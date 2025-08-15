Mac Allister leírása szerint az első találkozása Jürgen Klopp-pal sorsfordító volt: „Attól a pillanattól, hogy beszéltem vele, tudtam, hogy Liverpool az én helyem.” Amikor azonban megérkezett, nem volt könnyű dolga. A klub teljes középpályát cserélt, egyszerre jött ő, Ryan Gravenberch, Wataru Endo és Szoboszlai Dominik. Az előző, legendás középpálya „heavy metal” stílusban játszott – őrült tempó, direkt átmenetek –, az újak viszont inkább a labdabirtoklásban, a játék építésében erősek. Ez az eltérés eleinte bizonytalanságot okozott.

Alexis Mac Allister érzelmes írással jelentkezett

A fordulópont

A fordulópont egy Luton elleni 1-1 után érkezett. Klopp belépett az öltözőbe, és odavágta: „A régi középpályámnak lett volna bátorsága megnyerni ezt a meccset.” Mindenki a padlóra nézett, Mac Allister is csak annyit érzett: a mesternek igaza van.

Onnantól a tempó, a direkt játék és a bátorság visszaköltözött a középpályára, miközben a labdabiztos stílus is megmaradt.

A változást nemcsak a pályán, hanem emberileg is át kellett élni. Amikor Klopp bejelentette a távozását, az öltöző sokkot kapott. A helyére érkező Arne Slot új stílust hozott – kevesebb rock and roll, több struktúra –, de a legnagyobb erénye a német szakember emberi hozzáállása volt. Mac Allister úgy emlékszik vissza, hogy egy nehéz időszakában az edző meghallgatta, és ettől az argentin úgy éreztem, végre tud lélegezni.

„Örökbe fogadtuk Szoboszlait” – a dél-amerikai klán

Mac Allister történetében külön fejezetet kap a dél-amerikai baráti kör, amelynek tagjai Lucho Díaz, Alisson Becker, Darwin Núnez és a legendás kapusedző, Claudio Taffarel voltak. A csapatba azonban bekerült egy kakukktojás is: „Ó, igen, majdnem elfelejtettem – a dél-amerikai csoportba örökbe fogadtuk Szoboszlait is. Nem beszél spanyolul, de ott ül, issza az összes matét. Ő a mi magyar testvérünk.”

Díaz (középen) a Bayernhez igazolt, Mac Allister (b) és Szoboszlai (j) azonban maradtak

A mate – a dél-amerikaiak gyógynövényes „isteni itala” – és az asado, az argentin grillezés fontos csapatépítő rítusok lettek. Taffarel hírhedt mate ellenőr, aki mindig talál kifogást („Túl forró!”, „Túl hideg!”), Darwin pedig egyszer magánszakáccsal sütögetett – ami Argentínában bűnnek számít.

Szoboszlai ezekbe a szokásokba úgy csöppent bele, hogy közben valódi barátságot kötött a dél-amerikaiakkal.

A karakterek színesek: Alisson „a béketeremtő”, Lucho „a csendes nevető”, Darwin „a fékezhetetlen őrült” – és Szoboszlai az, aki nyelvi korlátok nélkül is teljes értékű tag lett. Ezek az apró hétköznapi élmények kovácsolták össze a társaságot, amely a pályán is érezhető kohéziót adott.