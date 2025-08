Szingapúrban a vizes-vb izgalmain kívül más esemény is tömegeket vonzott: a Liverpool itteni boltjában is bemutatták a csapat új, már az Adidas által gyártott meze, valamint számos ajándéktárgyat is vásárolhatnak maguknak a rajongók. A bolt előtt kígyózó sorban várakoztak a szurkolók – nagyjából negyven percet kellett sorban állni a bejutáshoz –, és a tömegben egy Szoboszlai Dominik mezét viselő helyi férfi is feltűnt. A Magyar Nemzet helyszínen lévő tudósítója meg is szólította a szingapúri lakost, aki elmondása szerint azért kedveli a magyar középpályást, mert keményen dolgozik, és ezzel jól passzol a Liverpool szellemiségéhez.

Szoboszlai nevével ellátott új Liverpool mez nagyon népszerű a szingapúri szurkolók körében

Fotó: Szalay Attila/Magyar Nemzet

Szoboszlai új meze, a róla mintázott plüssfigura az ajándéktárgyak egyik legnépszerűbb darabja

Az új Adidas mezekből a Szoboszlai nevével ellátott nyolcasok is felkerültek a polcokra Szingapúrban. A csapat másik két magyar játékosa, Kerkez Milos és Pécsi Ármin dressze is elérhető lesz később, ám egyelőre nem kaptak névre szóló mezt a boltban, viszont kérésre már most is rá lehet nyomtatni a nevüket és számukat egy üres mezre.

A magyar válogatott csapatkapitánya viszont egyike annak a néhány Liverpool-kerettagnak, akikről őket ábrázoló termékeket is árulnak Szingapúrban, mint például kis bábut és plüssfigurát is.

Utóbbi első ránézésre esetlen, furcsa hatást kelt, és mintha ki lenne rúzsozva rajta Szoboszlai szája. A boltvezető, Sharvin ugyanakkor elmondta, hogy a női vásárlók kifejezetten szeretik a Szoboszlai-plüsst,

a mezei is jól fogytak az előző idényben, a magyar játékos egyébként is nagyon népszerű a hölgyek körében. Szerinte Szoboszlai igazi Liverpool-legendává érhet, Steven Gerrard utódja lehet, bár nem teljesen ugyanolyanok.