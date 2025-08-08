A feszültség fő oka, hogy a Barcelona júniusban leigazolta Joan Garcíát az Espanyoltól, amit Ter Stegen egyértelmű jelzésnek vett arra, hogy a jövőben már nem a nevével kezdődik majd a csapat összeállítása.

Ter Stegen nem hagyja magát, ám ezzel bajba sodorja a Barcelonát

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Tovább gyűrűzik a Ter Stegen-botrány

A Barcelona az új igazolást és Wojciech Szczesny szerződéshosszabbítását csak úgy tudná hivatalosan regisztrálni a klub a La Ligánál, ha Ter Stegen szíveséget tenne, és a sérültlistára kerülne, amivel szabaddá válna a hely Garcia számára.

Ter Stegen azonban ragaszkodik ahhoz, hogy sérülése miatt csak három hónapot tölt pályán kívül, miközben a La Liga szabályai minimum négy hónap távollétet írnak elő ahhoz, hogy a „sérült játékos fizetési keretét” új igazolás regisztrációjára lehessen használni.

Marc-André ter Stegen nem engedélyezte, hogy az orvosi jelentését a klub továbbítsa a La Ligának, ami miatt a Barcelona hivatalosan fegyelmi eljárást indított ellene, és elvette tőle a csapatkapitányi karszalagot – az ideiglenes kapitány Ronald Araujo lett.

A helyzet elmérgesedése

Az ügy a legutóbbi napokban tovább súlyosbodott: Ter Stegen kitiltotta a Barcelona kluborvosait az otthonából, és csak a klub edzőközpontjában hajlandó részt venni orvosi vizsgálatokon. Ráadásul nem nyitott a megbékélésre vagy az érdemi egyeztetésekre a vezetőséggel. A feszültség miatt a Barcelona akár hét új játékos regisztrációját sem tudja elintézni a La Liga idénynyitójáig.

A szurkolókat és az öltözőtis meglepetésként érte, hogy Ter Stegent megfosztották a csapatkapitányi karszalagtól; a döntést nem előzte meg sem játékosok csoportos megbeszélés, sem szavazás. Közben a korábbi válogatott kapus, Santiago Canizares élesen bírálta Ter Stegen magatartását, mondván: egy kapitánynak példát kell mutatnia, és nem szabad konfliktust gerjesztenie.

Hansi Flick vezetőedző számára jelentős nehézséget okoz, hogy mindössze tíz nap maradt a Mallorca elleni szezonnyitóig, miközben jelenleg csak Inaki Pena bevethető kapus. Garcia és Szczesny is hivatalos regisztrációra vár, de a helyzetük továbbra is tisztázatlan.

Flick egyértelműen jelezte Ter Stegennek, hogy idén nem számol vele első számú kapusként, inkább a fiatal Garcia mellett teszi le a voksát.

Ter Stegen viszont töretlenül kitart amellett, hogy Barcelona játékosa és kapusa maradjon, de a klubvezetés feszült viszonyban van vele, miközben a La Liga pénzügyi szabályai és az új igazolások regisztrációja miatt szükség lenne a helyzet gyors rendezésére. A történetnek még messze nincs vége, és akár a klub egész szezonját meghatározhatja, miként oldják meg ezt a rendkívül összetett jogi, sport és személyes konfliktust.