Az angol bajnok Liverpool három magyar futballistája nem akármilyen játékban vett részt. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin azt a feladatot kapta, hogy a Vörösök legendás játékosait azonosítsák a hajuk alapján.

A Premier League új idényét győzelemmel kezdő Liverpool magyarjai jó hangulatban készülnek a hétfő esti Newcastle United elleni rangadóra. Szoboszlai Dominikék az edzések mellett szakítottak időt arra, hogy részt vegyenek az angol humorista, Liam Stapleton játékában, ami nem éppen úgy alakult, ahogy azt előzetesen gondolták.

szoboszlai
A Liverpool két magyar játékosa, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik
Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai eszén nem tudott túljárni a híres humorista

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin vicces feladatot kapott, ugyanis haj alapján kellett kitalálniuk a Liverpool egykori és jelenlegi játékosait – szúrta ki a Nemzeti Sport. Persze, volt egy kis csavar a történetben, ugyanis a humorista kicsit megkutyulta a megoldásokat, így Mohamed Szalah frizuráját például Andy Robertson kapta, míg Arne Slot vezetőedző – aki a csütörtöki sajtótájékoztatóján Szoboszlai játékáról is beszélt – nem kopaszként lett ábrázolva, hanem Fernando Torres szőke tincseivel. Igaz, a magyar válogatott csapatkapitánya még így is adott egy helyes választ, ugyanis eltalálta, hogy Kerkez Milossal párosították össze.

