A Liverpool az előző szezonban Szoboszlai Dominikkel a soraiban megnyerte fennállása 20. bajnoki címét, ezzel pedig a magyar válogatott csapatkapitánya lett a Premier League első magyar bajnoka. Ezt követően remekül indult a magyar Liverpool-szurkolók nyara, ugyanis a Vörösök június elején leigazolták a Puskás Akadémia tehetséges kapusát, a 20 éves Pécsi Ármint, majd rekordösszegért szerződtették a Bundesliga legjobb játékosát, a német válogatott Florian Wirtzet, szintén a Leverkusenből érkezett a holland válogatott Jeremie Frimpong, június 26-án pedig bejelentették, hogy Kerkez Milost is megszerezték.

Szoboszlai Dominik történelmet írt az előző Premier League-szezonban

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpoolnak remekül indult a nyara, a bizakodást azonban felváltotta a fájdalom, amikor július 3-án Diogo Jota, a csapat portugál támadója a testvérével, André Silvával együtt tragikus autóbalesetben meghalt.

Mindenki Szoboszlaiékat akarja levadászni

Arne Slot, a Liverpool edzője az utolsó nyári felkészülési mérkőzés előtt elmondta, hogy játékosai Diogo Jota halála után elképesztő erőről és bátorságról tettek tanúbizonyságot. Slot hangsúlyozta, hogy elképzelni is nehéz, milyen helyzetbe kerültek, de ahogy összefogtak és ahogyan viselkedtek – a pályán és azon kívül is –, önmagukról és a klubról is sokat elárul.

A Liverpool bajnoki főpróbája nem sikerült jól, ugyanis az angol Szuperkupa-mérkőzésen a Vörösök 2-2-es döntetlent követően tizenegyespárbajban kikaptak a Crystal Palace-tól, a csapaton pedig érződött, hogy az új igazolásokkal még nem működnek tökéletesen a dinamikák.

Remélem, most mindenki elgondolkodik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupákért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát”

– mondta a mérkőzés után a Spíler TV kamerája előtt Szoboszlai Dominik, aki gólpasszt adott a mérkőzésen, mellette pedig értékesítette az ötödik tizenegyest a szétlövésben.

A Liverpool továbbra is aktív az átigazolási piacon. A francia Hugo Ekitiké mellé újabb klubrekordot jelentő összegért hamarosan megérkezhet Alexander Isak a Newcastle Unitedtől, mellette pedig az angol válogatott belső védőjét, Marc Guéhit is bármelyik pillanatban bejelentheti a klub. Ha csak a neveket és az eddig elköltött 300 millió eurót nézzük – ami Isak és Guéhi leigazolásával könnyen felkúszhat 500 millióra is –, akkor a Liverpool a Premier League-szezon legnagyobb esélyese. Azonban minden idők egyik legjobb futballistája, a holland Johann Cruyff is megmondta, hogy egy zsák pénz nem fog gólt lőni, így az is előfordulhat, hogy ez a rengeteg igazolás megborítja majd a Liverpool jól felépített játékát.