futballozni, azt egyelőre homály fedi. 

