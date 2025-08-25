Szoboszlai Dominik csapatának, a bajnoki címvédő Liverpoolnak jelen pillanatban az Arsenal a legnagyobb riválisa a Premier League-ben. Az észak-londoni csapat remekül kezdte a szezont, miután a nyitófordulóban 1-0-ra nyert a Manchester United otthonában, múlt szombaton pedig 5-0-ra kiütötte az újonc Leeds Unitedet.

Szoboszlaiék legnagyobb riválisa folyamatosan erősödik

Mikel Arteta csapata a legutóbbi három idényben egyaránt ezüstérmes volt a Premier League-ben, az észak-londoniak azonban 22 év után szeretnének ismét bajnoki címet nyerni, ezért nyáron elképesztő összegeket költöttek el erősítésekre.

Az Ágyúsok nyáron már leigazolták a dán válogatott Christian Norgaardot, a világ egykori legdrágább kapusát, Kepa Arrizabalagát, a spanyol válogatott Cristhian Mosquerát, a spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendit, az angol válogatott Noni Maduekét, a magyar származású svéd válogatott gólvágót, Viktor Gyökerest, múlt héten pedig az angol válogatott szélső, Eberechi Eze szerződtetését jelentették be.

Az Arsenal a nyári átigazolás időszakban már közel 294 millió eurót költött el erősítésekre, azonban az észak-londoni klub továbbra sem lassít, most éppen a Bayer Leverkusen ecuadori védőjét, Piero Hincapiét szeretné megszerezni.

A The Athletic azt írja, hogy Hincapié szerződése 2029 júniusáig érvényes a Leverkusennél, de szeretne távozni, erről pedig tájékoztatta már a német klubot is. A Leverkusen szeretné megtartani a 23 éves játékost, akinek a szerződésében szerepel egy 60 millió eurós kivásárlási záradék, bár az Arsenal mindent megtesz azért, hogy ezt az összeget lejjebb alkudja.

Az ecuadori Piero Hincapié lehet az Arsenal nyolcadik nyári igazolása

Az ecuadori válogatott nagyon szeretne az Arsenalba igazolni, múlt hétvégén pedig könnyen lehet, hogy az utolsó meccsét játszott a Leverkusenben, ugyanis könnyes szemmel jött le a pályáról a Hoffenheim elleni találkozó után.

A 23 éves játékos szerződtetésére azért van szükség, mert Jakub Kiwior, az Arsenal lengyel védője minden bizonnyal az FC Porto csapatához igazol. Hincapié 2021 nyarán érkezett a Leverkusen csapatához. Az elmúlt négy évben 166 mérkőzésen lépett pályára a gyógyszergyári csapatban. A 2023/24-es szezonban – amikor a Leverkusen veretlenül bajnok a Bundesligában – 26 bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget.