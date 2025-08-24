Live
A négyszeres angol válogatott focista, Morgan Gibbs-White őszintén beszélt a az El-győztes Tottenhamhez való sikertelen átigazolásáról. Mint kiderült, a terhes barátnőjének komplikált terhessége döntötte el a sorsát.

Morgan Gibbs-White, a Nottingham Forest középpályása először mesélt arról, hogy a terhes barátnője miatt hiúsult meg a nyáron sokáig borítékolt átigazolása a Tottenham Hotspurhöz.

terhes, Morgan Gibbs-White of Nottingham Forest prepares to throw a Taiwo Awoniyi shirt to the Forest supporters during the Premier League match between West Ham United and Nottingham Forest at the London Stadium in Stratford, England, on May 18, 2025. (Photo by Jon Hobley | MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Terhes barátnője miatt döntött a maradás mellett Morgan Gibbs-White
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Terhes barátnője miatt maradt Nottinghamben Morgan Gibbs-White

Mint kiderült, nem csupán futballszakmai szempontok, hanem családi körülmények is közrejátszottak a fordulatban: menyasszonya, Britney De Villiers terhessége komplikációkkal járt, ami alapjaiban változtatta meg a 25 éves játékos döntését.  

A Spurs júliusban aktiválta Gibbs-White 60 millió fontos kivásárlási záradékát, már orvosi vizsgálat is le lett foglalva. Ezt követően a Nottingham Forest fenyegetőzött, hogy panaszt tesz a Premier League-nél az állítólag jogtalan megkeresés miatt, így a londoniak ajánlatát többször is visszautasították – még egy, a záradéknál is magasabb összeget is.  

A fordulópont végül az lett, hogy Gibbs-White nemcsak nemet mondott a Tottenhamnek, hanem új, 2028-ig szóló szerződést írt alá a Nottinghammel.

A középpályás a talkSPORT-nak adott interjújában hangsúlyozta: a döntés túlmutatott a futballon. Második gyermekét váró párja nehéz időszakon ment keresztül, a terhesség magas kockázatúnak bizonyult.  

„Minden futballistának megvannak az álmai – trófeák megnyerése, világbajnokságon vagy Bajnokok Ligájában szerepelni. De nekünk a nyár sokkal nehezebb volt a párom állapota miatt. Úgy éreztem, most nem a váltás az, ami a legjobb nekem és a családomnak. Hiszem, hogy minden okkal történik, és a döntésemnek része volt, hogy a menyasszonyomat megóvjam a további felesleges stressztől” – mondta Gibbs-White.  

A focista kihagyta a Forest portugáliai edzőtáborának kezdetét is, hogy párja mellett lehessen a kórházban. Végül július közepén tért vissza, majd a Brentford elleni 3–1-es győzelemmel rajtolt a csapatával a Premier League új idényében.  

Az angol válogatottban eddig négyszer pályára lépő középpályás hangsúlyozta, hogy a klubhoz fűződő kötődése is sokat nyomott a latban.  

„Az elmúlt három évben együtt küzdöttünk a bentmaradásért és azért, hogy ma már Európában szerepelhessünk. Azt éreztem, ha most távozom, kimaradok abból, amiért mindannyian dolgoztunk. Olyasmi volt, mint amikor az embernek összetörik a szíve az első kapcsolatánál” – fogalmazott.  

Mindig a családot és a saját meggyőződésemet tartom szem előtt. Eddig egyik döntésemet sem bántam meg, és most is úgy érzem: jól választottam

 – zárta szavait.  

A focista 2022 nyarán, 25 millió fontért érkezett a Wolverhampton együttesétől, tavaly pedig kulcsszerepet játszott a Forest történelmi hetedik helyében, hét gólt és nyolc gólpasszt jegyezve a Premier League-ben.  

A Tottenham számára Gibbs-White döntése komoly presztízsveszteség volt – és nem ő volt az egyetlen. Hasonlóan jártak most is, ugyanis már szinte biztosnak tűnt Eberechi Eze leigazolása a Crystal Palace-tól, akit az utolsó pillanatban az Arsenalt választotta. 

