Morgan Gibbs-White, a Nottingham Forest középpályása először mesélt arról, hogy a terhes barátnője miatt hiúsult meg a nyáron sokáig borítékolt átigazolása a Tottenham Hotspurhöz.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mint kiderült, nem csupán futballszakmai szempontok, hanem családi körülmények is közrejátszottak a fordulatban: menyasszonya, Britney De Villiers terhessége komplikációkkal járt, ami alapjaiban változtatta meg a 25 éves játékos döntését.

A Spurs júliusban aktiválta Gibbs-White 60 millió fontos kivásárlási záradékát, már orvosi vizsgálat is le lett foglalva. Ezt követően a Nottingham Forest fenyegetőzött, hogy panaszt tesz a Premier League-nél az állítólag jogtalan megkeresés miatt, így a londoniak ajánlatát többször is visszautasították – még egy, a záradéknál is magasabb összeget is.

A fordulópont végül az lett, hogy Gibbs-White nemcsak nemet mondott a Tottenhamnek, hanem új, 2028-ig szóló szerződést írt alá a Nottinghammel.

A középpályás a talkSPORT-nak adott interjújában hangsúlyozta: a döntés túlmutatott a futballon. Második gyermekét váró párja nehéz időszakon ment keresztül, a terhesség magas kockázatúnak bizonyult.

„Minden futballistának megvannak az álmai – trófeák megnyerése, világbajnokságon vagy Bajnokok Ligájában szerepelni. De nekünk a nyár sokkal nehezebb volt a párom állapota miatt. Úgy éreztem, most nem a váltás az, ami a legjobb nekem és a családomnak. Hiszem, hogy minden okkal történik, és a döntésemnek része volt, hogy a menyasszonyomat megóvjam a további felesleges stressztől” – mondta Gibbs-White.

A focista kihagyta a Forest portugáliai edzőtáborának kezdetét is, hogy párja mellett lehessen a kórházban. Végül július közepén tért vissza, majd a Brentford elleni 3–1-es győzelemmel rajtolt a csapatával a Premier League új idényében.

Az angol válogatottban eddig négyszer pályára lépő középpályás hangsúlyozta, hogy a klubhoz fűződő kötődése is sokat nyomott a latban.

„Az elmúlt három évben együtt küzdöttünk a bentmaradásért és azért, hogy ma már Európában szerepelhessünk. Azt éreztem, ha most távozom, kimaradok abból, amiért mindannyian dolgoztunk. Olyasmi volt, mint amikor az embernek összetörik a szíve az első kapcsolatánál” – fogalmazott.

Mindig a családot és a saját meggyőződésemet tartom szem előtt. Eddig egyik döntésemet sem bántam meg, és most is úgy érzem: jól választottam

– zárta szavait.