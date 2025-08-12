Live
Minden jegy elkelt a magyar labdarúgó-válogatott első hazai világbajnoki selejtezőmérkőzésére, melyen a portugál csapat lesz az ellenfele szeptember 9-én. Marco Rossi csapata így telt ház előtt fogadhatja Cristiano Ronaldóékat.

A magyar szövetség (MLSZ) kedden a közösségi oldalain jelentette be, hogy a belépők hétfőn indult árusítása lezárult. A Puskás Arénában sorra kerülő találkozóra az év elején eladott bérletek is érvényesek. A magyar válogatott immár sokadik alkalommal játszhat telt ház előtt hazai pályán.

Magyarország - Törökország UEFA Nemzetek Ligája, labdarúgó mérkőzés, futball, foci, Magyar labdarúgó-válogatott MagyarországTörökországNemzetekLigája, 2025.03.23., telt ház
Telt ház, azaz több mint 60 ezer magyar szurkoló hajszolhatja győzelembe Szoboszlaiékat
Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

 

A nemzeti válogatott a jövő évi világbajnokság selejtezőjének F csoportjában szerepel Írországgal, Örményországgal és a legutóbbi vb-n negyeddöntős, idén Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai szeptember 6-án az írek vendégeként kezdik meg a sorozatot, majd három nappal később a portugálok elleni lesz az első hazai találkozójuk. Az első helyezett kijut az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő tornára, míg a második pótselejtezőt játszhat a részvételért.

(MTI)

