Már az oldal elindításának éjszakáján érkezett egy ötfontos anonim adomány, jelezve, hogy a szurkolók tényleg komolyan gondolják a projektet.

Egyelőre csak álmodoznak Carlos Baleba leigazolásáról az MU-szurkolók

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szurkoló gyűjt pénzt Carlos Balebára

A leírásban többször is szerepel, hogy

„ezt meg kell valósítanunk”, és egyedi módon tükrözi a szurkolók elkeseredettségét és vágyát a csapat megerősítésére.

Az Ian M nevű szurkoló pénzt gyűjt Carlos Baleba leigazolására

Fotó: X

A Brighton középpályása, Carlos Baleba már 21 évesen komoly hírnévre tett szert, az előző Premier League szezonban 34 alkalommal lépett pályára és három gólt szerzett Fabian Hurzeler csapatában. Kiemelkedő védőmunkájának és kiváló passzainak köszönhetően számos nagy klub, köztük a Liverpool és a Manchester City is felfigyelt rá.

A Manchester United állítólag már felvette a kapcsolatot a Brightonnal, de a tárgyalások korántsem egyszerűek: a Brighton akár 100 millió fontot is kérhet Balebáért, míg egyes kameruni források szerint legalább 87 millió fontot mindenképpen asztalra kellene tenni ahhoz, hogy elinduljanak a tárgyalások.

Baleba útja nagyon inspiráló: három éve még Kamerunban élt, méghozzá igazán bizonytalan jövővel, majd a francia Lille együtteséhez szerződött, amikor hirtelen elvesztette az édesanyját.

Nagyon nehéz volt, mert nem láthattam többet anyukámat. Nagyon szerettem volna, hogy velem legyen, de amikor a Brightonhoz aláírtam, már nem lehetett mellettem. Ezért volt az első szezon nehéz, sokat gondoltam rá. Megfogadtam, hogy a legjobb verziója leszek önmagamnak, és ameddig csak lehet, viszem előre a karrierem.

A United jelenleg pénzügyi szigorítással, a PSR-ral küzd, miközben már jelentős összegeket fektetett Matheus Cunha és Bryan Mbeumo leigazolásába (133 millió font). Bár a csatárposzt – Benjamin Sesko rekordösszegű (74 millió font) érkezése előtt – is kiemelten fontos, sok szurkoló úgy látja, hogy a középpálya megerősítése még sürgetőbb.

Szakmailag is indokolt lenne Balebát megszerezni, hiszen az előző szezonban a Premier League legjobb középpályásai között végzett a szerelések, blokkok, labdaszerzések, valamint a támadó passzok tekintetében is. Egy hasonló profilú játékos Manchesterbe igazolása további lökést adhatna a klubnak Ruben Amorim 3-4-3-as rendszerébe, ahol a jelenlegi középpályás, Manuel Ugarte teljesítménye nem aratott osztatlan sikert, sokszor kapott komoly kritikákat.