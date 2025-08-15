Live
Péntek este kilenc órától a bajnoki címvédő Liverpool a Bournemouth csapatát fogadja az Anfielden, ezzel pedig kezdetét veszi a Premier League 2025/26-os szezonja. A Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint a soraiban tudó Liverpool már csak a bombaigazolásai miatt is a legnagyobb esélyesként fut neki az idénynek, azonban Arne Slot együttesének most sokkal nehezebb dolga lesz, mint az előző kiírásban.

A Liverpool az előző szezonban Szoboszlai Dominikkel a soraiban megnyerte fennállása 20. bajnoki címét, ezzel pedig a magyar válogatott csapatkapitánya lett a Premier League első magyar bajnoka. Ezt követően remekül indult a magyar Liverpool-szurkolók nyara, ugyanis a Vörösök június elején leigazolták a Puskás Akadémia tehetséges kapusát, a 20 éves Pécsi Ármint, majd rekordösszegért szerződtették a Bundesliga legjobb játékosát, a német válogatott Florian Wirtzet, szintén a Leverkusenből érkezett a holland válogatott Jeremie Frimpong, június 26-án pedig bejelentették, hogy Kerkez Milost is megszerezték.

Szoboszlai, (from L) Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah, Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai and Liverpool's Brazilian goalkeeper #01 Alisson Becker pose for a selfie as they celebrate with the Premier League trophy during an open-top bus victory parade for Liverpool's Premier League title win, in Liverpool, north-west England on May 26, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai Dominik történelmet írt az előző Premier League-szezonban
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpoolnak remekül indult a nyara, a bizakodást azonban felváltotta a fájdalom, amikor július 3-án Diogo Jota, a csapat portugál támadója a testvérével, André Silvával együtt tragikus autóbalesetben meghalt. 

Mindenki Szoboszlaiékat akarja levadászni

Arne Slot, a Liverpool edzője az utolsó nyári felkészülési mérkőzés előtt elmondta, hogy játékosai Diogo Jota halála után elképesztő erőről és bátorságról tettek tanúbizonyságot. Slot hangsúlyozta, hogy elképzelni is nehéz, milyen helyzetbe kerültek, de ahogy összefogtak és ahogyan viselkedtek – a pályán és azon kívül is –, önmagukról és a klubról is sokat elárul. 

A Liverpool bajnoki főpróbája nem sikerült jól, ugyanis az angol Szuperkupa-mérkőzésen a Vörösök 2-2-es döntetlent követően tizenegyespárbajban kikaptak a Crystal Palace-tól, a csapaton pedig érződött, hogy az új igazolásokkal még nem működnek tökéletesen a dinamikák. 

Remélem, most mindenki elgondolkodik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupákért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát” 

– mondta a mérkőzés után a Spíler TV kamerája előtt Szoboszlai Dominik, aki gólpasszt adott a mérkőzésen, mellette pedig értékesítette az ötödik tizenegyest a szétlövésben. 

A Liverpool továbbra is aktív az átigazolási piacon. A francia Hugo Ekitiké mellé újabb klubrekordot jelentő összegért hamarosan megérkezhet Alexander Isak a Newcastle Unitedtől, mellette pedig az angol válogatott belső védőjét, Marc Guéhit is bármelyik pillanatban bejelentheti a klub. Ha csak a neveket és az eddig elköltött 300 millió eurót nézzük – ami Isak és Guéhi leigazolásával könnyen felkúszhat 500 millióra is –, akkor a Liverpool a Premier League-szezon legnagyobb esélyese. Azonban minden idők egyik legjobb futballistája, a holland Johann Cruyff is megmondta, hogy egy zsák pénz nem fog gólt lőni, így az is előfordulhat, hogy ez a rengeteg igazolás megborítja majd a Liverpool jól felépített játékát.

Az Arsenal betolta az all-int

Az Arsenal a legutóbbi három szezonban egyaránt a második helyen végzett a Premier League-ben. Mikel Arteta csapata a 2023/24-es szezonban volt a legközelebb a bajnoki címhez, akkor végül két ponttal maradt le a Manchester City mögött. A fogadóirodák már tavaly is az Arsenalt tartották a bajnoki cím legnagyobb esélyesének, az észak-londoni csapatot azonban tavasszal olyan sérüléshullám sújtotta, hogy nem tudta tartani a lépést a Liverpoollal. Elég csak azt említeni, hogy januárban a brazil válogatott Gabriel Jesus szenvedett keresztszalag-szakadást, február közepén pedig a német válogatott Kai Havertznek szakadt el a combhajlítója, így a szezon hajrájára csatár nélkül maradt az Arsenal és a középpályás Mikel Merinónak kellett elől futballoznia.

Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi (C) beats Villarreal's Canadian midfielder #17 Tajon Buchanan (R) and Villarreal's Spanish midfielder #14 Santi Comesana (L) during the pre-season friendly football match between Arsenal and Villarreal at the Emirates Stadium in London on August 6, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP)
Martin Zubimendi óriási fogás az Arsenalnak
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Mikel Arteta szenzációs munkát végez az Arsenal élén, csapatát még ilyen nehezített pályán is eljuttatta a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. Azonban egyre több az olyan hang, miszerint a baszk trénernek lassan nyernie is kellene valamit, mert rég volt már a 2020-as FA-kupa győzelem, míg a legutóbbi bajnoki címig 21 évet kell visszamenni az időben. Ennek szellemében az Arsenal vezetősége all-int mondott, és nyáron tovább erősítette a csapatot. 

Leigazolták a dán válogatott Christian Norgaardot, a világ egykori legdrágább kapusát, Kepa Arrizabalagát, a spanyol válogatott Cristhian Mosquerát, a spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendit, az angol válogatott Noni Maduekét, valamint a magyar származású svéd válogatott gólvágót, Viktor Gyökerest.

A szurkolók leginkább Gyökeres érkezésétől várják a csodát, amit bizonyít, hogy az érkezése után a Sportingtól igazolt sztárcsatár megdöntötte az Arsenal eddigi mezeladási rekordját. 

A 27 éves támadó azonban felboríthatja az Arsenal játékát. Az észak-londoni csapat az utóbbi években visszamozgó hamis 9-esekkel játszott, Arteta együttese eddig nem arra volt felhúzva, hogy egy vérbeli gólvágó alá dolgozzon. Gyökeres a felkészülési mérkőzéseken nem is váltotta meg a világot, a hírek szerint pedig Arteta arra készül, hogy taktikát változtat az idei szezonra, hogy ki tudja aknázni a Gyökeresben rejlő lehetőségeket. 

Milyen lesz Pep Guardiola csapata?

A fogadóirodáknál a Manchester City a harmadik legesélyesebb a bajnoki címre, Pep Guardiola együttesében azonban rengeteg kérdőjel van. A belga Kevin De Bruyne, a klub történetének legjobb játékosa tíz év után távozott a csapattól, mellette pedig létszámfelettivé vált az a Jack Grealish, akit 2021 nyarán 117 millió euróért szerződtetek. 

A Manchester City előző idénye akkor ment tönkre, amikor az aranylabdás Rodri keresztszalag-szakadást szenvedett. Az Európa-bajnok spanyol középpályás a klubvilágbajnokságra ugyan visszatért, de láthatóan még nem tudta felvenni a játék ritmusát, ráadásul a klub-vb nyolcaddöntőjében ismét sérülést szenvedett és valószínűleg szeptemberig nem futballozhat. 

Az átigazolási piacon a City is aktív volt, bár Pep Guardiola klubja korántsem robbantott annyira bankot, mint a Liverpool vagy az Arsenal. A City megszerezte a francia válogatott Rayan Cherkit, az algériai Raján Aít-Núrit, cserekapusnak pedig az angol válogatott James Traffordot. 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 18: Tijani Reijnders of Manchester City looks on during the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Manchester City FC and Wydad AC at Lincoln Financial Field on June 18, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A holland Tijani Reijnders lehet a City középpályájának új vezére
Fotó: David Ramos/North America/Getty Images via AFP

A legnagyobb fogás az AC Milantól 55 millió euróért igazolt Tijjani Reijnders, akitől azt várják, hogy betömje azt a hatalmas lyukat, ami a City középpályáján keletkezett Rodri kiesésével az előző szezonban. 

Beleszólhat a versenybe a klubvilágbajnok?

A Premier League előző szezonjában az Enzo Maresca által irányított Chelsea csak az utolsó fordulóban tudta bebiztosítani BL-szereplését és végül a negyedik helyen végzett a bajnokságban. A londoni kékek aztán óriási meglepetésre megnyerték a FIFA által éltre hívott 32 csapatos klubvilágbajnokságot, így az előttünk álló szezonnak egész biztosan önbizalomtól duzzadva vágnak majd neki. 

NEW JERSEY, UNITED STATES - JULY 13: Chelsea’s players celebrate the victory with the winner’s trophy following the FIFA Club World Cup 2025 Final match between PSG and Chelsea at MetLife Stadium on July 13, 2025 in New Jersey. Mostafa Bassim / Anadolu (Photo by Mostafa Bassim / Anadolu via AFP)
A Chelsea behúzta a nyári klubvilágbajnokságot az Egyesült Államokban
Fotó: Mostafa Bassim/Anadolu via AFP

A játékosmozgás ezúttal is óriási volt a londoni klubnál. 

Érkezett a legnagyobb brazil tehetségnek tartott Estavao, a portugál Dário Essugo, az angol Liam Delap, az U21-es angol válogatott Jamie Gittens, a holland válogatott Jorrel Hato, valamint a brazil válogatott Joao Pedro, aki a klubvilágbajnokságon oroszlánrészt vállalt a Chelsea sikerében. 

A londoni klub a nyári átigazolási időszakban 280 millió eurót tapsolt el, azonban közel egy tucat játékosát értékesíteni tudta, így a bevételi oldalon több mint 230 milliót könyvelhetett el, így ez a nyár közel sem lett annyira mínuszos. 

Chelsea's Brazilian striker #20 Joao Pedro (R) celebrates with Chelsea's English midfielder #11 Jamie Gittens (L) after scoring their second goal during the pre-season friendly football match between Chelsea and Bayer Leverkusen at Stamford Bridge in London on August 8, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP)
A brazil Joao Pedro új szintre emelheti a Chelsea támadójátékát
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A Chelsea-nek van az egyik legfiatalabb kerete a Premier League-ben, de a londoni csapat idén nehezített pályán mozog, ugyanis a klubvilágbajnokságon történt menetelés miatt a csapatnak teljesen felborult a felkészülése, ez pedig fáradtság és sérülések formájában visszaüthet a szezonban.

Feltámad végre a Manchester United?

A négy bajnokesélyes mellett az Aston Villa és a Newcastle United szólhat még bele a Bajnokok Ligája-szereplésért vívott harcba, és persze ott van még a Tottenham és a Manchester United is. A Spurs az Európa-liga megnyerésével 17 év után nyert ismét trófeát, a szezon végén mégis kirúgták az ausztrál Ange Postecoglout, aki a bajnokságban csak 17. helyen végzett csapatával. 

A Tottenham új edzője a Brentford csapatától érkezett Thomas Frank lett. A dán szakember 2018 októberében kapta meg az akkor még a másodosztályban szereplő Brentford irányítását, melyet 2021-ben feljuttatott a Premier League-be. A londoni csapat azóta is a legmagasabb osztályban futballozik, az elmúlt négy évben egyszer sem voltak kiesési gondjai, miközben a Brentford az egyik legalacsonyabb bérkerettel dolgozik a Premier League-ben. 

Thomas Frank (Tottenham Hotspur) looks on during the pre-season friendly match between FC Bayern München and Tottenham Hotspur at Allianz arena, Munich, Germany on August 7, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
A Spurs a dán Thomas Frank vezetésével vág neki a szezonnak
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

A dán edző neve az elmúlt években felmerült már a Manchester Unitednál, a Chelsea-nél, tavaly pedig arra is volt esélye, hogy ő legyen Jürgen Klopp utódja a Liverpoolnál, de végül a Mersey-parti klubnál Arne Slot mellett döntöttek. Thomas Frank most megkapta élete nagy lehetőségét, a Spurs edzőjeként pedig megtapasztalhatja a kettős terhelést is, csapata ugyanis az Európa-liga-győzelem miatt ott lesz a Bajnokok Ligája alapszakaszában is. 

A szezon talán legnagyobb kérdése, hogy végre feltámad-e a Manchester United. A tavaly novemberben kinevezett Rúben Amorim finoman fogalmazva nem váltotta meg a világot Manchesterben. Csapatával csak a 15. helyen végzett a Premier League-ben, 27 bajnoki mérkőzésből hat döntetlen és 14 vereség mellett mindössze hetet tudott megnyerni, így a szezont egypontos átlaggal zárta a portugál szakember. 

Rúben Amorim és csapata a Premier League-ben megbukott az előző szezonban, ugyanakkor a tőzsde egyik kedvence a befektetéseket figyelembe véve
Rúben Amorim csapata borzalmas szezont produkált 
Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP

Ezt követően jött az elveszített Európa-liga-döntő, de Amorim ebben is kereste a pozitívumokat, meglátása szerint csapata sokkal többet profitálhat abból, ha a hétközi utazások és meccsek helyett több időt tölthet majd a játékosokkal az edzőpályán. 

Két tervünk volt az átigazolási a piacra. Egy olyan klubnak, mint a miénk, rendkívül nehéz, hogy nem szerepelhet a Bajnokok Ligájában. De ki kell használnunk a másik oldalát is. Több időnk lesz gondolkodni és keményen dolgozni a hét folyamán, és hogy jobbak legyünk a Premier League-ben, erre fogunk koncentrálni” 

– mondta a portugál szakember. 

A BL-ről való lemaradás ellenére a Manchester United is szépen költekezett a nyáron. A támadósorba érkezett a brazil válogatott Matheus Cunha, a kameruni Bryan Mbeumo, valamint augusztusban a Vörös Ördögök 76,5 millió euróért megszerezték az RB Leipzig szlovén támadóját, Benjamin Seskót is. 

A Manchester United a három támadóra közel 230 millió eurót költött, azonban a lyukas középpályára senki nem érkezett és a védelem sem erősödött. Az utóbbi napokban felröppent a hír, hogy a Paris Saint-Germaintől távozó Gianluigi Donnarumma a Manchester Unitednál köthet ki. A világ egyik legjobb kapusának érkezése biztosan sokat segítene a Vörös Ördögök védelmén, amely az előző szezonban kabaréba illő gólokat kapott. 

MUNICH, GERMANY - MAY 31: Gianluigi Donnarumma #1 of Paris Saint-Germain celebrates the victory after the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at Munich Football Arena on May 31, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Catherine Steenkeste/Hans Lucas) (Photo by Catherine Steenkeste / Hans Lucas via AFP)
Gianluigi Donnarumma Manchesterben köthet ki
Fotó: Catherine Steenkeste/Hans Lucas via AFP

A támadópotenciál a jelek szerint meglehet a Manchester Unitedban, de a keret összetétele egyelőre alkalmatlan arra, hogy felvegye a harcot a Liverpoollal, az Arsenallal vagy a Manchester Cityvel. Persze, könnyen lehet, hogy Rúben Amorim csapata ránk cáfol majd, ugyanis vasárnap este már rangadó lesz az Old Traffordon, ugyanis az Arsenal lesz a Manchester United vendége. 

Azon a meccsen már választ kaphatunk arra, hogy mennyire kell majd idén komolyan venni a Manchester Unitedot. 

