Hiába érkezett hatalmas várakozásokkal, az FTC egykori trénerének orosz kalandja lassan rémálommá válik. Már az is ciki volt, hogy Dejan Sztankovics irányításával csak az ötödik lett a Szpartak Moszkva, idén viszont már a 13. helyen szenved a patinás klub, amelyik a kupából is csúfosan búcsúzott. A moszkvai vezetőség megelégelte a szerb szakember botladozását: ultimátum után most már az utódját keresik.

Dejan Sztankovics bukását már kész tényként kezeli az orosz sajtó. Sokkal inkább azt talágatják, ki lehet az utódja. Két óriási név is képbe került: Steven Gerrard, a Liverpool ikonja, valamint Roberto Mancini, aki az olasz válogatottal 2020-ban Európa-bajnoki címet nyert. 

Dejan Sztankovics, az FTC korábbi trénere megbukott a Szpartak Moszkvánál
Dejan Sztankovics, az FTC korábbi trénere megbukott a Szpartak Moszkvánál
Fotó: ANDREA MARTINI / NurPhoto

Sztankovics, mi mást tehetne, próbálja magyarázni a bizonyítványt. Ám az eredmények lesújtóak, a Szpartak jelenleg csak a 13. helyen áll a Premjer Ligában és már búcsúzott a kupától is

„Melyik csoportba tartozom?” – Sztankovics visszaszól

A szerb tréner a maga szokásos stílusában reagált a menesztéséről szóló hírekre. „Kétféle edző van: akit már kirúgtak, és akit ki fognak rúgni. De van egy harmadik is: akik maguktól mennek el. Találják ki, én hova tartozom” – nyilatkozta. A szurkolókat és a vezetőket azonban ez aligha nyugtatja meg

Sztankovics anno a Szpartak kedvéért hagyta cserben a Fradit, a Szpartaknál másként végzi.

 

 

