A Liverpool hétfő esti, Newcastle elleni bajnoki előtt olyan kérdés borzolja a kedélyeket, amelyre senki sem számított: ki lesz a jobbhátvéd? A helyzet komoly, hiszen az első számú megoldás, Jeremie Frimpong megsérült, Conor Bradley pedig csak nemrég tért vissza. Ezért került képbe Szoboszlai Dominik, aki bár középpályásként vált világsztárrá, Slot már a Stoke elleni felkészülési mérkőzésen kipróbálta ezen a poszton.

Szoboszlai Dominik jókedvűen edzett a Newcastle-Liverpool mérkőzés előtt. Fotó: Liverpool FC/NIKKI DYER

Jó megoldás, ha Szoboszlai a Liverpool védelmébe szorul?

A Liverpool Echo újságírói is szavaztak: 2:1 arányban a magyar klasszis mellett tették le a voksukat, mondván, energikus játékával és taktikai fegyelmével képes lehet megoldani a Newcastle szélsőinek megfékezését. Egyedül Ian Doyle fogalmazott meg ellenvéleményt:

Szoboszlai nem védő, kár lenne kiégetni egy ilyen kísérlettel.

Arne Slot elszólása óriási hullámokat vetett

Az egész lavina abból indult ki, hogy Slot a csütörtöki sajtótájékoztatón elejtett egy félmondatot: Szoboszlai akár jobbhátvéd is lehet. Azóta Liverpool-szerte ez a beszédtéma, a szurkolói fórumok és a brit sportsajtó is tele van találgatással.

A helyzetet bonyolítja, hogy a Newcastle 722 millió eurós keretével bivalyerős ellenfél a Premier League 2. fordulójában, így a döntés komoly téttel bír.

Egy biztos: ha a magyar válogatott kapitánya tényleg a védelemben találja magát, az futballtörténeti kuriózum lenne, és minden szem rá szegeződik majd hétfő este a St. James’ Parkban.

