Alexis Mac Allister a The Players’ Tribune-ben írt egy őszinte, személyes visszaemlékezést élete legnagyobb pillanatairól – gyerekkorától a Liverpoolban töltött első hónapok nehézségein át a világbajnoki diadalig. A történetben kiemelt szerepet kap Szoboszlai Dominik, akire a dél-amerikai csapattársak „örökbefogadott magyarként” tekintenek. Ez a közösség, Klopp nyers őszintesége és a vb-győzelem élménye együtt formálták Mac Allister mai arcát.

Mac Allister leírása szerint az első találkozása Jürgen Klopp-pal sorsfordító volt: „Attól a pillanattól, hogy beszéltem vele, tudtam, hogy Liverpool az én helyem.” Amikor azonban megérkezett, nem volt könnyű dolga. A klub teljes középpályát cserélt, egyszerre jött ő, Ryan Gravenberch, Wataru Endo és Szoboszlai Dominik. Az előző, legendás középpálya „heavy metal” stílusban játszott – őrült tempó, direkt átmenetek –, az újak viszont inkább a labdabirtoklásban, a játék építésében erősek. Ez az eltérés eleinte bizonytalanságot okozott.

Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister celebrates after scoring the opening goal during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on April 6, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / Szoboszlai
Alexis Mac Allister érzelmes írással jelentkezett
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A fordulópont

A fordulópont egy Luton elleni 1-1 után érkezett. Klopp belépett az öltözőbe, és odavágta: „A régi középpályámnak lett volna bátorsága megnyerni ezt a meccset.” Mindenki a padlóra nézett, Mac Allister is csak annyit érzett: a mesternek igaza van. 

Onnantól a tempó, a direkt játék és a bátorság visszaköltözött a középpályára, miközben a labdabiztos stílus is megmaradt.

A változást nemcsak a pályán, hanem emberileg is át kellett élni. Amikor Klopp bejelentette a távozását, az öltöző sokkot kapott. A helyére érkező Arne Slot új stílust hozott – kevesebb rock and roll, több struktúra –, de a legnagyobb erénye a német szakember emberi hozzáállása volt. Mac Allister úgy emlékszik vissza, hogy egy nehéz időszakában az edző meghallgatta, és ettől az argentin úgy éreztem, végre tud lélegezni.

„Örökbe fogadtuk Szoboszlait” – a dél-amerikai klán

Mac Allister történetében külön fejezetet kap a dél-amerikai baráti kör, amelynek tagjai Lucho Díaz, Alisson Becker, Darwin Núnez és a legendás kapusedző, Claudio Taffarel voltak. A csapatba azonban bekerült egy kakukktojás is: „Ó, igen, majdnem elfelejtettem – a dél-amerikai csoportba örökbe fogadtuk Szoboszlait is. Nem beszél spanyolul, de ott ül, issza az összes matét. Ő a mi magyar testvérünk.”

Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister (L), Liverpool's Colombian midfielder #07 Luis Diaz and Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai warm up ahead of the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on February 23, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Díaz (középen) a Bayernhez igazolt, Mac Allister (b) és Szoboszlai (j) azonban maradtak
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A mate – a dél-amerikaiak gyógynövényes „isteni itala” – és az asado, az argentin grillezés fontos csapatépítő rítusok lettek. Taffarel hírhedt mate ellenőr, aki mindig talál kifogást („Túl forró!”, „Túl hideg!”), Darwin pedig egyszer magánszakáccsal sütögetett – ami Argentínában bűnnek számít.

Szoboszlai ezekbe a szokásokba úgy csöppent bele, hogy közben valódi barátságot kötött a dél-amerikaiakkal.

A karakterek színesek: Alisson „a béketeremtő”, Lucho „a csendes nevető”, Darwin „a fékezhetetlen őrült” – és Szoboszlai az, aki nyelvi korlátok nélkül is teljes értékű tag lett. Ezek az apró hétköznapi élmények kovácsolták össze a társaságot, amely a pályán is érezhető kohéziót adott.

Világbajnoki trófea és az argentin „szép szenvedés”

Mac Allister írásában visszakanyarodik a katari világbajnokságra is. A döntőben kulcsszerepe volt: Di María góljánál ő adta a gólpasszt, és úgy írja, az argentin válogatott „szép szenvedésben” haladt előre. Drámai fordulatokkal, Dibu Martínez legendás védésével, és Messi történelmi diadalával. Ez a vb-élmény nemcsak sporttörténeti pillanat, hanem személyes mérföldkő is lett a számára.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - NOVEMBER 19: Andy Polo of Peru (L) fights for the ball with Alexis Mac Allister of Argentina (R) during the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Argentina and Peru at Estadio Alberto J. Armando on November 19, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Carlos Sipán/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Mac Allister az argentin csapatban és a Liverpoolban is kulcsember
Fotó: Eurasia Sport Images / Getty Images South America

A vb-győzelem és a Liverpoolban átélt bajnoki cím közötti párhuzam egyértelmű: mindkettő mögött ott van a csapat ereje, az egymásba vetett bizalom.

Mac Allister vallomása szerint a sikerek nemcsak a pályán születnek. Azokban benne van minden közös étkezés, minden őszinte beszélgetés és minden nehéz pillanat, amit együtt élnek át.

Jotára mindig mosolyogva fog emlékezni

Az írás drámai csúcspontja a Diogo Jotára való megemlékezés. „Mindig mosolyogva fogok rá emlékezni, és tudom, hogy fentről is drukkol nekünk” – írja Mac Allister, majd hozzáteszi: a Community Shield 20. percében szerzett gól nem lehetett véletlen, hiszen Diogo mezszáma is a 20-as volt.

A szezon végén több barát is távozott: Lucho, Darwin és Taffarel új utakra léptek. „Szerencsére Ali marad. És még adós nekem egy barbecue-val” – zárta egy poénnal a történetet Mac Allister.

Liverpoolban nem felejtenek, róla fog szólni az egész szezon
Guardiola beégett Szoboszlaival, a Liverpool most visszavágott – videó
Mindenki Szoboszlai Dominikékra vadászik majd a tragikus nyári szünet után a Premier League-ben

 

