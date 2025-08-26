Live
Hétfőn este a Liverpool a Newcastle vendége volt a Premier League-ben. A fordulatos mérkőzésen Szoboszlai Dominik jobbhátvédként is remekelt, játékával a vezetőedző és a szurkolók is elégedettek voltak, a főszereplő pedig az Instagramon üzent a lefújás után.

A Liverpool hétfőn egy igazi katlanban lépett pályára, a Newcastle szurkolói pokoli hangulatot varázsoltak a stadionban, így finoman fogalmazva is ellenséges környezetben kellett helyt állnia Arne Slot legénységének. Ráadásul a sérültek miatt kényszermegoldáshoz kellett nyúlnia a Vörösöknek, ugyanis elfogytak a jobbhátvédek, így Szoboszlai Dominik lett megbízva, hogy töltse be ezt az űrt. Az alapvetően támadó középpályás magyar válogatott játékos 80 percig küzdött az elemekkel és a hazaiak támadóival, akik rá is játszottak a helyzetre és Szoboszlai oldalán látványosan több akciót vezettek. Ennek ellenére a magyar focista kiválóan megoldotta a feladatát, ráadásul a meccs végén, egészen pontosan a 100. percben egy labdaátlépéssel előkészítette a terepet a csereként beállt 16 éves csapattársnak, Rio Ngumoha pedig góljával eldöntötte a három pont sorsát, a Liverpool pedig egy rendkívül fontos 3-2-es sikert aratott idegenben.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai looks on during the pre-season friendly football match between Preston North End and Liverpool at Deepdale stadium in Preston, north-west England on July 13, 2025.
Szoboszlai Dominik parádésan futballozott a Newcastle ellen
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai minden dicséretet megérdemel

Szoboszlai teljesítményével Arne Slot és a szurkolók is elégedettek voltak, érdemes elolvasni a Liverpool YouTube-oldalán a kommenteket a mérkőzésről készült videós összefoglaló alatt. 

A főhős sem maradt csendben a lefújást követően, az Instagram-oldalán jelentkezett néhány fotóval, amelyek a meccsről készültek, és amelyek mellé azt írta, hogy: „Micsoda győzelem! 🪄🔴”

 

