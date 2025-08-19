Dejan Sztankovics bukását már kész tényként kezeli az orosz sajtó. Sokkal inkább azt talágatják, ki lehet az utódja. Két óriási név is képbe került: Steven Gerrard, a Liverpool ikonja, valamint Roberto Mancini, aki az olasz válogatottal 2020-ban Európa-bajnoki címet nyert.

Dejan Sztankovics, az FTC korábbi trénere megbukott a Szpartak Moszkvánál

Sztankovics, mi mást tehetne, próbálja magyarázni a bizonyítványt. Ám az eredmények lesújtóak, a Szpartak jelenleg csak a 13. helyen áll a Premjer Ligában és már búcsúzott a kupától is

„Melyik csoportba tartozom?” – Sztankovics visszaszól

A szerb tréner a maga szokásos stílusában reagált a menesztéséről szóló hírekre. „Kétféle edző van: akit már kirúgtak, és akit ki fognak rúgni. De van egy harmadik is: akik maguktól mennek el. Találják ki, én hova tartozom” – nyilatkozta. A szurkolókat és a vezetőket azonban ez aligha nyugtatja meg

Sztankovics anno a Szpartak kedvéért hagyta cserben a Fradit, a Szpartaknál másként végzi.