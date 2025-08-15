Mac Allister leírása szerint az első találkozása Jürgen Klopp-pal sorsfordító volt: „Attól a pillanattól, hogy beszéltem vele, tudtam, hogy Liverpool az én helyem.” Amikor azonban megérkezett, nem volt könnyű dolga. A klub teljes középpályát cserélt, egyszerre jött ő, Ryan Gravenberch, Wataru Endo és Szoboszlai Dominik. Az előző, legendás középpálya „heavy metal” stílusban játszott – őrült tempó, direkt átmenetek –, az újak viszont inkább a labdabirtoklásban, a játék építésében erősek. Ez az eltérés eleinte bizonytalanságot okozott.
A fordulópont egy Luton elleni 1-1 után érkezett. Klopp belépett az öltözőbe, és odavágta: „A régi középpályámnak lett volna bátorsága megnyerni ezt a meccset.” Mindenki a padlóra nézett, Mac Allister is csak annyit érzett: a mesternek igaza van.
Onnantól a tempó, a direkt játék és a bátorság visszaköltözött a középpályára, miközben a labdabiztos stílus is megmaradt.
A változást nemcsak a pályán, hanem emberileg is át kellett élni. Amikor Klopp bejelentette a távozását, az öltöző sokkot kapott. A helyére érkező Arne Slot új stílust hozott – kevesebb rock and roll, több struktúra –, de a legnagyobb erénye a német szakember emberi hozzáállása volt. Mac Allister úgy emlékszik vissza, hogy egy nehéz időszakában az edző meghallgatta, és ettől az argentin úgy éreztem, végre tud lélegezni.
Mac Allister történetében külön fejezetet kap a dél-amerikai baráti kör, amelynek tagjai Lucho Díaz, Alisson Becker, Darwin Núnez és a legendás kapusedző, Claudio Taffarel voltak. A csapatba azonban bekerült egy kakukktojás is: „Ó, igen, majdnem elfelejtettem – a dél-amerikai csoportba örökbe fogadtuk Szoboszlait is. Nem beszél spanyolul, de ott ül, issza az összes matét. Ő a mi magyar testvérünk.”
A mate – a dél-amerikaiak gyógynövényes „isteni itala” – és az asado, az argentin grillezés fontos csapatépítő rítusok lettek. Taffarel hírhedt mate ellenőr, aki mindig talál kifogást („Túl forró!”, „Túl hideg!”), Darwin pedig egyszer magánszakáccsal sütögetett – ami Argentínában bűnnek számít.
Szoboszlai ezekbe a szokásokba úgy csöppent bele, hogy közben valódi barátságot kötött a dél-amerikaiakkal.
A karakterek színesek: Alisson „a béketeremtő”, Lucho „a csendes nevető”, Darwin „a fékezhetetlen őrült” – és Szoboszlai az, aki nyelvi korlátok nélkül is teljes értékű tag lett. Ezek az apró hétköznapi élmények kovácsolták össze a társaságot, amely a pályán is érezhető kohéziót adott.
Mac Allister írásában visszakanyarodik a katari világbajnokságra is. A döntőben kulcsszerepe volt: Di María góljánál ő adta a gólpasszt, és úgy írja, az argentin válogatott „szép szenvedésben” haladt előre. Drámai fordulatokkal, Dibu Martínez legendás védésével, és Messi történelmi diadalával. Ez a vb-élmény nemcsak sporttörténeti pillanat, hanem személyes mérföldkő is lett a számára.
A vb-győzelem és a Liverpoolban átélt bajnoki cím közötti párhuzam egyértelmű: mindkettő mögött ott van a csapat ereje, az egymásba vetett bizalom.
Mac Allister vallomása szerint a sikerek nemcsak a pályán születnek. Azokban benne van minden közös étkezés, minden őszinte beszélgetés és minden nehéz pillanat, amit együtt élnek át.
Az írás drámai csúcspontja a Diogo Jotára való megemlékezés. „Mindig mosolyogva fogok rá emlékezni, és tudom, hogy fentről is drukkol nekünk” – írja Mac Allister, majd hozzáteszi: a Community Shield 20. percében szerzett gól nem lehetett véletlen, hiszen Diogo mezszáma is a 20-as volt.
A szezon végén több barát is távozott: Lucho, Darwin és Taffarel új utakra léptek. „Szerencsére Ali marad. És még adós nekem egy barbecue-val” – zárta egy poénnal a történetet Mac Allister.