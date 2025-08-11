A hétvégén vált hivatalossá, hogy Darwin Núnez 53 millió euróért távozik a Liverpooltól, az uruguayi támadó a szaúdi al-Hilalban folytatja pályafutását. A 26 éves támadó három évet töltött a klubnál, amely alatt bajnokságot és Ligakupát nyert Szoboszlai Dominikékkal. 143 mérkőzésen 40 gólt szerzett, ugyanakkor sokan a kihagyott helyzetei miatt fognak rá emlékezni.

Darwin Núnez elbúcsúzott Szoboszlai Dominikéktól

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Núnez a közösségi médiában búcsúzott el a társaitól, a szurkolóktól.

Három év után itt az ideje a búcsúnak. Rengeteg, felejthetetlen élményt viszek magammal Köszönök mindent ennek a közösségnek, amely soha nem hagyott cserben, a nehéz pillanatokban is mellettem állt. Liverpool mindig is része lesz annak, aki vagyok. Hiányozni fogtok, többet, mint szavakkal kifejezni tudnám. Minden munkatársnak és csapattársamnak köszönöm, és minden jót kívánok nektek a jövőben!

– írta az uruguayi támadó, aki a posztjában a legemlékezetesebb pillanatokat elevenítette fel.

Szoboszlai Dominik is elbúcsúzott tőle

A poszt alatt a liverpooli csapattársak is megható sorokkal búcsúztak Núneztől, a magyar válogatott csapatkapitánya Instagramon egy külön történetet is megosztott a témában, amely alatt a Vörösök himnusza, a You'll Never Walk Alone hallható.

Imádlak, tesó! Nagyon hiányozni fogsz!

– írta Szoboszlai a történetében.

Szoboszlai Dominik így búcsúzott társától

Fotó: Instagram/szoboszlaidominik

Núnez már szárnyal a szaúdiaknál

A hivatalos bejelentés után rögtön, már vasárnap pályára lépett a 26 éves támadó az al-Hilalnál.

Simone Inzaghi vezetőedző a második félidő kezdetén küldte be Núnezt a svájci másodosztályban szereplő Aaru ellen, és Núnez egy remek egyéni megmozdulás végén eredményes volt a 87. perben.

🎥 - Darwin Nunez has scored a goal to give Al Hilal a 6-0 lead against Aarau! pic.twitter.com/bZmUWTByxy — ThatAsianGuy (@ThatAsianGuyFT) August 10, 2025

A szaúdi bajnokság augusztus 28-án, csütörtökön kezdődik, az előző idényben az al-Hilal a második volt, ugyanakkor az elmúlt tizenkét évadból hatot megnyert.