Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rácsapták az ajtót Lengyelországra és még a kulcsot is elfordították

Link másolása
Vágólapra másolva!
A címvédő Liverpool 3-2-re nyert a Newcastle United otthonában az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A meccset Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta, és napok elteltével is a Liverpool harmadik gólja a téma.

A Liverpool őrült meccsen győzte le 3-2-re a Newcastle együttesét, Szoboszlai Dominik jobbhátvédként végig a pályán volt, és elévülhetetlen érdeme volt a győztes gólban, ráadásul a mezőny legjobbjának is megválasztották.

szoboszlai Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha (C) celebrates with teammates after scoring their third goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik átlépése után ünnepelhetett a Liverpool
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai labdaérintés nélkül tett a legtöbbet a győztes gólért

A Liverpool már 2-0-ra is vezetett a meccsen, a szünet előtt Anthony Gordon kiállítása miatt ráadásul emberhátrányba került a Newcastle. Az 57. percben egy bedobást követően Bruno Guimaraes találatával szépített a Newcastle, majd a 88. percben William Osula egyenlített, aki egy szabadrúgás utáni liverpooli védelmi hibát kihasználva lőtt a hálóba.

A végeredményt a századik percben – a négy perccel korábban becserélt – Rio Ngumoha állította be. Ekkor jött el az a pillanat, amely bizonyítja Szoboszlai Dominik elképesztő játékintelligenciáját.  A Liverpool 16 éves csodatinije, az első PL-meccsén góllal debütáló Ngumoha ugyanis úgy került nagy helyzetbe, hogy Szoboszlai a tizenegyespontnál remek érzékkel átlépte a labdát.

Most még egy furcsaság derült ki a góllal kapcsolatban, ugyanis a Premier League hivatalos oldalán szúrták ki, hogy bizony Szoboszlain – és a kapuson – kívül mindenki labdába ért a gól előtt a Liverpool csapatából, mégis, a magyar válogatott csapatkapitánya tette a legtöbbet a gólért – persze a gólszerző mellett.

A Liverpool vasárnap az Arsenal ellen lép majd pályára a Premier League-ben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!