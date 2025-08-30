Pénteken sajtónap volt Liverpoolban, hiszen a csapat hétvégén bajnoki mérkőzést játszik. Az esemény egyik főszereplője ezúttal Mohamed Szalah volt, aki egyebek között a Szoboszlai Dominikkal fenntartott különleges kapcsolatáról is beszélt.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah szoros barátságot ápol Liverpoolban

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai a kedvenc

Szoboszlai a megérkezése után gyorsan beilleszkedett az angol sztárcsapatba. Hamar közismert lett, hogy milyen jóban van Trent Alexander-Arnolddal, valamint a klub dél-amerikai különítményével. És bár a pályán néha úgy látszott, hogy éppen a csapat legnagyobb sztárjával, Mohamed Szalahval vannak köztük kisebb súrlódások, már régóta nyilvánvaló, hogy ilyen szó sincs.

A Sky Sportsnak nyilatkozó egyiptomi sztárcsatár a pénteki interjúban is kiemelte kettőjük szoros kapcsolatát, amikor arról kérdezték, ki az, akiknek a legtöbbet segít.

𝐌𝐞𝐠 𝐭𝐮𝐝𝐧𝐚́𝐥 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐳𝐧𝐢 𝐞𝐠𝐲 𝐣𝐚́𝐭𝐞́𝐤𝐨𝐬𝐭 𝐚 𝐜𝐬𝐚𝐩𝐚𝐭𝐛𝐨́𝐥, 𝐚𝐤𝐢𝐧𝐞𝐤 𝐤𝐮̈𝐥𝐨̈𝐧𝐨̈𝐬𝐞𝐧 𝐢𝐠𝐲𝐞𝐤𝐬𝐳𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐠𝐢́𝐭𝐞𝐧𝐢, 𝐞́𝐬 𝐚𝐤𝐢𝐭 𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐭𝐨̈𝐛𝐛𝐬𝐳𝐨̈𝐫 𝐭𝐚́𝐦𝐨𝐠𝐚𝐭𝐚́𝐬𝐨𝐝𝐫𝐨́𝐥 𝐛𝐢𝐳𝐭𝐨𝐬𝐢́𝐭𝐚𝐬𝐳? 𝐀𝐤𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐝𝐢𝐠 𝐨𝐝𝐚𝐟𝐢𝐠𝐲𝐞𝐥𝐬𝐳?

Dom (ez Szoboszlai beceneve Liverpooban – a szerk.). Őt nagyon kedvelem. Nagyon szenvedélyes játékos. Lehangoló látvány, amikor reggelente lehajtott fejjel megérkezik az edzőközpontba, de utána mindig sokat beszélgetünk.

Nagyon tehetséges, minden képessége megvan ahhoz, hogy nagyszerű futballista legyen… és ami a legfontosabb, keményen is dolgozik. Szóval amikor egy kicsit lazábbra venné a dolgokat, én ott vagyok, hogy piszkáljam egy kicsit

– mondta nevetve a magyar válogatott csapatkapitányánál nyolc évvel idősebb egyiptomi.

𝐄𝐦𝐥𝐞́𝐤𝐬𝐳𝐞𝐥 𝐚 𝐭𝐚𝐯𝐚𝐥𝐲𝐢 𝐢𝐝𝐞𝐠𝐞𝐧𝐛𝐞𝐥𝐢 𝐦𝐞𝐜𝐜𝐬𝐫𝐞 𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧? 𝐓𝐞 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞́𝐥 𝐚 𝐦𝐞́𝐫𝐤𝐨̋𝐳𝐞́𝐬 𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐞, 𝐨̋ 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐠 𝐯𝐢𝐜𝐜𝐞𝐬𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐠𝐣𝐞𝐠𝐲𝐞𝐳𝐭𝐞: „𝐍𝐞 𝐦𝐚́𝐫, 𝐦𝐞𝐠𝐢𝐧𝐭 𝐭𝐞…” – szólt az újabb kérdés, ami megintcsak nevetést váltott ki Szalahból.

Nem is értem, hogy mit akart, hiszen gólt lőtt és gólpasszt is adott, mégis panaszkodott! Szóval ha egy játékost kellene kiemelnem, Domot mondanám.