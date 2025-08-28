A Liverpool őrült meccsen győzte le 3-2-re a Newcastle együttesét, Szoboszlai Dominik jobbhátvédként végig a pályán volt, és elévülhetetlen érdeme volt a győztes gólban, ráadásul a mezőny legjobbjának is megválasztották.

Szoboszlai Dominik átlépése után ünnepelhetett a Liverpool

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai labdaérintés nélkül tett a legtöbbet a győztes gólért

A Liverpool már 2-0-ra is vezetett a meccsen, a szünet előtt Anthony Gordon kiállítása miatt ráadásul emberhátrányba került a Newcastle. Az 57. percben egy bedobást követően Bruno Guimaraes találatával szépített a Newcastle, majd a 88. percben William Osula egyenlített, aki egy szabadrúgás utáni liverpooli védelmi hibát kihasználva lőtt a hálóba.

A végeredményt a századik percben – a négy perccel korábban becserélt – Rio Ngumoha állította be. Ekkor jött el az a pillanat, amely bizonyítja Szoboszlai Dominik elképesztő játékintelligenciáját. A Liverpool 16 éves csodatinije, az első PL-meccsén góllal debütáló Ngumoha ugyanis úgy került nagy helyzetbe, hogy Szoboszlai a tizenegyespontnál remek érzékkel átlépte a labdát.

Most még egy furcsaság derült ki a góllal kapcsolatban, ugyanis a Premier League hivatalos oldalán szúrták ki, hogy bizony Szoboszlain – és a kapuson – kívül mindenki labdába ért a gól előtt a Liverpool csapatából, mégis, a magyar válogatott csapatkapitánya tette a legtöbbet a gólért – persze a gólszerző mellett.

A Liverpool vasárnap az Arsenal ellen lép majd pályára a Premier League-ben.