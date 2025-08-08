Live
Tovább gyűrűzik a botrány a katalán sztárcsapatnál. A Barcelona és Marc-André ter Stegen között az elmúlt hetekben súlyos konfliktus alakult ki, és egyre feszültebb a helyzet a felek között. A legújabb hírek szerint a legendás német kapus most kitiltotta az otthonából a klub orvosait.

A feszültség fő oka, hogy a Barcelona júniusban leigazolta Joan Garcíát az Espanyoltól, amit Ter Stegen egyértelmű jelzésnek vett arra, hogy a jövőben már nem a nevével kezdődik majd a csapat összeállítása.

Marc-Andre ter Stegen plays during the match between FC Barcelona and Villarreal CF, corresponding to week 37 of LaLiga EA Sports, at the Olympic Stadium Lluis Companys, in Barcelona, Spain, on May 18, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Ter Stegen nem hagyja magát, ám ezzel bajba sodorja a Barcelonát
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Tovább gyűrűzik a Ter Stegen-botrány

A Barcelona az új igazolást és Wojciech Szczesny szerződéshosszabbítását csak úgy tudná hivatalosan regisztrálni a klub a La Ligánál, ha Ter Stegen szíveséget tenne, és a sérültlistára kerülne, amivel szabaddá válna a hely Garcia számára.

Ter Stegen azonban ragaszkodik ahhoz, hogy sérülése miatt csak három hónapot tölt pályán kívül, miközben a La Liga szabályai minimum négy hónap távollétet írnak elő ahhoz, hogy a „sérült játékos fizetési keretét” új igazolás regisztrációjára lehessen használni.

Marc-André ter Stegen nem engedélyezte, hogy az orvosi jelentését a klub továbbítsa a La Ligának, ami miatt a Barcelona hivatalosan fegyelmi eljárást indított ellene, és elvette tőle a csapatkapitányi karszalagot – az ideiglenes kapitány Ronald Araujo lett.

A helyzet elmérgesedése

Az ügy a legutóbbi napokban tovább súlyosbodott: Ter Stegen kitiltotta a Barcelona kluborvosait az otthonából, és csak a klub edzőközpontjában hajlandó részt venni orvosi vizsgálatokon. Ráadásul nem nyitott a megbékélésre vagy az érdemi egyeztetésekre a vezetőséggel. A feszültség miatt a Barcelona akár hét új játékos regisztrációját sem tudja elintézni a La Liga idénynyitójáig.

A szurkolókat és az öltözőtis meglepetésként érte, hogy Ter Stegent megfosztották a  csapatkapitányi karszalagtól; a döntést nem előzte meg sem játékosok csoportos megbeszélés, sem szavazás. Közben a korábbi válogatott kapus, Santiago Canizares élesen bírálta Ter Stegen magatartását, mondván: egy kapitánynak példát kell mutatnia, és nem szabad konfliktust gerjesztenie.

Hansi Flick vezetőedző számára jelentős nehézséget okoz, hogy mindössze tíz nap maradt a Mallorca elleni szezonnyitóig, miközben jelenleg csak Inaki Pena bevethető kapus. Garcia és Szczesny is hivatalos regisztrációra vár, de a helyzetük továbbra is tisztázatlan. 

Flick egyértelműen jelezte Ter Stegennek, hogy idén nem számol vele első számú kapusként, inkább a fiatal Garcia mellett teszi le a voksát.

Ter Stegen viszont töretlenül kitart amellett, hogy Barcelona játékosa és kapusa maradjon, de a klubvezetés feszült viszonyban van vele, miközben a La Liga pénzügyi szabályai és az új igazolások regisztrációja miatt szükség lenne a helyzet gyors rendezésére. A történetnek még messze nincs vége, és akár a klub egész szezonját meghatározhatja, miként oldják meg ezt a rendkívül összetett jogi, sport és személyes konfliktust. 

