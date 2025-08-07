Live
Tovább tart a Barcelona kapusa körüli dráma. Marc-André ter Stegen továbbra sem hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy orvosi jelentését elküldjék a La Ligának, ezért Hansi Flick vezetőedző úgy döntött, megfosztja játékosát a csapatkapitányi karszalagtól.

A Barcelona és német válogatott kapusa, Marc-André ter Stegen között kezd egyre inkább elmérgesedni a viszony. A 33 éves sztár nem hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy orvosi jelentését elküldjék a La Ligának, ez pedig a kulcsfeltétele lenne annak, hogy a klub a bajnokság sérülésszabályát kihasználva felszabadíthassa a fizetésének az 50-80%-át, és ebből új játékost regisztrálhasson. Joan García, az Espanyoltól 25 millió euróért megszerzett kapus már készen állna, hogy átvegye a helyét Ter Stegennek, ám ez addig nem valósulhat meg, amíg a német játékos körüli helyzet nem tisztázódott.

Marc-Andre ter Stegen trains during the match between RCD Espanyol and FC Barcelona in week 36 of LaLiga EA Sports at the RCDE Stadium in Barcelona, Spain, on May 15, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Marc-André ter Stegen a Barcelona problémáinak forrása
Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/AFP

Marc-André ter Stegen többé már nem csapatkapitány

A német válogatott kapus ellen fegyelmi eljárás is indult, a legfrissebb hírek szerint pedig 

Hansi Flick vezetőedző azzal büntette meg játékosát, hogy elvette tőle a csapatkapitányi karszalagot. 

Egyes hírek szerint ez még nem végleges döntés, mert Flick a tervek szerint csütörtökön beszél Ter Stegennel, amikor az ázsiai túrán részt vevő játékosok visszatérnek Barcelonába. A történtek fényében persze nem számítana meglepetésnek, ha a következő idénytől már nem a rutinos kapus lenne a csapatkapitány, tekintve a közte és a Barcelona vezetősége közötti feszült viszonyt. 

Andreas Christensen, Marcos Alonso, Joan Laporta nad Marc Andre ter Stegen during the farewell to Sergio Busquets and Jordi Alba, after playing his last game with FC Barcelona against RCD Mallorca, corresponding to the week 37 of the Liga Santander, played at the Spotify Camp Nou Stadium, in Barcelona, on 28th May 2023. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Marc-André ter Stegen helyzete továbbra is bizonytalan
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Hansi Flicknek mindössze tíz napja maradt, hogy megoldja a Mallorca elleni szezonnyitó előtti kapushelyzetet. Jelenleg csak Inaki Pena bevethető és regisztrált, Wojciech Szczesny továbbra is a regisztrációra vár, de várhatóan távozik. Maradna még a fiatal Diego Kochen, de egyik forgatókönyv sem tűnik ideálisnak a szezon elején.

