Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal tárgyalásokat kezdett a német Bayer Leverkusennel Piero Hincapié átigazolásáról. Szoboszlai Dominikék legnagyobb riválisának az ecuadori játékos lenne a nyolcadik nyári szerzeménye.

Szoboszlai Dominik csapatának, a bajnoki címvédő Liverpoolnak jelen pillanatban az Arsenal a legnagyobb riválisa a Premier League-ben. Az észak-londoni csapat remekül kezdte a szezont, miután a nyitófordulóban 1-0-ra nyert a Manchester United otthonában, múlt szombaton pedig 5-0-ra kiütötte az újonc Leeds Unitedet. 

Szoboszlai, Szoboszlai Dominik
Szoboszlaiék legnagyobb riválisa folyamatosan erősödik
Fotó: instagram.com/szoboszlaidominik

Mikel Arteta csapata a legutóbbi három idényben egyaránt ezüstérmes volt a Premier League-ben, az észak-londoniak azonban 22 év után szeretnének ismét bajnoki címet nyerni, ezért nyáron elképesztő összegeket költöttek el erősítésekre.

Szoboszlaiék legnagyobb riválisa tovább erősödik

Az Ágyúsok nyáron már leigazolták a dán válogatott Christian Norgaardot, a világ egykori legdrágább kapusát, Kepa Arrizabalagát, a spanyol válogatott Cristhian Mosquerát, a spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendit, az angol válogatott Noni Maduekét, a magyar származású svéd válogatott gólvágót, Viktor Gyökerest, múlt héten pedig az angol válogatott szélső, Eberechi Eze szerződtetését jelentették be. 

Az Arsenal a nyári átigazolás időszakban már közel 294 millió eurót költött el erősítésekre, azonban az észak-londoni klub továbbra sem lassít, most éppen a Bayer Leverkusen ecuadori védőjét, Piero Hincapiét szeretné megszerezni. 

A The Athletic azt írja, hogy Hincapié szerződése 2029 júniusáig érvényes a Leverkusennél, de szeretne távozni, erről pedig tájékoztatta már a német klubot is. A Leverkusen szeretné megtartani a 23 éves játékost, akinek a szerződésében szerepel egy 60 millió eurós kivásárlási záradék, bár az Arsenal mindent megtesz azért, hogy ezt az összeget lejjebb alkudja. 

08/23/2025, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL, Bayer Leverkusen vs TSG Hoffenheim, in the picture Piero Hincapie (Leverkusen) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. (Photo by Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az ecuadori Piero Hincapié lehet az Arsenal nyolcadik nyári igazolása
Fotó: Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP

Az ecuadori válogatott nagyon szeretne az Arsenalba igazolni, múlt hétvégén pedig könnyen lehet, hogy az utolsó meccsét játszott a Leverkusenben, ugyanis könnyes szemmel jött le a pályáról a Hoffenheim elleni találkozó után. 

A 23 éves játékos szerződtetésére azért van szükség, mert Jakub Kiwior, az Arsenal lengyel védője minden bizonnyal az FC Porto csapatához igazol. Hincapié 2021 nyarán érkezett a Leverkusen csapatához. Az elmúlt négy évben 166 mérkőzésen lépett pályára a gyógyszergyári csapatban. A 2023/24-es szezonban – amikor a Leverkusen veretlenül bajnok a Bundesligában – 26 bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget. 

