A Barcelona és német válogatott kapusa, Marc-André ter Stegen között kezd egyre inkább elmérgesedni a viszony. A 33 éves sztár nem hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy orvosi jelentését elküldjék a La Ligának, ez pedig a kulcsfeltétele lenne annak, hogy a klub a bajnokság sérülésszabályát kihasználva felszabadíthassa a fizetésének az 50-80%-át, és ebből új játékost regisztrálhasson. Joan García, az Espanyoltól 25 millió euróért megszerzett kapus már készen állna, hogy átvegye a helyét Ter Stegennek, ám ez addig nem valósulhat meg, amíg a német játékos körüli helyzet nem tisztázódott.

Marc-André ter Stegen a Barcelona problémáinak forrása

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/AFP

Marc-André ter Stegen többé már nem csapatkapitány

A német válogatott kapus ellen fegyelmi eljárás is indult, a legfrissebb hírek szerint pedig

Hansi Flick vezetőedző azzal büntette meg játékosát, hogy elvette tőle a csapatkapitányi karszalagot.

Egyes hírek szerint ez még nem végleges döntés, mert Flick a tervek szerint csütörtökön beszél Ter Stegennel, amikor az ázsiai túrán részt vevő játékosok visszatérnek Barcelonába. A történtek fényében persze nem számítana meglepetésnek, ha a következő idénytől már nem a rutinos kapus lenne a csapatkapitány, tekintve a közte és a Barcelona vezetősége közötti feszült viszonyt.

Marc-André ter Stegen helyzete továbbra is bizonytalan

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Hansi Flicknek mindössze tíz napja maradt, hogy megoldja a Mallorca elleni szezonnyitó előtti kapushelyzetet. Jelenleg csak Inaki Pena bevethető és regisztrált, Wojciech Szczesny továbbra is a regisztrációra vár, de várhatóan távozik. Maradna még a fiatal Diego Kochen, de egyik forgatókönyv sem tűnik ideálisnak a szezon elején.

Kapcsolódó cikkek